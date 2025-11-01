Чистая прибыль "Эн+ Груп" по РСБУ за 9 месяцев высосла

https://1prime.ru/20251101/ekonomika-864133237.html

МОСКВА, 1 ноя - ПРАЙМ. Чистая прибыль "Эн+ Груп" по РСБУ в январе-сентябре 2025 года составила 13,89 миллиарда рублей против 219,06 миллиона годом ранее, следует из отчетности компании. Выручка составила 16,843 миллиарда рублей против 3,222 миллиарда за девять месяцев 2024 года. Прибыль от продаж выросла до 15,349 миллиарда рублей с 1,705 миллиарда, прибыль до налогообложения - до 13,859 миллиарда с 211,334 миллиона рублей годом ранее. Краткосрочные долговые обязательства по состоянию на 30 сентября составили 693,54 миллиона рублей против 1,468 миллиарда рублей на конец прошлого года, долгосрочные - 8,581 миллиарда рублей против 15,077 миллиарда на конец декабря 2024 года. "Эн+ Груп" - вертикально интегрированный производитель алюминия и электроэнергии. Объединяет электростанции мощностью 19,5 ГВт и алюминиевые производства мощностью 4,2 миллиона тонн в год (через контрольный пакет в "Русале").

