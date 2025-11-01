Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В России утвердили новые правила хранения данных в интернете - 01.11.2025
В России утвердили новые правила хранения данных в интернете
МОСКВА, 1 ноя - ПРАЙМ. Интернет-сервисы в России с 1 января 2026 года будут обязаны три года вместо одного года хранить информацию о действиях пользователей в интернете, включая данные об их переписках, и передавать такую информацию уполномоченным органам при необходимости, соответствующее постановление кабмина подписал премьер-министр Михаил Мишустин. "В пункте 15 Правил хранения организаторами распространения информации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информации о фактах приема, передачи, доставки и (или) обработки голосовой информации, письменного текста, изображений, звуков, видео- или иных электронных сообщений пользователей информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и информации об этих пользователях и предоставления ее уполномоченным государственным органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность или обеспечение безопасности Российской Федерации… слова "одного года" заменить словами "3 лет", - говорится в документе. "Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2026 года", - добавляется там.
технологии, общество, россия, михаил мишустин
Политика, Технологии, Общество, РОССИЯ, Михаил Мишустин
23:38 01.11.2025
 
В России утвердили новые правила хранения данных в интернете

Интернет-сервисы будут хранить данные о действиях пользователях три года

© РИА Новости . Михаил ФомичевРабота за компьютером
Работа за компьютером - ПРАЙМ, 1920, 01.11.2025
Работа за компьютером. Архивное фото
© РИА Новости . Михаил Фомичев
МОСКВА, 1 ноя - ПРАЙМ. Интернет-сервисы в России с 1 января 2026 года будут обязаны три года вместо одного года хранить информацию о действиях пользователей в интернете, включая данные об их переписках, и передавать такую информацию уполномоченным органам при необходимости, соответствующее постановление кабмина подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
"В пункте 15 Правил хранения организаторами распространения информации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информации о фактах приема, передачи, доставки и (или) обработки голосовой информации, письменного текста, изображений, звуков, видео- или иных электронных сообщений пользователей информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и информации об этих пользователях и предоставления ее уполномоченным государственным органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность или обеспечение безопасности Российской Федерации… слова "одного года" заменить словами "3 лет", - говорится в документе.
"Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2026 года", - добавляется там.
Президент РФ Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 23.10.2025
Путин рассказал о внедрении передовых методов обеспечения кибербезопасности
23 октября, 11:43
 
