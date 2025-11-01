https://1prime.ru/20251101/bank-864132490.html

ЦБ назвал топ регионов по количеству установленных самозапретов на кредиты

ЦБ назвал топ регионов по количеству установленных самозапретов на кредиты - 01.11.2025, ПРАЙМ

ЦБ назвал топ регионов по количеству установленных самозапретов на кредиты

Москва, Подмосковье, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Ростовская область и Башкирия вошли в топ-5 регионов России по количеству установленных самозапретов... | 01.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-01T16:57+0300

2025-11-01T16:57+0300

2025-11-01T16:57+0300

финансы

банки

москва

московская область

краснодарский край

банк россия

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/14/860997171_0:106:3267:1943_1920x0_80_0_0_397cd62d5a2b135dfe1753fd43bd5cab.jpg

МОСКВА, 1 ноя - ПРАЙМ. Москва, Подмосковье, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Ростовская область и Башкирия вошли в топ-5 регионов России по количеству установленных самозапретов на кредиты, сообщил Банк России. "В топ-5 регионов РФ по количеству установленных самозапретов вошли: Москва (12,6%), Московская область (7,7%), Санкт- Петербург (5,8%), Краснодарский край (3,6%), Ростовская область (3,3%), Республика Башкортостан (3,2%), остальные регионы (63,8%)", - сообщает регулятор. Также отмечается, что на 1 июля 2025 года более 11,7 миллиона граждан воспользовались услугой по установлению самозапрета. Больше всего этой услугой воспользовались россияне в возрасте от 40-59 лет (42,2%), далее идут россияне в возрасте старше 60 лет (28,1%). В тройке оказались и те, кому от 21 до 39 (27,5%). ЦБ РФ сообщает, что более половины самозапретов (50,4%) установили россияне с действующими кредитами. Почти у четверти (24,4%), которые воспользовались услугой, никогда не было обязательств, а у 21,5% россиян все обязательства были закрыты. Также регулятор выяснил, что из тех, кто воспользовался этой возможностью, полный запрет установило большинство (91%), на дистанционное оформление кредита запрет выбрали 5%, а оставшиеся 4% выбрали иной тип запрета. Отмечается, что подавляющее большинство как тех, кто имел или имеет кредиты, так и тех, кто их не имел, в большинстве случаев выбирали полный запрет - 90% и 96% соответственно.

https://1prime.ru/20251009/zapret-863326425.html

москва

московская область

краснодарский край

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, банки, москва, московская область, краснодарский край, банк россия