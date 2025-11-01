Открыто прямое авиасообщение между Петербургом, Варадеро и Каракасом
Первый рейс авиакомпании Conviasa прилетел из Каракаса в Санкт-Петербург
Аэропорт "Пулково" в Санкт-Петербурге. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 ноя - РИА Новости. Первый рейс авиакомпании Conviasa прилетел из Каракаса в Санкт-Петербург, передает корреспондент РИА Новости.
В аэропорту "Пулково" состоялась торжественная церемония, посвященная открытию прямого авиасообщения между Петербургом, Варадеро и Каракасом. Вылетевший из международного аэропорта имени Симона Боливара самолет авиакомпании Conviasa успешно совершил посадку в "Пулково" в субботу.
В церемонии в "Пулково" принял участие посол Венесуэлы в России Хесус Рафаэль Саласар Веласкес.
"Этот рейс представляет собой открытие связи между историческим и прекрасным городом Санкт-Петербургом и Венесуэлой и другими латиноамериканскими странами. Также этот рейс представляет собой разрушение всех тех попыток санкций против наших стран. И этот рейс, это авиационная связь между нашими странами означает, конечно же, более крепкие и более близкие связи между нашими народами. Конечно же все это осуществляется в рамках подписанного в мае нашими президентами договора о стратегическом партнерстве и сотрудничестве... Мы будем продолжать двигаться вперед, мы будем продолжать преодолевать все препятствия на нашем пути, будем продолжать укреплять связи между нашими странами", - сказал на церемонии посол Венесуэлы в РФ.
"Новый маршрут сблизит наши страны и города, даст импульс привлечению на берега Невы латиноамериканских туристов, желающих познакомиться с культурным наследием Санкт-Петербурга. Петербуржцы получат возможность быстрее добираться до Кубы и Венесуэлы, чтобы увидеть красоту этих стран и по достоинству оценить гостеприимство их жителей", – отметил в своем приветствии губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, которое зачитал председатель городского комитета по внешним связям Евгений Григорьев.
Авиасообщение открывается в год 80-летия установления российско-венесуэльских дипломатических отношений.
"Пусть этот рейс станет символом крепкой дружбы и сотрудничества российского, венесуэльского и кубинского народов!" – отмечается в приветствии Беглова.
Ранее сообщалось, что рейсы будут выполняться один раз в две недели на лайнере Airbus A340-600.