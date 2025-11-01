https://1prime.ru/20251101/belgiya-864135635.html

Читатели Le Figaro поглумились над угрозой министра обороны Бельгии Тео Франкена нанесли удар по Москве. | 01.11.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Читатели Le Figaro поглумились над угрозой министра обороны Бельгии Тео Франкена нанесли удар по Москве."Они запустят в Москву картошкой фри по-бельгийски", — написал один из пользователей."Понятия не имею, как он планирует реализовать свои заявления! Я даже не знал, что у бельгийцев есть ядерное оружие", — съязвил другой."Бельгийцы забросают Москву цикорием, все понятно!" — отметил еще один читатель."Бельгия угрожает России. Теперь я точно видел все на этом свете", — констатировали пользователи. Ранее российское посольство в Бельгии ответило на заявления Франкена, изложенные в интервью газете Morgen, где он пригрозил "стереть Москву с карты мира". Дипломаты назвали эти слова крайне неразумными, представляющими угрозу для будущего всего континента и способными привести к новому конфликту. Заместитель министра иностранных дел Александр Грушко, комментируя слова Франкена, отметил, что страны Западной Европы наслаждаются атмосферой военной истерии и готовятся к противостоянию с Россией.Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>

