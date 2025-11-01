https://1prime.ru/20251101/den-864114669.html

Мошенники создали более 300 сайтов-приманок к Дню народного единства

Мошенники создали более 300 сайтов-приманок к Дню народного единства

МОСКВА, 1 ноя - ПРАЙМ. Мошенники создали более 300 фишинговых сайтов, на которых предлагают россиянам получить "праздничные дивиденды от продажи нефти и газа" в честь Дня народного единства, сообщили РИА Новости в компании F6 (разработчик технологий для борьбы с киберпреступностью). "Компания F6 ... зафиксировала атаку мошенников, приуроченную ко Дню народного единства. Злоумышленники создали более 300 сайтов-приманок с фейковой новостью о выплате всем гражданам России дивидендов от продажи нефти и газа в честь государственного праздника. Специалисты F6 направили домены скам-ресурсов на блокировку", - сказали в компании. Так, на мошеннических ресурсах размещается ложная информация о выплате 75 тысяч рублей от государства в честь Дня народного единства - якобы деньги должны начислить до 4 ноября. Для большей убедительности на сайте публикуются фейковые отзывы от имени пользователей, якобы получивших выплаты. Пользователям предлагают рассчитать точную сумму "дивидендов", для чего необходимо выбрать свою возрастную категорию, а затем указать имя, фамилию и телефон. Как объяснили эксперты, это стандартная схема инвестскама: как только жертва оставит свои данные на таком сайте, ей звонит мошенник, который представляется персональным "менеджером" и уговаривает внести деньги для быстрого увеличения капитала. Однако вместо заработка пользователь теряет все деньги. "Этой весной злоумышленники впервые применили уловку в виде "акции в честь Масленицы", чтобы вовлечь пользователей в свои схемы, а сейчас добрались до Дня народного единства. Этот повод скамеры объединили с распространенным сценарием обещания дивидендов от продажи нефти и газа, которые используют уже долгое время, постоянно меняя формат подачи ложной информации", – прокомментировала ведущий аналитик отдела второй линии СЕРТ департамента Digital Risk Protection Анастасия Мамынова. Специалисты рекомендуют не верить обещаниям быстрого, крупного и легкого дохода - например, такого, как "дивиденды" в честь праздника.

