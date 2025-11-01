Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МОСКВА, 1 ноя - ПРАЙМ. Чистый убыток "Камаза" по РСБУ в январе-сентябре 2025 года вырос в 7,6 раза в годовом выражении и составил 29,101 миллиарда рублей против убытка в 3,831 миллиарда рублей годом ранее, сообщила компания.Выручка "Камаза" за отчетный период снизилась на 11,2% в годовом выражении, до 203,134 миллиарда рублей.
2025
15:42 01.11.2025 (обновлено: 15:53 01.11.2025)
 
© РИА Новости . Станислав Красильников | Перейти в медиабанкНовые грузовые автомобили KAMAZ
Новые грузовые автомобили KAMAZ. Архивное фото
МОСКВА, 1 ноя - ПРАЙМ. Чистый убыток "Камаза" по РСБУ в январе-сентябре 2025 года вырос в 7,6 раза в годовом выражении и составил 29,101 миллиарда рублей против убытка в 3,831 миллиарда рублей годом ранее, сообщила компания.
Выручка "Камаза" за отчетный период снизилась на 11,2% в годовом выражении, до 203,134 миллиарда рублей.
"АвтоВАЗ" начал сертификацию машин SKM
