Продажи бензина на Петербургской бирже выросли до 775 тыс тонн

россия

бензин

МОСКВА, 1 ноя - ПРАЙМ. Объем торгов бензином на Петербургской бирже в натуральном выражении вырос на 1,9% в октябре по сравнению с сентябрем и составил 774,7 тысячи тонн, продажи дизельного топлива выросли на 4,4% - до 1,6 миллиона тонн, следует из материалов торговой площадки. В том числе объем реализации Аи-92 за отчетный период увеличился на 3,7% по сравнению с сентябрём - до 457,1 тысячи тонн. При этом продажи марки Аи-95 снизились на 0,06%, до 313 тысяч тонн. С начала года в годовом натуральном выражении продажи бензина на бирже снизились на 0,3% - до 8,514 миллиона тонн. В частности, объем торгов бензином Аи-92 снизился на 0,3%, до 4,9 миллиона тонн, Аи-95 - на 0,02%, до 3,523 миллиона тонн. Общий объем торгов всеми нефтепродуктами на бирже составил за октябрь 2,82 миллиона тонн, что на 2,4% меньше, чем в сентябре. За январь-октябрь продажи выросли в годовом выражении на 0,66% - до 16,004 миллиона тонн. В денежном выражении в октябре оборот торгов составил 203,125 миллиарда рублей, увеличившись к сентябрю на 6,7%. С начала года показатель вырос на 2,7% в годовом выражении - до 1,795 триллиона рублей. Петербургская биржа - крупнейшая товарная биржа России, она организует биржевые торги на рынках нефтепродуктов, нефти, газа, в том числе сжиженного, леса и стройматериалов, минеральных удобрений, а также торги на срочном рынке. Биржа создана в 2008 году.

россия, бензин