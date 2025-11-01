https://1prime.ru/20251101/apl-864140954.html

В Северодвинске спустили на воду атомную подводную лодку "Хабаровск"

В Северодвинске спустили на воду атомную подводную лодку "Хабаровск" - 01.11.2025, ПРАЙМ

В Северодвинске спустили на воду атомную подводную лодку "Хабаровск"

Церемония спуска на воду атомной подводной лодки "Хабаровск" состоялась в Северодвинске, сообщило Минобороны РФ. | 01.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-01T20:48+0300

2025-11-01T20:48+0300

2025-11-01T20:48+0300

экономика

россия

общество

рф

андрей белоусов

https://cdnn.1prime.ru/img/76702/40/767024029_0:27:1501:871_1920x0_80_0_0_43d43eb0908494cc30a374102f9c1034.jpg

МОСКВА, 1 ноя - ПРАЙМ. Церемония спуска на воду атомной подводной лодки "Хабаровск" состоялась в Северодвинске, сообщило Минобороны РФ. "В Северодвинске под руководством министра обороны Российской Федерации Андрея Белоусова на судостроительном предприятии АО "Производственное объединение "Севмаш" состоялась церемония вывода из эллинга атомной подводной лодки "Хабаровск", - говорится в сообщении.

https://1prime.ru/20251031/poseydon-864112144.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, общество , рф, андрей белоусов