Власти назвали стоимость курорта "Казань марина"

КАЗАНЬ, 1 ноя – ПРАЙМ. Стоимость всесезонного курорта с первой на Волге стоянкой полного цикла на 300 яхт "Казань марина" составит 29,4 миллиарда рублей, сообщает Госкомитет по туризму Татарстана. Проект по созданию туристской территории "Казань марина" реализуется в рамках национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства" при участии корпорации Туризм.РФ". "Казань марина" - это первый на Волге проект такого масштаба, включающий в себя марину полного цикла на 300 яхт... Проект общей стоимостью 29,4 миллиарда рублей занимает территорию в 72 гектара", - говорится в сообщении по итогам презентации проекта "Казань марина" председателем Госкомитета Татарстана по туризму Сергеем Ивановым на встрече клуба инвесторов в туристическую отрасль в Москве. Иванов напомнил, что инфраструктура "Казань марины" будет включать марину на 300 яхт и сервис для 500 судов, 5 километров благоустроенной набережной, гостиницы уровня три-четыре звезды на 1,25 тысячи номеров, СПА-комплексы, бары, рестораны, пляжные клубы, маяк со смотровой площадкой, детские и спортивные центры, событийные пространства. Транспортная доступность является одним из ключевых преимуществ новой туристской территории - всего 1 час езды от Казани. Для привлечения партнеров территория разделена на девять инвестиционных лотов, у части из них уже есть инвесторы. Год назад сообщалось, что сформированы земельные участки, на которых планируется размещение туристской инфраструктуры, завершена подготовительная работа по разработке проектной документации на строительство туристской и обеспечивающей инфраструктуры, необходимой для реализации проекта. Согласно мастер-плану проекта "Казань марина", территория комплекса расположена на берегу крупнейшего в Евразии Куйбышевского водохранилища. Курорт будет состоять из трех взаимосвязанных кластеров и, как ожидается, будет пользоваться популярностью у различных сегментов целевой аудитории: семей с детьми, молодежи, яхтсменов, бизнес-групп, которые будут приезжать как на один, так и на несколько дней, а также у экскурсантов c круизных судов. Ожидается, что к 2030 году туристско-экскурсионный поток "Казань марины" составит 620 тысяч туристов в год.

