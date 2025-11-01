Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Алиханов призвал оптимизировать фискальную нагрузку на металлургов - 01.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251101/alikhanov-864118975.html
Алиханов призвал оптимизировать фискальную нагрузку на металлургов
Алиханов призвал оптимизировать фискальную нагрузку на металлургов - 01.11.2025, ПРАЙМ
Алиханов призвал оптимизировать фискальную нагрузку на металлургов
Фискальная нагрузка на предприятия металлургической отрасли нуждается в оптимизации в связи с изменившейся макроэкономической ситуацией, заявил журналистам... | 01.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-01T09:06+0300
2025-11-01T09:06+0300
промышленность
бизнес
рф
антон алиханов
минпромторг
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/10/850163954_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f630a17c72e3b4a8f81eb35fdfb54fe0.jpg
С.- ПЕТЕРБУРГ, 1 ноя - Прайм. Фискальная нагрузка на предприятия металлургической отрасли нуждается в оптимизации в связи с изменившейся макроэкономической ситуацией, заявил журналистам глава Минпромторга РФ Антон Алиханов в рамках форма "Российский промышленник 2025". "Важно напомнить, что введение акциза в 2021 году было связано с изъятием "сверхдоходов" с металлургов на фоне успешной экспортной конъюнктуры. Изначально при обсуждении предполагалось, что мера будет действовать три года. Сейчас, макроэкономическая ситуация изменилась, в том числе финансовые показатели российских заводов, поэтому, конечно, фискальная нагрузка на отрасль нуждается в оптимизации", - сказал Алиханов. Акциз на сталь действует в России с начала 2022 года и составляет 2,7% от средней за месяц экспортной цены на стальные слябы в морских портах юга России. С 1 августа 2022 года ставка акциза обнуляется при цене на сляб менее 30 тысяч рублей за тонну. В конце октября правительство РФ продлило до 1 декабря 2025 года срок уплаты акциза на жидкую сталь и налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на железную руду для металлургов.
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/10/850163954_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_111aa2fd2f3cc8b99c39c83911a81699.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
промышленность, бизнес, рф, антон алиханов, минпромторг
Промышленность, Бизнес, РФ, Антон Алиханов, Минпромторг
09:06 01.11.2025
 
Алиханов призвал оптимизировать фискальную нагрузку на металлургов

Алиханов: фискальная нагрузка на металлургическую отрасль нуждается в оптимизации

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкМинистр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов
Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов - ПРАЙМ, 1920, 01.11.2025
Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов. Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
С.- ПЕТЕРБУРГ, 1 ноя - Прайм. Фискальная нагрузка на предприятия металлургической отрасли нуждается в оптимизации в связи с изменившейся макроэкономической ситуацией, заявил журналистам глава Минпромторга РФ Антон Алиханов в рамках форма "Российский промышленник 2025".
"Важно напомнить, что введение акциза в 2021 году было связано с изъятием "сверхдоходов" с металлургов на фоне успешной экспортной конъюнктуры. Изначально при обсуждении предполагалось, что мера будет действовать три года. Сейчас, макроэкономическая ситуация изменилась, в том числе финансовые показатели российских заводов, поэтому, конечно, фискальная нагрузка на отрасль нуждается в оптимизации", - сказал Алиханов.
Акциз на сталь действует в России с начала 2022 года и составляет 2,7% от средней за месяц экспортной цены на стальные слябы в морских портах юга России. С 1 августа 2022 года ставка акциза обнуляется при цене на сляб менее 30 тысяч рублей за тонну.
В конце октября правительство РФ продлило до 1 декабря 2025 года срок уплаты акциза на жидкую сталь и налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на железную руду для металлургов.
 
ПромышленностьБизнесРФАнтон АлихановМинпромторг
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала