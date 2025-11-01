https://1prime.ru/20251101/ekonomika-864130189.html

Российский рынок акций демонстрирует околонулевую динамику

Российский рынок акций демонстрирует околонулевую динамику - 01.11.2025, ПРАЙМ

Российский рынок акций демонстрирует околонулевую динамику

Российский рынок акций демонстрирует околонулевую динамику днем рабочей субботы, следует из данных торгов. | 01.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-01T15:56+0300

2025-11-01T15:56+0300

2025-11-01T15:56+0300

рынок

индексы

торги

рф

сша

мосбиржа

ук альфа-капитал

финам

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/12/859656916_0:171:3035:1878_1920x0_80_0_0_996da9463d35dc710d8472f445cb2577.jpg

МОСКВА, 1 ноя - ПРАЙМ, Никола Косич. Российский рынок акций демонстрирует околонулевую динамику днем рабочей субботы, следует из данных торгов. Индекс Мосбиржи к 15.41 мск снижался на 0,04%, до 2 526,17 пункта. "Рабочая суббота проходит в условиях сдержанной активности участников рынка накануне длинных выходных. Ожидается движение индекса в диапазоне 2 475–2 575 пунктов. В отсутствие ярких корпоративных новостей рынок демонстрирует невысокие обороты торгов и осторожность инвесторов", - рассказал Владислав Силаев из УК "Альфа-капитал". За месяц индекс потерял более 5%, такой уровень рыночной нестабильности объясняется разочарованием инвесторов из-за отмены встречи президентов РФ и США, ужесточением санкций, сохраняющейся инфляцией и пересмотром прогноза ключевой ставки, комментирует Кристина Гудым из ФГ "Финам". В лидерах роста акции "Вуш Холдинга" (+3,22%), "ДВМП" (+1,45%), "Русала" (+1,27%), "Генетико" (+1,15%) и "Ростелекома" (+0,95%). В лидерах снижения - бумаги "Самолета" (−0,81%), "Газпромнефти" (−0,57%), "Фосагро" (−0,51%), "Позитива" (−0,50%) и "Мосэнерго" (−0,48%). "Банк России сегодня опубликует резюме обсуждения ключевой ставки, что даст участникам рынка дополнительное понимание взглядов регулятора на траекторию денежно-кредитной политики", - отметил Силаев.

https://1prime.ru/20251101/tsb-864121873.html

рф

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, индексы, торги, рф, сша, мосбиржа, ук альфа-капитал, финам