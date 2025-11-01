Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Британии встревожены новым решением Путина - 01.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251101/britaniya-864136064.html
В Британии встревожены новым решением Путина
В Британии встревожены новым решением Путина - 01.11.2025, ПРАЙМ
В Британии встревожены новым решением Путина
Решение российского президента Владимира Путина разместить ракетную систему средней дальности "Орешник" в Белоруссии вызвало обеспокоенность в Великобритании,... | 01.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-01T17:50+0300
2025-11-01T17:50+0300
белоруссия
великобритания
днепропетровск
владимир путин
александр лукашенко
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/17/863848048_0:0:3194:1798_1920x0_80_0_0_f3d3aa3b3de44b2ad8ca19d1d3bbe831.jpg
МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Решение российского президента Владимира Путина разместить ракетную систему средней дальности "Орешник" в Белоруссии вызвало обеспокоенность в Великобритании, пишет британское издание Express. "Россия планирует развернуть современную баллистическую ракету, которая способна достичь территории Великобритании", — указывается в статье. Ожидается, что комплекс "Орешник" начнет выполнять боевые задачи в Белоруссии к декабрю 2025 года, как сообщил президент республики Александр Лукашенко. Кроме того, упоминается, что 21 ноября прошлого года "Орешник" поразил крупный объект оборонной промышленности в Днепропетровске. В декабре 2024 года Лукашенко официально обратился к Владимиру Путину с просьбой разместить в их стране новейшие российские вооружения, включая "Орешник". В начале августа президент России объявил о том, что производство этого комплекса началось, и первый серийный образец уже поступил в войска. Вопрос о его размещении в Белоруссии планировалось решить до конца года, причем позиции для установки уже были выбраны. На третьей Минской международной конференции, посвященной евразийской безопасности, Лукашенко заявил, что размещение комплекса "Орешник" в Белоруссии не несет собой агрессивных намерений и может быть пересмотрено, если Европа примет аналогичные меры.
https://1prime.ru/20251028/oreshnik-864023075.html
https://1prime.ru/20251101/belgiya-864135635.html
белоруссия
великобритания
днепропетровск
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/17/863848048_457:0:3186:2047_1920x0_80_0_0_5c7cd4dd308f467767938a89693cb11d.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
белоруссия, великобритания, днепропетровск, владимир путин, александр лукашенко
БЕЛОРУССИЯ, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, Днепропетровск, Владимир Путин, Александр Лукашенко
17:50 01.11.2025
 
В Британии встревожены новым решением Путина

Express: "Орешник" может нанести серьезный ущерб Великобритании

© РИА Новости . POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 01.11.2025
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости . POOL
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Решение российского президента Владимира Путина разместить ракетную систему средней дальности "Орешник" в Белоруссии вызвало обеспокоенность в Великобритании, пишет британское издание Express.
"Россия планирует развернуть современную баллистическую ракету, которая способна достичь территории Великобритании", — указывается в статье.
Государственный флаг Белоруссии - ПРАЙМ, 1920, 28.10.2025
В Белоруссии подтвердили план поставить "Орешник" на боевое дежурство
28 октября, 21:19
Ожидается, что комплекс "Орешник" начнет выполнять боевые задачи в Белоруссии к декабрю 2025 года, как сообщил президент республики Александр Лукашенко. Кроме того, упоминается, что 21 ноября прошлого года "Орешник" поразил крупный объект оборонной промышленности в Днепропетровске.
В декабре 2024 года Лукашенко официально обратился к Владимиру Путину с просьбой разместить в их стране новейшие российские вооружения, включая "Орешник". В начале августа президент России объявил о том, что производство этого комплекса началось, и первый серийный образец уже поступил в войска. Вопрос о его размещении в Белоруссии планировалось решить до конца года, причем позиции для установки уже были выбраны.
На третьей Минской международной конференции, посвященной евразийской безопасности, Лукашенко заявил, что размещение комплекса "Орешник" в Белоруссии не несет собой агрессивных намерений и может быть пересмотрено, если Европа примет аналогичные меры.
Флаг Бельгии - ПРАЙМ, 1920, 01.11.2025
"Запустят в Москву": заявление Бельгии о России поразило пользователей Сети
17:46
 
БЕЛОРУССИЯВЕЛИКОБРИТАНИЯДнепропетровскВладимир ПутинАлександр Лукашенко
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала