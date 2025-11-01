Три компании подали заявки на торги на участок недр в Якутии

https://1prime.ru/20251101/ekonomika-864128174.html

МОСКВА, 1 ноя - ПРАЙМ. Две местные компании - "Прогноз" и "Янзолото" - и структура "Хайлэнд Голд" (Highland Gold), зарегистрированная в Забайкалье, подали заявки на участие в торгах на участок недр Аркачанская площадь в Якутии с запасами золота и попутного серебра, сообщили РИА Новости в Минприроды РФ. "На участие в аукционе участок недр Аркачанская площадь поданы три заявки: от АО "Прогноз", ООО "Уччугей" и ООО "Янзолото", - говорится в сообщении. Сами торги намечены на 20 ноября. Лицензия предоставляется на 25 лет. Стартовый платеж составляет 230,898 миллиона рублей, а шаг аукциона - 23,09 миллиона рублей. Площадь участка недр - 50,74 квадратного километра. Забалансовые запасы рудного золота для открытой добычи составляет 3,396 миллиона тонн руды и 10,89 тонны золота. При этом в качестве попутного компонента учтены забалансовые запасы серебра в количестве 9,7 тонны. Прогнозные ресурсы золота по категории P1 оцениваются в 16,42 тонны, по категории Р2 - 6,332 тонны, следует из приложения к приказу Якутнедр. Компания "Прогноз" зарегистрирована в Якутии, следует из данных ЕГРЮЛ. Основные виды деятельности: геолого-разведочные, геофизические и геохимические работы в области изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы. По данным сервиса "БИР-Аналитик", единственным акционером выступает публичная компания с ограниченной ответственностью Silver Bear Resources Plc, страна происхождения которой - Великобритания. Предприятие "Янзолото" также зарегистрировано в Якутии, его учредителем является компания АО "Рик Плюс", которая занимается в основном предоставлением финансовых услуг, в число дополнительных видов деятельности входит добыча оловянной руды и песков драгметаллов. Согласно данным реестра, ООО "Уччугей" зарегистрирована в Забайкальском крае, а управляющей организацией значится МКАО "Хайлэнд Голд". Основная деятельность предприятия связана с добычей руды драгоценных металлов.

