Чистый убыток КАМАЗа по РСБУ в январе — сентябре 2025 года вырос в 7,6 раза
МОСКВА, 1 ноя - ПРАЙМ. Чистый убыток "Камаза" по РСБУ в январе-сентябре 2025 года вырос в 7,6 раза в годовом выражении и составил 29,101 миллиарда рублей против убытка в 3,831 миллиарда рублей годом ранее, сообщила компания.Выручка "Камаза" за отчетный период снизилась на 11,2% в годовом выражении, до 203,134 миллиарда рублей.
