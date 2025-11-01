Алиханов призвал оптимизировать фискальную нагрузку на металлургов
С.- ПЕТЕРБУРГ, 1 ноя - Прайм. Фискальная нагрузка на предприятия металлургической отрасли нуждается в оптимизации в связи с изменившейся макроэкономической ситуацией, заявил журналистам глава Минпромторга РФ Антон Алиханов в рамках форма "Российский промышленник 2025".
"Важно напомнить, что введение акциза в 2021 году было связано с изъятием "сверхдоходов" с металлургов на фоне успешной экспортной конъюнктуры. Изначально при обсуждении предполагалось, что мера будет действовать три года. Сейчас, макроэкономическая ситуация изменилась, в том числе финансовые показатели российских заводов, поэтому, конечно, фискальная нагрузка на отрасль нуждается в оптимизации", - сказал Алиханов.
Акциз на сталь действует в России с начала 2022 года и составляет 2,7% от средней за месяц экспортной цены на стальные слябы в морских портах юга России. С 1 августа 2022 года ставка акциза обнуляется при цене на сляб менее 30 тысяч рублей за тонну.
В конце октября правительство РФ продлило до 1 декабря 2025 года срок уплаты акциза на жидкую сталь и налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на железную руду для металлургов.