ВЭБ.РФ вложит более пяти триллионов рублей в проекты с китайским фактором

2025-11-01T15:45+0300

МОСКВА, 1 ноя - ПРАЙМ. ВЭБ вложит 5,3 триллиона рублей в проекты, в которых в том или ином виде присутствует китайская составляющая, заявил заместитель председателя госкорпорации Артем Довлатов. "ВЭБ.РФ вложит в проекты с китайским фактором 5,3 триллиона рублей", - сказал Довлатов во время заседания межправительственной комиссии по инвестиционному сотрудничеству между Россией и Китаем. В рамках встречи обсуждали перспективы реализации совместных инвестпроектов и сотрудничество между российскими и китайскими финансовыми институтами. "Группа ВЭБ.РФ ведет активную работу с китайскими партнерами. Нами накоплены значительный опыт и компетенции в работе с китайскими финансовыми, инжиниринговыми, строительными и промышленными компаниями. Мы как институт развития готовы способствовать реализации масштабных проектов на территории России", - уточнил Довлатов. Он подчеркнул, что портфель совместных инициатив включает как финансирование и привлечение подрядных китайских компаний, так и контракты на поставку продукции в Китай. В этом году количество таких проектов приросло инициативами в области автомобилестроения и других направлениях, добавил он. "ВЭБ.РФ, основанный более века назад, пользуется доверием, выступает ключевым институтом развития и надежным партнером для международных финансовых организаций", - заключил Довлатов.

