Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Северодвинске спустили на воду атомную подводную лодку "Хабаровск" - 01.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251101/apl-864140954.html
В Северодвинске спустили на воду атомную подводную лодку "Хабаровск"
В Северодвинске спустили на воду атомную подводную лодку "Хабаровск" - 01.11.2025, ПРАЙМ
В Северодвинске спустили на воду атомную подводную лодку "Хабаровск"
Церемония спуска на воду атомной подводной лодки "Хабаровск" состоялась в Северодвинске, сообщило Минобороны РФ. | 01.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-01T20:48+0300
2025-11-01T20:48+0300
экономика
россия
общество
рф
андрей белоусов
https://cdnn.1prime.ru/img/76702/40/767024029_0:27:1501:871_1920x0_80_0_0_43d43eb0908494cc30a374102f9c1034.jpg
МОСКВА, 1 ноя - ПРАЙМ. Церемония спуска на воду атомной подводной лодки "Хабаровск" состоялась в Северодвинске, сообщило Минобороны РФ. "В Северодвинске под руководством министра обороны Российской Федерации Андрея Белоусова на судостроительном предприятии АО "Производственное объединение "Севмаш" состоялась церемония вывода из эллинга атомной подводной лодки "Хабаровск", - говорится в сообщении.
https://1prime.ru/20251031/poseydon-864112144.html
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76702/40/767024029_0:0:1277:958_1920x0_80_0_0_2ba997b515f495ead4462cd5c7db791f.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, общество , рф, андрей белоусов
Экономика, РОССИЯ, Общество , РФ, Андрей Белоусов
20:48 01.11.2025
 
В Северодвинске спустили на воду атомную подводную лодку "Хабаровск"

В Северодвинске прошла церемония спуска на воду атомной подводной лодки "Хабаровск"

© РИА Новости . Пресс-служба САФУ | Перейти в медиабанкОАО "Производственне объединение "Севмаш" в Северодвинске
ОАО Производственне объединение Севмаш в Северодвинске - ПРАЙМ, 1920, 01.11.2025
ОАО "Производственне объединение "Севмаш" в Северодвинске. Архивное фото
© РИА Новости . Пресс-служба САФУ
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 1 ноя - ПРАЙМ. Церемония спуска на воду атомной подводной лодки "Хабаровск" состоялась в Северодвинске, сообщило Минобороны РФ.
"В Северодвинске под руководством министра обороны Российской Федерации Андрея Белоусова на судостроительном предприятии АО "Производственное объединение "Севмаш" состоялась церемония вывода из эллинга атомной подводной лодки "Хабаровск", - говорится в сообщении.
Вид на Северный Ледовитый океан - ПРАЙМ, 1920, 31.10.2025
"Поистине кошмарный". На Западе пришли в ужас из-за "Посейдона"
Вчера, 21:54
 
ЭкономикаРОССИЯОбществоРФАндрей Белоусов
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала