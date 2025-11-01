Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ВЭБ.РФ вложит более пяти триллионов рублей в проекты с китайским фактором - 01.11.2025
ВЭБ.РФ вложит более пяти триллионов рублей в проекты с китайским фактором
ВЭБ.РФ вложит более пяти триллионов рублей в проекты с китайским фактором - 01.11.2025, ПРАЙМ
ВЭБ.РФ вложит более пяти триллионов рублей в проекты с китайским фактором
ВЭБ вложит 5,3 триллиона рублей в проекты, в которых в том или ином виде присутствует китайская составляющая, заявил заместитель председателя госкорпорации... | 01.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-01T15:45+0300
2025-11-01T15:45+0300
финансы
россия
рф
китай
вэб
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/17/863851146_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_d521b6402035292cc6f793db11082663.jpg
МОСКВА, 1 ноя - ПРАЙМ. ВЭБ вложит 5,3 триллиона рублей в проекты, в которых в том или ином виде присутствует китайская составляющая, заявил заместитель председателя госкорпорации Артем Довлатов. "ВЭБ.РФ вложит в проекты с китайским фактором 5,3 триллиона рублей", - сказал Довлатов во время заседания межправительственной комиссии по инвестиционному сотрудничеству между Россией и Китаем. В рамках встречи обсуждали перспективы реализации совместных инвестпроектов и сотрудничество между российскими и китайскими финансовыми институтами. "Группа ВЭБ.РФ ведет активную работу с китайскими партнерами. Нами накоплены значительный опыт и компетенции в работе с китайскими финансовыми, инжиниринговыми, строительными и промышленными компаниями. Мы как институт развития готовы способствовать реализации масштабных проектов на территории России", - уточнил Довлатов. Он подчеркнул, что портфель совместных инициатив включает как финансирование и привлечение подрядных китайских компаний, так и контракты на поставку продукции в Китай. В этом году количество таких проектов приросло инициативами в области автомобилестроения и других направлениях, добавил он. "ВЭБ.РФ, основанный более века назад, пользуется доверием, выступает ключевым институтом развития и надежным партнером для международных финансовых организаций", - заключил Довлатов.
рф
китай
финансы, россия, рф, китай, вэб
Финансы, РОССИЯ, РФ, КИТАЙ, ВЭБ
15:45 01.11.2025
 
ВЭБ.РФ вложит более пяти триллионов рублей в проекты с китайским фактором

Довлатов: ВЭБ вложит 5,3 трлн рублей в проекты с китайским фактором

© РИА Новости . Павел Бедняков
Стенд российской государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ"
Стенд российской государственной корпорации развития ВЭБ.РФ - ПРАЙМ, 1920, 01.11.2025
Стенд российской государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ". Архивное фото
© РИА Новости . Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 1 ноя - ПРАЙМ. ВЭБ вложит 5,3 триллиона рублей в проекты, в которых в том или ином виде присутствует китайская составляющая, заявил заместитель председателя госкорпорации Артем Довлатов.
"ВЭБ.РФ вложит в проекты с китайским фактором 5,3 триллиона рублей", - сказал Довлатов во время заседания межправительственной комиссии по инвестиционному сотрудничеству между Россией и Китаем.
В рамках встречи обсуждали перспективы реализации совместных инвестпроектов и сотрудничество между российскими и китайскими финансовыми институтами.
"Группа ВЭБ.РФ ведет активную работу с китайскими партнерами. Нами накоплены значительный опыт и компетенции в работе с китайскими финансовыми, инжиниринговыми, строительными и промышленными компаниями. Мы как институт развития готовы способствовать реализации масштабных проектов на территории России", - уточнил Довлатов.
Он подчеркнул, что портфель совместных инициатив включает как финансирование и привлечение подрядных китайских компаний, так и контракты на поставку продукции в Китай. В этом году количество таких проектов приросло инициативами в области автомобилестроения и других направлениях, добавил он.
"ВЭБ.РФ, основанный более века назад, пользуется доверием, выступает ключевым институтом развития и надежным партнером для международных финансовых организаций", - заключил Довлатов.
ВЭБ.РФ
ВЭБ.РФ хочет участвовать в развитии передовых систем накопления энергии
16 октября, 18:55
 
Финансы РОССИЯ РФ КИТАЙ ВЭБ
 
 
