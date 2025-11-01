Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Чистая прибыль "Эн+ Груп" по РСБУ за 9 месяцев высосла
2025-11-01T17:10+0300
2025-11-01T17:10+0300
финансы
эн+ груп
русал
МОСКВА, 1 ноя - ПРАЙМ. Чистая прибыль "Эн+ Груп" по РСБУ в январе-сентябре 2025 года составила 13,89 миллиарда рублей против 219,06 миллиона годом ранее, следует из отчетности компании. Выручка составила 16,843 миллиарда рублей против 3,222 миллиарда за девять месяцев 2024 года. Прибыль от продаж выросла до 15,349 миллиарда рублей с 1,705 миллиарда, прибыль до налогообложения - до 13,859 миллиарда с 211,334 миллиона рублей годом ранее. Краткосрочные долговые обязательства по состоянию на 30 сентября составили 693,54 миллиона рублей против 1,468 миллиарда рублей на конец прошлого года, долгосрочные - 8,581 миллиарда рублей против 15,077 миллиарда на конец декабря 2024 года. "Эн+ Груп" - вертикально интегрированный производитель алюминия и электроэнергии. Объединяет электростанции мощностью 19,5 ГВт и алюминиевые производства мощностью 4,2 миллиона тонн в год (через контрольный пакет в "Русале").
2025
финансы, эн+ груп, русал
Финансы, Эн+ Груп, Русал
17:10 01.11.2025
 
© Tadviser"Эн+ Груп"
Эн+ Груп
"Эн+ Груп" . Архивное фото
© Tadviser
МОСКВА, 1 ноя - ПРАЙМ. Чистая прибыль "Эн+ Груп" по РСБУ в январе-сентябре 2025 года составила 13,89 миллиарда рублей против 219,06 миллиона годом ранее, следует из отчетности компании.
Выручка составила 16,843 миллиарда рублей против 3,222 миллиарда за девять месяцев 2024 года. Прибыль от продаж выросла до 15,349 миллиарда рублей с 1,705 миллиарда, прибыль до налогообложения - до 13,859 миллиарда с 211,334 миллиона рублей годом ранее.
Краткосрочные долговые обязательства по состоянию на 30 сентября составили 693,54 миллиона рублей против 1,468 миллиарда рублей на конец прошлого года, долгосрочные - 8,581 миллиарда рублей против 15,077 миллиарда на конец декабря 2024 года.
"Эн+ Груп" - вертикально интегрированный производитель алюминия и электроэнергии. Объединяет электростанции мощностью 19,5 ГВт и алюминиевые производства мощностью 4,2 миллиона тонн в год (через контрольный пакет в "Русале").
Заголовок открываемого материала