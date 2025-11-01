https://1prime.ru/20251101/bank-864120067.html
ЦБ проводит опрос о безопасности финансовых услуг
ЦБ проводит опрос о безопасности финансовых услуг - 01.11.2025, ПРАЙМ
ЦБ проводит опрос о безопасности финансовых услуг
Банк России предложил пройти опрос о безопасности финансовых услуг в онлайн-сервисах банков, он будет проводиться до 28 ноября, сообщает регулятор. | 01.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-01T09:58+0300
2025-11-01T09:58+0300
2025-11-01T09:58+0300
банки
финансы
россия
банк россии
https://cdnn.1prime.ru/img/82826/17/828261722_0:102:3083:1836_1920x0_80_0_0_1dde7521fab1ce903c9acb24056bfe4f.jpg
МОСКВА, 1 ноя - ПРАЙМ. Банк России предложил пройти опрос о безопасности финансовых услуг в онлайн-сервисах банков, он будет проводиться до 28 ноября, сообщает регулятор. "Опрос о безопасности финансовых услуг. Устали от мошенников? Пожалуйтесь нам: пройдите опрос, насколько вас устраивает безопасность в онлайн-сервисах банков", - говорится в сообщении. Отмечается, что данный опрос поможет ЦБ лучше изучить тактики мошенников, чтобы совершенствовать механизмы борьбы с ними. "Ждем ваши ответы с 1 ноября до 28 ноября включительно", - также сообщает регулятор. Результаты ежегодного исследования ЦБ учитывает при работе с банками. Данные опроса помогают разрабатывать особые мероприятия для повышения уровня финансовой грамотности людей и совершенствовать информационную безопасность банков. Об итогах опроса регулятор расскажет в феврале перед форумом "Кибербезопасность в финансах".
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82826/17/828261722_119:0:2850:2048_1920x0_80_0_0_d756703940c8497bdab7879f7f8595ac.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
банки, финансы, россия, банк россии
Банки, Финансы, РОССИЯ, Банк России
ЦБ проводит опрос о безопасности финансовых услуг
ЦБ предложил россиянам пройти опрос о безопасности финансовых услуг в онлайн-сервисах
МОСКВА, 1 ноя - ПРАЙМ.
Банк России предложил пройти опрос о безопасности финансовых услуг в онлайн-сервисах банков, он будет проводиться до 28 ноября, сообщает
регулятор.
"Опрос о безопасности финансовых услуг. Устали от мошенников? Пожалуйтесь нам: пройдите опрос, насколько вас устраивает безопасность в онлайн-сервисах банков", - говорится в сообщении.
Отмечается, что данный опрос поможет ЦБ лучше изучить тактики мошенников, чтобы совершенствовать механизмы борьбы с ними.
"Ждем ваши ответы с 1 ноября до 28 ноября включительно", - также сообщает регулятор.
Результаты ежегодного исследования ЦБ учитывает при работе с банками. Данные опроса помогают разрабатывать особые мероприятия для повышения уровня финансовой грамотности людей и совершенствовать информационную безопасность банков.
Об итогах опроса регулятор расскажет в феврале перед форумом "Кибербезопасность в финансах".