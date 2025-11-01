Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Запустят в Москву": заявление Бельгии о России поразило пользователей Сети - 01.11.2025, ПРАЙМ
"Запустят в Москву": заявление Бельгии о России поразило пользователей Сети
Читатели Le Figaro поглумились над угрозой министра обороны Бельгии Тео Франкена нанесли удар по Москве. | 01.11.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Читатели Le Figaro поглумились над угрозой министра обороны Бельгии Тео Франкена нанесли удар по Москве."Они запустят в Москву картошкой фри по-бельгийски", — написал один из пользователей."Понятия не имею, как он планирует реализовать свои заявления! Я даже не знал, что у бельгийцев есть ядерное оружие", — съязвил другой."Бельгийцы забросают Москву цикорием, все понятно!" — отметил еще один читатель."Бельгия угрожает России. Теперь я точно видел все на этом свете", — констатировали пользователи. Ранее российское посольство в Бельгии ответило на заявления Франкена, изложенные в интервью газете Morgen, где он пригрозил "стереть Москву с карты мира". Дипломаты назвали эти слова крайне неразумными, представляющими угрозу для будущего всего континента и способными привести к новому конфликту. Заместитель министра иностранных дел Александр Грушко, комментируя слова Франкена, отметил, что страны Западной Европы наслаждаются атмосферой военной истерии и готовятся к противостоянию с Россией.Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
17:46 01.11.2025 (обновлено: 17:47 01.11.2025)
 

"Запустят в Москву": заявление Бельгии о России поразило пользователей Сети

МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Читатели Le Figaro поглумились над угрозой министра обороны Бельгии Тео Франкена нанесли удар по Москве.
"Они запустят в Москву картошкой фри по-бельгийски", — написал один из пользователей.
"Понятия не имею, как он планирует реализовать свои заявления! Я даже не знал, что у бельгийцев есть ядерное оружие", — съязвил другой.
"Бельгийцы забросают Москву цикорием, все понятно!" — отметил еще один читатель.
"Бельгия угрожает России. Теперь я точно видел все на этом свете", — констатировали пользователи.
Ранее российское посольство в Бельгии ответило на заявления Франкена, изложенные в интервью газете Morgen, где он пригрозил "стереть Москву с карты мира". Дипломаты назвали эти слова крайне неразумными, представляющими угрозу для будущего всего континента и способными привести к новому конфликту.
Заместитель министра иностранных дел Александр Грушко, комментируя слова Франкена, отметил, что страны Западной Европы наслаждаются атмосферой военной истерии и готовятся к противостоянию с Россией.
Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>
 
