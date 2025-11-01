Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Мосгордума приняла бюджет столицы на 2026-2028 годы - 01.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251101/byudzhet-864122058.html
Мосгордума приняла бюджет столицы на 2026-2028 годы
Мосгордума приняла бюджет столицы на 2026-2028 годы - 01.11.2025, ПРАЙМ
Мосгордума приняла бюджет столицы на 2026-2028 годы
Московская городская дума приняла бюджет столицы на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов на внеочередном пленарном заседании в субботу. | 01.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-01T12:04+0300
2025-11-01T12:04+0300
москва
https://cdnn.1prime.ru/img/83336/11/833361111_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_3fdb6d86181677c95fc0045b69563ed8.jpg
МОСКВА, 1 ноя - ПРАЙМ. Московская городская дума приняла бюджет столицы на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов на внеочередном пленарном заседании в субботу. В пятницу комиссия Мосгордумы по экономической и социальной политике поддержала проект бюджета столицы на 2026-2028 годы и рекомендовала принять его на заседании думы. Контрольно-счетная палата и Общественная палата Москвы провели экспертизу проекта бюджета и поддержали его принятие, не найдя нарушений. Как уточнила руководитель столичного департамента финансов Елена Зяббарова, доходы бюджета города в ближайшие три года прогнозируются с ежегодным увеличением свыше 6%. Общие объемы доходов в 2026 году составят 5,9 триллиона рублей, в 2027 году - 6,4 триллиона рублей, а в 2028 году - 6,9 триллиона рублей. Расходы на 2026 год запланированы в объеме 6,4 триллиона рублей, на 2027 год - 6,7 триллиона рублей, а на 2028 год – 7,1 триллиона рублей. В предстоящую трехлетку основными задачами бюджетной политики в области расходов будут обеспечение надежной социальной защиты москвичей, поддержка участников СВО и членов их семей, повышение качества и доступности услуг населению, реализация масштабных проектов по развитию городской инфраструктуры, формированию комфортной и безопасной городской среды и, конечно же, поддержка реального сектора экономики, развитие проектов для обеспечения технологического суверенитета нашей страны. В 2026 году половина расходов бюджета будет направлена на расходы социальной направленности, это 3,2 триллиона рублей, что на 15% больше, чем в 2025 году. Доля программных расходов также по-прежнему очень высока - более 90%. Выдержана и высокая доля бюджета развития - 47% общего объема расходов. Ключевым приоритетом бюджета развития на предстоящие три года являются модернизация социальной сферы и реализация программы реновации жилищного фонда. На образование в бюджете заложено 815 миллиардов рублей, на здравоохранение - 615 миллиардов рублей, а с учетом средств ОМС - более 1 триллиона рублей. В фокусе особого внимания комплексная поддержка участников специальной военной операции и членов их семей по всем направлениям. Главная цель - обеспечить военнослужащих и их семьи всесторонней поддержкой по любым возникающим вопросам и жизненным ситуациям. В ходе голосования за принятие бюджета в целом высказались 42 депутата Мосгордумы, воздержались двое.
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83336/11/833361111_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_a578ccf5998c88ac1765e3ac7b7129d2.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
москва
МОСКВА
12:04 01.11.2025
 
Мосгордума приняла бюджет столицы на 2026-2028 годы

Мосгордума приняла бюджет столицы на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЗдание Московской городской Думы на Страстном бульваре в Москве
Здание Московской городской Думы на Страстном бульваре в Москве - ПРАЙМ, 1920, 01.11.2025
Здание Московской городской Думы на Страстном бульваре в Москве. Архивное фото
© РИА Новости . Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 1 ноя - ПРАЙМ. Московская городская дума приняла бюджет столицы на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов на внеочередном пленарном заседании в субботу.
В пятницу комиссия Мосгордумы по экономической и социальной политике поддержала проект бюджета столицы на 2026-2028 годы и рекомендовала принять его на заседании думы. Контрольно-счетная палата и Общественная палата Москвы провели экспертизу проекта бюджета и поддержали его принятие, не найдя нарушений.
Как уточнила руководитель столичного департамента финансов Елена Зяббарова, доходы бюджета города в ближайшие три года прогнозируются с ежегодным увеличением свыше 6%. Общие объемы доходов в 2026 году составят 5,9 триллиона рублей, в 2027 году - 6,4 триллиона рублей, а в 2028 году - 6,9 триллиона рублей. Расходы на 2026 год запланированы в объеме 6,4 триллиона рублей, на 2027 год - 6,7 триллиона рублей, а на 2028 год – 7,1 триллиона рублей.
В предстоящую трехлетку основными задачами бюджетной политики в области расходов будут обеспечение надежной социальной защиты москвичей, поддержка участников СВО и членов их семей, повышение качества и доступности услуг населению, реализация масштабных проектов по развитию городской инфраструктуры, формированию комфортной и безопасной городской среды и, конечно же, поддержка реального сектора экономики, развитие проектов для обеспечения технологического суверенитета нашей страны.
В 2026 году половина расходов бюджета будет направлена на расходы социальной направленности, это 3,2 триллиона рублей, что на 15% больше, чем в 2025 году. Доля программных расходов также по-прежнему очень высока - более 90%. Выдержана и высокая доля бюджета развития - 47% общего объема расходов. Ключевым приоритетом бюджета развития на предстоящие три года являются модернизация социальной сферы и реализация программы реновации жилищного фонда.
На образование в бюджете заложено 815 миллиардов рублей, на здравоохранение - 615 миллиардов рублей, а с учетом средств ОМС - более 1 триллиона рублей. В фокусе особого внимания комплексная поддержка участников специальной военной операции и членов их семей по всем направлениям. Главная цель - обеспечить военнослужащих и их семьи всесторонней поддержкой по любым возникающим вопросам и жизненным ситуациям.
В ходе голосования за принятие бюджета в целом высказались 42 депутата Мосгордумы, воздержались двое.
 
МОСКВА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала