В России утвердили новые правила хранения данных в интернете
В России утвердили новые правила хранения данных в интернете - 01.11.2025, ПРАЙМ
В России утвердили новые правила хранения данных в интернете
Интернет-сервисы в России с 1 января 2026 года будут обязаны три года вместо одного года хранить информацию о действиях пользователей в интернете, включая... | 01.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-01T23:38+0300
2025-11-01T23:38+0300
2025-11-01T23:38+0300
политика
технологии
общество
россия
михаил мишустин
МОСКВА, 1 ноя - ПРАЙМ. Интернет-сервисы в России с 1 января 2026 года будут обязаны три года вместо одного года хранить информацию о действиях пользователей в интернете, включая данные об их переписках, и передавать такую информацию уполномоченным органам при необходимости, соответствующее постановление кабмина подписал премьер-министр Михаил Мишустин. "В пункте 15 Правил хранения организаторами распространения информации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информации о фактах приема, передачи, доставки и (или) обработки голосовой информации, письменного текста, изображений, звуков, видео- или иных электронных сообщений пользователей информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и информации об этих пользователях и предоставления ее уполномоченным государственным органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность или обеспечение безопасности Российской Федерации… слова "одного года" заменить словами "3 лет", - говорится в документе. "Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2026 года", - добавляется там.
