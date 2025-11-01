https://1prime.ru/20251101/byudzhet-864122058.html

Мосгордума приняла бюджет столицы на 2026-2028 годы

МОСКВА, 1 ноя - ПРАЙМ. Московская городская дума приняла бюджет столицы на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов на внеочередном пленарном заседании в субботу. В пятницу комиссия Мосгордумы по экономической и социальной политике поддержала проект бюджета столицы на 2026-2028 годы и рекомендовала принять его на заседании думы. Контрольно-счетная палата и Общественная палата Москвы провели экспертизу проекта бюджета и поддержали его принятие, не найдя нарушений. Как уточнила руководитель столичного департамента финансов Елена Зяббарова, доходы бюджета города в ближайшие три года прогнозируются с ежегодным увеличением свыше 6%. Общие объемы доходов в 2026 году составят 5,9 триллиона рублей, в 2027 году - 6,4 триллиона рублей, а в 2028 году - 6,9 триллиона рублей. Расходы на 2026 год запланированы в объеме 6,4 триллиона рублей, на 2027 год - 6,7 триллиона рублей, а на 2028 год – 7,1 триллиона рублей. В предстоящую трехлетку основными задачами бюджетной политики в области расходов будут обеспечение надежной социальной защиты москвичей, поддержка участников СВО и членов их семей, повышение качества и доступности услуг населению, реализация масштабных проектов по развитию городской инфраструктуры, формированию комфортной и безопасной городской среды и, конечно же, поддержка реального сектора экономики, развитие проектов для обеспечения технологического суверенитета нашей страны. В 2026 году половина расходов бюджета будет направлена на расходы социальной направленности, это 3,2 триллиона рублей, что на 15% больше, чем в 2025 году. Доля программных расходов также по-прежнему очень высока - более 90%. Выдержана и высокая доля бюджета развития - 47% общего объема расходов. Ключевым приоритетом бюджета развития на предстоящие три года являются модернизация социальной сферы и реализация программы реновации жилищного фонда. На образование в бюджете заложено 815 миллиардов рублей, на здравоохранение - 615 миллиардов рублей, а с учетом средств ОМС - более 1 триллиона рублей. В фокусе особого внимания комплексная поддержка участников специальной военной операции и членов их семей по всем направлениям. Главная цель - обеспечить военнослужащих и их семьи всесторонней поддержкой по любым возникающим вопросам и жизненным ситуациям. В ходе голосования за принятие бюджета в целом высказались 42 депутата Мосгордумы, воздержались двое.

