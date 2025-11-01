https://1prime.ru/20251101/analitik-864115327.html

Аналитик рассказал, что будет с ценами на медь в мире

Аналитик рассказал, что будет с ценами на медь в мире - 01.11.2025, ПРАЙМ

Аналитик рассказал, что будет с ценами на медь в мире

Стоимость меди в мире продолжит расти на фоне устойчивого спроса со стороны Китая, дефицита металла, а также сокращение запасов на Лондонской бирже, такое... | 01.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-01T04:16+0300

2025-11-01T04:16+0300

2025-11-01T04:16+0300

рынок

китай

сша

чили

лондонская биржа

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864115327.jpg?1761959819

МОСКВА, 1 ноября - ПРАЙМ. Стоимость меди в мире продолжит расти на фоне устойчивого спроса со стороны Китая, дефицита металла, а также сокращение запасов на Лондонской бирже, такое мнение высказал РИА Новости аналитик товарных рынков Cbonds Виктор Поплавский. По данным платформы Cbonds, которые привел Поплавский, в апрель–августе началось планомерное укрепление цены на медь до уровня 9 800–10 200 долларов за тонну на фоне сокращения запасов на Лондонской бирже металлов (LME) и ожидания ужесточения торговой политики США. В сентябре–октябре стоимость металла преодолела 10 500 долларов, а уже к 29 октября достигла 11 159 долларов. "Текущий ценовой уровень не является простой реакцией на краткосрочные новости, это скорее отражение структурных сдвигов на рынке ... Пробитие отметки в 11 000 долларов — лишь этап в многолетнем бычьем цикле. Для рынка ключевыми остаются вопросы: как быстро новые проекты (например, в Чили и Демократической Республике Конго) смогут компенсировать дефицит и насколько устойчивым будет спрос со стороны Китая в условиях внутренних экономических вызовов", - сказал он. По словам Поплавского, причинами роста стоимости металла становятся несколько факторов. Во-первых, наблюдается устойчивый спрос со стороны Китая, который потребляет около 58% мировой меди. Так, в 2025 году видимый спрос вырос почти на 9% за счет активного развития зеленых технологий (электромобили, возобновляемые источники энергии (ВИЭ) и господдержки экономики, даже несмотря на проблемы в строительном секторе. Во-вторых, запасы меди на Лондонской бирже с начала года упали на более чем 60%, что усилило опасения по поводу доступности металла. "При этом плавильные заводы столкнулись с дефицитом медного концентрата, а обработка медного анода замедлилась из-за новых экологических нормативов в Китае", - отметил эксперт. В-третьих, снижение процентной ставки Федеральной резервной системы США (ФРС) ослабило доллар и стимулировало приток капитала в сырьевые активы, включая медь. Дополнительно, введение пошлин на импорт меди создало искусственный дефицит на внутреннем рынке США и перераспределило мировые потоки металла, указал Поплавский. Кроме того, действия регуляторов, например, тарифы и экологические нормы, становятся постоянным источником волатильности, разрывая традиционные цепочки поставок. Медь превращается в стратегический актив, что привлекает не только промышленных, но и финансовых инвесторов, усиливая ценовое давление, заметил эксперт.

китай

сша

чили

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, китай, сша, чили, лондонская биржа