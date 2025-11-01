В Северодвинске спустили на воду атомную подводную лодку "Хабаровск"

https://1prime.ru/20251101/apl-864140954.html
МОСКВА, 1 ноя - ПРАЙМ. Церемония спуска на воду атомной подводной лодки "Хабаровск" состоялась в Северодвинске, сообщило Минобороны РФ. "В Северодвинске под руководством министра обороны Российской Федерации Андрея Белоусова на судостроительном предприятии АО "Производственное объединение "Севмаш" состоялась церемония вывода из эллинга атомной подводной лодки "Хабаровск", - говорится в сообщении.
