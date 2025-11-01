https://1prime.ru/20251101/ekonomika-864131712.html

Чистая прибыль "Россетей" по РСБУ за 9 месяцев выросла

Чистая прибыль "Россетей" по РСБУ за 9 месяцев выросла - 01.11.2025, ПРАЙМ

Чистая прибыль "Россетей" по РСБУ за 9 месяцев выросла

Чистая прибыль "Россетей" по РСБУ за январь-сентябрь 2025 года составила 153,156 миллиарда рублей против 2,4 миллиарда рублей годом ранее, сообщила компания. | 01.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-01T16:35+0300

2025-11-01T16:35+0300

2025-11-01T16:35+0300

россети

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/01/864131577_0:100:3287:1948_1920x0_80_0_0_6ff2afbf56db24c13b00f05d0f5aaf1e.jpg

МОСКВА, 1 ноя - ПРАЙМ. Чистая прибыль "Россетей" по РСБУ за январь-сентябрь 2025 года составила 153,156 миллиарда рублей против 2,4 миллиарда рублей годом ранее, сообщила компания. Выручка за отчетный период выросла на 5,9% - до 275,431 миллиарда рублей. Прибыль от продаж увеличилась на 4,3% и составила 111,524 миллиарда рублей. Группа "Россети" - один из крупнейших в мире электросетевых холдингов, обеспечивающий электроснабжение потребителей в 82 регионах России. По сетям предприятия передается более 80% всей вырабатываемой в стране электроэнергии.

https://1prime.ru/20251101/ekonomika-864131301.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россети