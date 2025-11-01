https://1prime.ru/20251101/ekonomika-864131868.html

Оборот торгов на "СПБ бирже" в октябре вырос к сентябрю на 22 процента

МОСКВА, 1 ноя - ПРАЙМ. Объем сделок с ценными бумагами российских компаний на "СПБ бирже" за октябрь составил 170,31 миллиарда рублей, что на 22% больше, чем в сентябре, говорится в сообщении торговой площадки. "Стоимостной объем сделок в режиме основных торгов с ценными бумагами российских компаний на "СПБ бирже" по итогам октября 2025 года составил 170,31 миллиарда рублей. Это на 22,03% больше, чем в сентябре 2025 года (139,57 миллиарда рублей), и в 26,4 раза превышает показатель октября 2024 года (6,46 миллиарда рублей)", - говорится в сообщении. Количество активных счетов инвесторов в режиме основных торгов в октябре увеличилось до 1,73 миллиона, что на 6,53% больше, чем в сентябре (1,62 миллиона счетов), а участники торгов заключили 64,72 миллиона сделок, что на 6,67% больше по сравнению с сентябрем (60,67 миллиона сделок). "Среднедневной объем торгов в будние дни октября составил 7,16 миллиарда рублей, что на 16,44% больше, чем в сентябре (6,15 миллиарда рублей). С учетом выходных дней среднедневной объем торгов составил 5,49 миллиарда рублей (в сентябре - 4,98 миллиарда рублей). Доля объема торгов по выходным дням составила 3,32% (5,65 миллиарда рублей) от общего объема торгов за месяц", - добавляется там же. Стоимостной объем сделок на "СПБ Фьюче" в режиме основных торгов с расчетными фьючерсными контрактами составил 0,12 миллиарда рублей. Количество сделок составило 16,69 тысячи, отмечает биржа.

