https://1prime.ru/20251101/ekonomika-864133237.html
Чистая прибыль "Эн+ Груп" по РСБУ за 9 месяцев высосла
Чистая прибыль "Эн+ Груп" по РСБУ за 9 месяцев высосла - 01.11.2025, ПРАЙМ
Чистая прибыль "Эн+ Груп" по РСБУ за 9 месяцев высосла
Чистая прибыль "Эн+ Груп" по РСБУ в январе-сентябре 2025 года составила 13,89 миллиарда рублей против 219,06 миллиона годом ранее, следует из отчетности... | 01.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-01T17:10+0300
2025-11-01T17:10+0300
2025-11-01T17:10+0300
финансы
эн+ груп
русал
https://cdnn.1prime.ru/img/83782/74/837827413_0:54:841:527_1920x0_80_0_0_c198cfc24fe4f268be542a5594693810.jpg
МОСКВА, 1 ноя - ПРАЙМ. Чистая прибыль "Эн+ Груп" по РСБУ в январе-сентябре 2025 года составила 13,89 миллиарда рублей против 219,06 миллиона годом ранее, следует из отчетности компании. Выручка составила 16,843 миллиарда рублей против 3,222 миллиарда за девять месяцев 2024 года. Прибыль от продаж выросла до 15,349 миллиарда рублей с 1,705 миллиарда, прибыль до налогообложения - до 13,859 миллиарда с 211,334 миллиона рублей годом ранее. Краткосрочные долговые обязательства по состоянию на 30 сентября составили 693,54 миллиона рублей против 1,468 миллиарда рублей на конец прошлого года, долгосрочные - 8,581 миллиарда рублей против 15,077 миллиарда на конец декабря 2024 года. "Эн+ Груп" - вертикально интегрированный производитель алюминия и электроэнергии. Объединяет электростанции мощностью 19,5 ГВт и алюминиевые производства мощностью 4,2 миллиона тонн в год (через контрольный пакет в "Русале").
https://1prime.ru/20251101/ekonomika-864131712.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83782/74/837827413_0:0:703:527_1920x0_80_0_0_e87c4fbbde7ff73b449e9995e033ca47.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, эн+ груп, русал
Чистая прибыль "Эн+ Груп" по РСБУ за 9 месяцев высосла
Чистая прибыль "Эн+ Груп" по РСБУ за 9 месяцев составила 13,89 млрд рублей
МОСКВА, 1 ноя - ПРАЙМ. Чистая прибыль "Эн+ Груп" по РСБУ в январе-сентябре 2025 года составила 13,89 миллиарда рублей против 219,06 миллиона годом ранее, следует из отчетности компании.
Выручка составила 16,843 миллиарда рублей против 3,222 миллиарда за девять месяцев 2024 года. Прибыль от продаж выросла до 15,349 миллиарда рублей с 1,705 миллиарда, прибыль до налогообложения - до 13,859 миллиарда с 211,334 миллиона рублей годом ранее.
Краткосрочные долговые обязательства по состоянию на 30 сентября составили 693,54 миллиона рублей против 1,468 миллиарда рублей на конец прошлого года, долгосрочные - 8,581 миллиарда рублей против 15,077 миллиарда на конец декабря 2024 года.
"Эн+ Груп
" - вертикально интегрированный производитель алюминия и электроэнергии. Объединяет электростанции мощностью 19,5 ГВт и алюминиевые производства мощностью 4,2 миллиона тонн в год (через контрольный пакет в "Русале
").
Чистая прибыль "Россетей" по РСБУ за 9 месяцев выросла