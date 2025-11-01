https://1prime.ru/20251101/ekonomika-864132685.html

Россияне стали чаще интересоваться кредитными отчетами, сообщил ЦБ

финансы

банки

россия

бки

банк россия

МОСКВА, 1 ноя - ПРАЙМ. Россияне стали чаще интересоваться кредитными отчетами, микрофинансовые организации (МФО) и банки – рейтингами заемщика, говорится в "Аналитическом обзоре системы кредитной информации по итогам первого полугодия 2025 года" Банка России. Количество кредитных отчетов, полученных гражданами из бюро кредитных историй (БКИ), в первом полугодии 2025 года выросло на 9%, следует из обзора. При этом общее количество оказанных субъектам услуг БКИ осталось на уровне первого полугодия 2024 года (23,5 миллиона единиц). "Вышеуказанное связано с замещением услуг по предоставлению индивидуального рейтинга субъекта кредитной истории (ИР) (доля ИР снизилась с 62% в первом полугодии 2024 года до 57% по итогам первого полугодия 2025 года) кредитным отчетом (рост доли с 29 до 32% соответственно) и прочими услугами", - отмечается там. Банки и микрофинансовые организации (МФО) при этом направили в БКИ на треть больше запросов о получении информации, содержащей индивидуальный рейтинг получателя кредита. Из обзора следует, что рост за год количества запрошенных услуг, включающих ИР увеличился в 1,3 раза (на 81 миллион единиц). В первом полугодии 2025 года запросы со стороны МФО на предоставление услуг, включающих ИР, росли опережающими темпами в сравнении с запросами от кредитной организации (КО). Также отмечается, что в первом полугодии 2025 года увеличился спрос на услуги БКИ со стороны МФО. Он связан с ростом доли онлайн-займов в выдачах. За год услуги по предоставлению МФО кредитной оценки (скоринга) выросли на 95%. "Снижение услуг по предоставлению кредитной оценки (скоринга) пользователям-КО обусловлено тем, что такие услуги замещаются предоставлением индивидуального рейтинга", - говорится в обзоре. Отмечается, что за год размер потенциальной экономии вырос на 24%. Для соотнесения возможного снижения просроченной задолженности в портфеле и затрат на получение кредитного отчета была использована среднерыночная стоимость кредитного отчета, которая в 2024 году составила 3,11 рубля. "Таким образом, минимальная возможная экономия на один рубль затрат на кредитный отчет в первом полугодии 2024 года составляла 282 рубля (второй квартал 2024 года), что выше аналогичного показателя предыдущего года на 24%", - говорится в обзоре.

финансы, банки, россия, бки, банк россия