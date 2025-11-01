https://1prime.ru/20251101/aviasoobschenie-864141858.html

Открыто прямое авиасообщение между Петербургом, Варадеро и Каракасом

Открыто прямое авиасообщение между Петербургом, Варадеро и Каракасом - 01.11.2025, ПРАЙМ

Открыто прямое авиасообщение между Петербургом, Варадеро и Каракасом

Первый рейс авиакомпании Conviasa прилетел из Каракаса в Санкт-Петербург, передает корреспондент РИА Новости. | 01.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-01T21:44+0300

2025-11-01T21:44+0300

2025-11-01T21:44+0300

экономика

бизнес

россия

санкт-петербург

венесуэла

рф

александр беглов

аэропорт пулково

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/17/861150459_0:73:3051:1789_1920x0_80_0_0_4f9ea20417507daccd8d97f58fc6befd.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 ноя - РИА Новости. Первый рейс авиакомпании Conviasa прилетел из Каракаса в Санкт-Петербург, передает корреспондент РИА Новости. В аэропорту "Пулково" состоялась торжественная церемония, посвященная открытию прямого авиасообщения между Петербургом, Варадеро и Каракасом. Вылетевший из международного аэропорта имени Симона Боливара самолет авиакомпании Conviasa успешно совершил посадку в "Пулково" в субботу. В церемонии в "Пулково" принял участие посол Венесуэлы в России Хесус Рафаэль Саласар Веласкес. "Этот рейс представляет собой открытие связи между историческим и прекрасным городом Санкт-Петербургом и Венесуэлой и другими латиноамериканскими странами. Также этот рейс представляет собой разрушение всех тех попыток санкций против наших стран. И этот рейс, это авиационная связь между нашими странами означает, конечно же, более крепкие и более близкие связи между нашими народами. Конечно же все это осуществляется в рамках подписанного в мае нашими президентами договора о стратегическом партнерстве и сотрудничестве... Мы будем продолжать двигаться вперед, мы будем продолжать преодолевать все препятствия на нашем пути, будем продолжать укреплять связи между нашими странами", - сказал на церемонии посол Венесуэлы в РФ. "Новый маршрут сблизит наши страны и города, даст импульс привлечению на берега Невы латиноамериканских туристов, желающих познакомиться с культурным наследием Санкт-Петербурга. Петербуржцы получат возможность быстрее добираться до Кубы и Венесуэлы, чтобы увидеть красоту этих стран и по достоинству оценить гостеприимство их жителей", – отметил в своем приветствии губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, которое зачитал председатель городского комитета по внешним связям Евгений Григорьев. Авиасообщение открывается в год 80-летия установления российско-венесуэльских дипломатических отношений. "Пусть этот рейс станет символом крепкой дружбы и сотрудничества российского, венесуэльского и кубинского народов!" – отмечается в приветствии Беглова. Ранее сообщалось, что рейсы будут выполняться один раз в две недели на лайнере Airbus A340-600.

https://1prime.ru/20251027/aviasoobschenie-863980917.html

санкт-петербург

венесуэла

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, санкт-петербург, венесуэла, рф, александр беглов, аэропорт пулково