Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Мошенники создали более 300 сайтов-приманок к Дню народного единства - 01.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251101/den-864114669.html
Мошенники создали более 300 сайтов-приманок к Дню народного единства
Мошенники создали более 300 сайтов-приманок к Дню народного единства - 01.11.2025, ПРАЙМ
Мошенники создали более 300 сайтов-приманок к Дню народного единства
Мошенники создали более 300 фишинговых сайтов, на которых предлагают россиянам получить "праздничные дивиденды от продажи нефти и газа" в честь Дня народного... | 01.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-01T01:46+0300
2025-11-01T01:46+0300
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864114669.jpg?1761950795
МОСКВА, 1 ноя - ПРАЙМ. Мошенники создали более 300 фишинговых сайтов, на которых предлагают россиянам получить "праздничные дивиденды от продажи нефти и газа" в честь Дня народного единства, сообщили РИА Новости в компании F6 (разработчик технологий для борьбы с киберпреступностью). "Компания F6 ... зафиксировала атаку мошенников, приуроченную ко Дню народного единства. Злоумышленники создали более 300 сайтов-приманок с фейковой новостью о выплате всем гражданам России дивидендов от продажи нефти и газа в честь государственного праздника. Специалисты F6 направили домены скам-ресурсов на блокировку", - сказали в компании. Так, на мошеннических ресурсах размещается ложная информация о выплате 75 тысяч рублей от государства в честь Дня народного единства - якобы деньги должны начислить до 4 ноября. Для большей убедительности на сайте публикуются фейковые отзывы от имени пользователей, якобы получивших выплаты. Пользователям предлагают рассчитать точную сумму "дивидендов", для чего необходимо выбрать свою возрастную категорию, а затем указать имя, фамилию и телефон. Как объяснили эксперты, это стандартная схема инвестскама: как только жертва оставит свои данные на таком сайте, ей звонит мошенник, который представляется персональным "менеджером" и уговаривает внести деньги для быстрого увеличения капитала. Однако вместо заработка пользователь теряет все деньги. "Этой весной злоумышленники впервые применили уловку в виде "акции в честь Масленицы", чтобы вовлечь пользователей в свои схемы, а сейчас добрались до Дня народного единства. Этот повод скамеры объединили с распространенным сценарием обещания дивидендов от продажи нефти и газа, которые используют уже долгое время, постоянно меняя формат подачи ложной информации", – прокомментировала ведущий аналитик отдела второй линии СЕРТ департамента Digital Risk Protection Анастасия Мамынова. Специалисты рекомендуют не верить обещаниям быстрого, крупного и легкого дохода - например, такого, как "дивиденды" в честь праздника.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
01:46 01.11.2025
 
Мошенники создали более 300 сайтов-приманок к Дню народного единства

Мошенники создали более 300 сайтов с фейковыми выплатами в честь Дня народного единства

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 1 ноя - ПРАЙМ. Мошенники создали более 300 фишинговых сайтов, на которых предлагают россиянам получить "праздничные дивиденды от продажи нефти и газа" в честь Дня народного единства, сообщили РИА Новости в компании F6 (разработчик технологий для борьбы с киберпреступностью).
"Компания F6 ... зафиксировала атаку мошенников, приуроченную ко Дню народного единства. Злоумышленники создали более 300 сайтов-приманок с фейковой новостью о выплате всем гражданам России дивидендов от продажи нефти и газа в честь государственного праздника. Специалисты F6 направили домены скам-ресурсов на блокировку", - сказали в компании.
Так, на мошеннических ресурсах размещается ложная информация о выплате 75 тысяч рублей от государства в честь Дня народного единства - якобы деньги должны начислить до 4 ноября. Для большей убедительности на сайте публикуются фейковые отзывы от имени пользователей, якобы получивших выплаты. Пользователям предлагают рассчитать точную сумму "дивидендов", для чего необходимо выбрать свою возрастную категорию, а затем указать имя, фамилию и телефон.
Как объяснили эксперты, это стандартная схема инвестскама: как только жертва оставит свои данные на таком сайте, ей звонит мошенник, который представляется персональным "менеджером" и уговаривает внести деньги для быстрого увеличения капитала. Однако вместо заработка пользователь теряет все деньги.
"Этой весной злоумышленники впервые применили уловку в виде "акции в честь Масленицы", чтобы вовлечь пользователей в свои схемы, а сейчас добрались до Дня народного единства. Этот повод скамеры объединили с распространенным сценарием обещания дивидендов от продажи нефти и газа, которые используют уже долгое время, постоянно меняя формат подачи ложной информации", – прокомментировала ведущий аналитик отдела второй линии СЕРТ департамента Digital Risk Protection Анастасия Мамынова.
Специалисты рекомендуют не верить обещаниям быстрого, крупного и легкого дохода - например, такого, как "дивиденды" в честь праздника.
 
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала