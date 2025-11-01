https://1prime.ru/20251101/britaniya-864136064.html
В Британии встревожены новым решением Путина
В Британии встревожены новым решением Путина - 01.11.2025, ПРАЙМ
В Британии встревожены новым решением Путина
Решение российского президента Владимира Путина разместить ракетную систему средней дальности "Орешник" в Белоруссии вызвало обеспокоенность в Великобритании,... | 01.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-01T17:50+0300
2025-11-01T17:50+0300
2025-11-01T17:50+0300
белоруссия
великобритания
днепропетровск
владимир путин
александр лукашенко
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/17/863848048_0:0:3194:1798_1920x0_80_0_0_f3d3aa3b3de44b2ad8ca19d1d3bbe831.jpg
МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Решение российского президента Владимира Путина разместить ракетную систему средней дальности "Орешник" в Белоруссии вызвало обеспокоенность в Великобритании, пишет британское издание Express. "Россия планирует развернуть современную баллистическую ракету, которая способна достичь территории Великобритании", — указывается в статье. Ожидается, что комплекс "Орешник" начнет выполнять боевые задачи в Белоруссии к декабрю 2025 года, как сообщил президент республики Александр Лукашенко. Кроме того, упоминается, что 21 ноября прошлого года "Орешник" поразил крупный объект оборонной промышленности в Днепропетровске. В декабре 2024 года Лукашенко официально обратился к Владимиру Путину с просьбой разместить в их стране новейшие российские вооружения, включая "Орешник". В начале августа президент России объявил о том, что производство этого комплекса началось, и первый серийный образец уже поступил в войска. Вопрос о его размещении в Белоруссии планировалось решить до конца года, причем позиции для установки уже были выбраны. На третьей Минской международной конференции, посвященной евразийской безопасности, Лукашенко заявил, что размещение комплекса "Орешник" в Белоруссии не несет собой агрессивных намерений и может быть пересмотрено, если Европа примет аналогичные меры.
https://1prime.ru/20251028/oreshnik-864023075.html
https://1prime.ru/20251101/belgiya-864135635.html
белоруссия
великобритания
днепропетровск
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/17/863848048_457:0:3186:2047_1920x0_80_0_0_5c7cd4dd308f467767938a89693cb11d.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белоруссия, великобритания, днепропетровск, владимир путин, александр лукашенко
БЕЛОРУССИЯ, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, Днепропетровск, Владимир Путин, Александр Лукашенко
В Британии встревожены новым решением Путина
Express: "Орешник" может нанести серьезный ущерб Великобритании