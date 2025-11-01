https://1prime.ru/20251101/britaniya-864136064.html

В Британии встревожены новым решением Путина

В Британии встревожены новым решением Путина - 01.11.2025, ПРАЙМ

В Британии встревожены новым решением Путина

Решение российского президента Владимира Путина разместить ракетную систему средней дальности "Орешник" в Белоруссии вызвало обеспокоенность в Великобритании,... | 01.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-01T17:50+0300

2025-11-01T17:50+0300

2025-11-01T17:50+0300

белоруссия

великобритания

днепропетровск

владимир путин

александр лукашенко

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/17/863848048_0:0:3194:1798_1920x0_80_0_0_f3d3aa3b3de44b2ad8ca19d1d3bbe831.jpg

МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Решение российского президента Владимира Путина разместить ракетную систему средней дальности "Орешник" в Белоруссии вызвало обеспокоенность в Великобритании, пишет британское издание Express. "Россия планирует развернуть современную баллистическую ракету, которая способна достичь территории Великобритании", — указывается в статье. Ожидается, что комплекс "Орешник" начнет выполнять боевые задачи в Белоруссии к декабрю 2025 года, как сообщил президент республики Александр Лукашенко. Кроме того, упоминается, что 21 ноября прошлого года "Орешник" поразил крупный объект оборонной промышленности в Днепропетровске. В декабре 2024 года Лукашенко официально обратился к Владимиру Путину с просьбой разместить в их стране новейшие российские вооружения, включая "Орешник". В начале августа президент России объявил о том, что производство этого комплекса началось, и первый серийный образец уже поступил в войска. Вопрос о его размещении в Белоруссии планировалось решить до конца года, причем позиции для установки уже были выбраны. На третьей Минской международной конференции, посвященной евразийской безопасности, Лукашенко заявил, что размещение комплекса "Орешник" в Белоруссии не несет собой агрессивных намерений и может быть пересмотрено, если Европа примет аналогичные меры.

https://1prime.ru/20251028/oreshnik-864023075.html

https://1prime.ru/20251101/belgiya-864135635.html

белоруссия

великобритания

днепропетровск

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

белоруссия, великобритания, днепропетровск, владимир путин, александр лукашенко