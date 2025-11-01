https://1prime.ru/20251101/bank-864120067.html

ЦБ проводит опрос о безопасности финансовых услуг

2025-11-01T09:58+0300

банки

финансы

россия

банк россии

https://cdnn.1prime.ru/img/82826/17/828261722_0:102:3083:1836_1920x0_80_0_0_1dde7521fab1ce903c9acb24056bfe4f.jpg

МОСКВА, 1 ноя - ПРАЙМ. Банк России предложил пройти опрос о безопасности финансовых услуг в онлайн-сервисах банков, он будет проводиться до 28 ноября, сообщает регулятор. "Опрос о безопасности финансовых услуг. Устали от мошенников? Пожалуйтесь нам: пройдите опрос, насколько вас устраивает безопасность в онлайн-сервисах банков", - говорится в сообщении. Отмечается, что данный опрос поможет ЦБ лучше изучить тактики мошенников, чтобы совершенствовать механизмы борьбы с ними. "Ждем ваши ответы с 1 ноября до 28 ноября включительно", - также сообщает регулятор. Результаты ежегодного исследования ЦБ учитывает при работе с банками. Данные опроса помогают разрабатывать особые мероприятия для повышения уровня финансовой грамотности людей и совершенствовать информационную безопасность банков. Об итогах опроса регулятор расскажет в феврале перед форумом "Кибербезопасность в финансах".

2025

