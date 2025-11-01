Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Власти назвали стоимость курорта "Казань марина" - 01.11.2025
Власти назвали стоимость курорта "Казань марина"
Власти назвали стоимость курорта "Казань марина" - 01.11.2025, ПРАЙМ
Власти назвали стоимость курорта "Казань марина"
Стоимость всесезонного курорта с первой на Волге стоянкой полного цикла на 300 яхт "Казань марина" составит 29,4 миллиарда рублей, сообщает Госкомитет по... | 01.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-01T15:35+0300
2025-11-01T15:35+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/01/864128441_0:87:3333:1961_1920x0_80_0_0_e2c0d9e515ded052e65059c9f9331557.jpg
КАЗАНЬ, 1 ноя – ПРАЙМ. Стоимость всесезонного курорта с первой на Волге стоянкой полного цикла на 300 яхт "Казань марина" составит 29,4 миллиарда рублей, сообщает Госкомитет по туризму Татарстана. Проект по созданию туристской территории "Казань марина" реализуется в рамках национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства" при участии корпорации Туризм.РФ". "Казань марина" - это первый на Волге проект такого масштаба, включающий в себя марину полного цикла на 300 яхт... Проект общей стоимостью 29,4 миллиарда рублей занимает территорию в 72 гектара", - говорится в сообщении по итогам презентации проекта "Казань марина" председателем Госкомитета Татарстана по туризму Сергеем Ивановым на встрече клуба инвесторов в туристическую отрасль в Москве. Иванов напомнил, что инфраструктура "Казань марины" будет включать марину на 300 яхт и сервис для 500 судов, 5 километров благоустроенной набережной, гостиницы уровня три-четыре звезды на 1,25 тысячи номеров, СПА-комплексы, бары, рестораны, пляжные клубы, маяк со смотровой площадкой, детские и спортивные центры, событийные пространства. Транспортная доступность является одним из ключевых преимуществ новой туристской территории - всего 1 час езды от Казани. Для привлечения партнеров территория разделена на девять инвестиционных лотов, у части из них уже есть инвесторы. Год назад сообщалось, что сформированы земельные участки, на которых планируется размещение туристской инфраструктуры, завершена подготовительная работа по разработке проектной документации на строительство туристской и обеспечивающей инфраструктуры, необходимой для реализации проекта. Согласно мастер-плану проекта "Казань марина", территория комплекса расположена на берегу крупнейшего в Евразии Куйбышевского водохранилища. Курорт будет состоять из трех взаимосвязанных кластеров и, как ожидается, будет пользоваться популярностью у различных сегментов целевой аудитории: семей с детьми, молодежи, яхтсменов, бизнес-групп, которые будут приезжать как на один, так и на несколько дней, а также у экскурсантов c круизных судов. Ожидается, что к 2030 году туристско-экскурсионный поток "Казань марины" составит 620 тысяч туристов в год.
15:35 01.11.2025
 
Власти назвали стоимость курорта "Казань марина"

Стоимость "Казань марины" составит 29,4 миллиарда рублей

© РИА Новости . Алексей Филиппов
Яхта на Волге
Яхта на Волге - ПРАЙМ, 1920, 01.11.2025
Яхта на Волге. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
КАЗАНЬ, 1 ноя – ПРАЙМ. Стоимость всесезонного курорта с первой на Волге стоянкой полного цикла на 300 яхт "Казань марина" составит 29,4 миллиарда рублей, сообщает Госкомитет по туризму Татарстана.
Проект по созданию туристской территории "Казань марина" реализуется в рамках национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства" при участии корпорации Туризм.РФ".
"Казань марина" - это первый на Волге проект такого масштаба, включающий в себя марину полного цикла на 300 яхт... Проект общей стоимостью 29,4 миллиарда рублей занимает территорию в 72 гектара", - говорится в сообщении по итогам презентации проекта "Казань марина" председателем Госкомитета Татарстана по туризму Сергеем Ивановым на встрече клуба инвесторов в туристическую отрасль в Москве.
Иванов напомнил, что инфраструктура "Казань марины" будет включать марину на 300 яхт и сервис для 500 судов, 5 километров благоустроенной набережной, гостиницы уровня три-четыре звезды на 1,25 тысячи номеров, СПА-комплексы, бары, рестораны, пляжные клубы, маяк со смотровой площадкой, детские и спортивные центры, событийные пространства. Транспортная доступность является одним из ключевых преимуществ новой туристской территории - всего 1 час езды от Казани.
Для привлечения партнеров территория разделена на девять инвестиционных лотов, у части из них уже есть инвесторы. Год назад сообщалось, что сформированы земельные участки, на которых планируется размещение туристской инфраструктуры, завершена подготовительная работа по разработке проектной документации на строительство туристской и обеспечивающей инфраструктуры, необходимой для реализации проекта.
Согласно мастер-плану проекта "Казань марина", территория комплекса расположена на берегу крупнейшего в Евразии Куйбышевского водохранилища. Курорт будет состоять из трех взаимосвязанных кластеров и, как ожидается, будет пользоваться популярностью у различных сегментов целевой аудитории: семей с детьми, молодежи, яхтсменов, бизнес-групп, которые будут приезжать как на один, так и на несколько дней, а также у экскурсантов c круизных судов.
Ожидается, что к 2030 году туристско-экскурсионный поток "Казань марины" составит 620 тысяч туристов в год.
