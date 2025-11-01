https://1prime.ru/20251101/dannye-864142996.html

В России утвердили новые правила хранения данных в интернете

В России утвердили новые правила хранения данных в интернете

МОСКВА, 1 ноя - ПРАЙМ. Интернет-сервисы в России с 1 января 2026 года будут обязаны три года вместо одного года хранить информацию о действиях пользователей в интернете, включая данные об их переписках, и передавать такую информацию уполномоченным органам при необходимости, соответствующее постановление кабмина подписал премьер-министр Михаил Мишустин. "В пункте 15 Правил хранения организаторами распространения информации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информации о фактах приема, передачи, доставки и (или) обработки голосовой информации, письменного текста, изображений, звуков, видео- или иных электронных сообщений пользователей информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и информации об этих пользователях и предоставления ее уполномоченным государственным органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность или обеспечение безопасности Российской Федерации… слова "одного года" заменить словами "3 лет", - говорится в документе. "Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2026 года", - добавляется там.

