Названы самые подорожавшие к доллару валюты в октябре

МОСКВА, 1 ноя - ПРАЙМ. Казахстанский тенге и российский рубль заметнее других валют подорожали к доллару в октябре, подсчитало РИА Новости по открытым данным. Так, с конца сентября тенге укрепился к доллару на 3,6%, а в первую тройку в число самых подорожавших валют вместе с ним вошли российский рубль (на 2,9%) и чилийское песо (на 2,4%). Кроме того, неплохую положительную динамику в этом отношении показали израильский шекель, ботсванская пула и колумбийское песо, чьи курсы за месяц подросли на 1,6%. Закрыл октябрь "с плюсом" и малайзийский ринггит, укрепившийся к американской валюте на 0,6%. При этом наиболее заметную отрицательную динамику к доллару по итогам октября показало аргентинское песо - курс ослаб сразу на 5,7%. Недалеко от него ушли японская иена (на 3,6%) и исландская крона (3,4%). В пятерку наиболее ослабевших к доллару в середине осени валют попали также британский фунт (на 2,3%) и южнокорейская вона (на 1,8%).

