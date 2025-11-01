https://1prime.ru/20251101/alikhanov-864118975.html

Алиханов призвал оптимизировать фискальную нагрузку на металлургов

Алиханов призвал оптимизировать фискальную нагрузку на металлургов - 01.11.2025, ПРАЙМ

Алиханов призвал оптимизировать фискальную нагрузку на металлургов

Фискальная нагрузка на предприятия металлургической отрасли нуждается в оптимизации в связи с изменившейся макроэкономической ситуацией, заявил журналистам... | 01.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-01T09:06+0300

2025-11-01T09:06+0300

2025-11-01T09:06+0300

промышленность

бизнес

рф

антон алиханов

минпромторг

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/10/850163954_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f630a17c72e3b4a8f81eb35fdfb54fe0.jpg

С.- ПЕТЕРБУРГ, 1 ноя - Прайм. Фискальная нагрузка на предприятия металлургической отрасли нуждается в оптимизации в связи с изменившейся макроэкономической ситуацией, заявил журналистам глава Минпромторга РФ Антон Алиханов в рамках форма "Российский промышленник 2025". "Важно напомнить, что введение акциза в 2021 году было связано с изъятием "сверхдоходов" с металлургов на фоне успешной экспортной конъюнктуры. Изначально при обсуждении предполагалось, что мера будет действовать три года. Сейчас, макроэкономическая ситуация изменилась, в том числе финансовые показатели российских заводов, поэтому, конечно, фискальная нагрузка на отрасль нуждается в оптимизации", - сказал Алиханов. Акциз на сталь действует в России с начала 2022 года и составляет 2,7% от средней за месяц экспортной цены на стальные слябы в морских портах юга России. С 1 августа 2022 года ставка акциза обнуляется при цене на сляб менее 30 тысяч рублей за тонну. В конце октября правительство РФ продлило до 1 декабря 2025 года срок уплаты акциза на жидкую сталь и налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на железную руду для металлургов.

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

промышленность, бизнес, рф, антон алиханов, минпромторг