Чистая прибыль "Россетей" по РСБУ за 9 месяцев выросла
Чистая прибыль "Россетей" по РСБУ за январь-сентябрь 2025 года составила 153,156 миллиарда рублей против 2,4 миллиарда рублей годом ранее, сообщила компания. | 01.11.2025
МОСКВА, 1 ноя - ПРАЙМ. Чистая прибыль "Россетей" по РСБУ за январь-сентябрь 2025 года составила 153,156 миллиарда рублей против 2,4 миллиарда рублей годом ранее, сообщила компания. Выручка за отчетный период выросла на 5,9% - до 275,431 миллиарда рублей. Прибыль от продаж увеличилась на 4,3% и составила 111,524 миллиарда рублей. Группа "Россети" - один из крупнейших в мире электросетевых холдингов, обеспечивающий электроснабжение потребителей в 82 регионах России. По сетям предприятия передается более 80% всей вырабатываемой в стране электроэнергии.
