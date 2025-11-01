Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Ozon открыл банкам свою программу лояльности - 01.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251101/ekonomika-864133564.html
Ozon открыл банкам свою программу лояльности
Ozon открыл банкам свою программу лояльности - 01.11.2025, ПРАЙМ
Ozon открыл банкам свою программу лояльности
Ozon открыл свою программу лояльности - любой банк может присоединиться к ней на коммерческих условиях и предлагать скидки клиентам маркетплейса за оплату его... | 01.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-01T17:14+0300
2025-11-01T17:14+0300
финансы
бизнес
банки
эльвира набиуллина
ozon
банк россия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/13/859707623_173:0:3113:1654_1920x0_80_0_0_a7942951017b3803e2147b15b47b260c.jpg
МОСКВА, 1 ноя - ПРАЙМ. Ozon открыл свою программу лояльности - любой банк может присоединиться к ней на коммерческих условиях и предлагать скидки клиентам маркетплейса за оплату его картой, в Wildberries &amp; Russ (RWB) указывают, что вопрос совместных скидочных программ должен решаться путем коммерческих переговоров, при этом кредитные организации на своей стороне могут предоставлять преимущества своим клиентам за покупку товаров, рассказали РИА Новости в компаниях. В конце октября глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что банки и маркетплейсы горячо дискутируют на тему особенностей предоставления на этих площадках финансовых услуг - оплачивать картой банка маркетплейса иногда выгоднее за счет скидок, и условия конкуренции в платежах обращают на себя внимание других участников финрынка. Сами по себе скидки привлекательны, но важны условия конкуренции, чтобы они были чистыми и прозрачными, пояснила глава регулятора. В пресс-службе Wildberries &amp; Russ назвали предоставление клиентам преимуществ в рамках одной группы компаний общемировой рыночной практикой. Вопрос совместных программ по предоставлению скидок потребителям должен решаться путем коммерческих переговоров, уточнили там. "В запрете скидок мы видим крайне слабую лоббистскую попытку банков и офлайн-ритейла ограничить конкуренцию", - отметили в пресс-службе. "При этом мы не ограничиваем банки в том, чтобы они на своей стороне давали преимущества своим клиентам за оплату товаров на маркетплейсе. При нормальной конкуренции в развитой экономике (а именно такой мы считаем экономику нашей страны) вопрос совместных программ с банками должен лежать в плоскости коммерческих соглашений между двумя организациями. И мы против попыток решения этого вопроса с помощью нерыночных механизмов: регуляторных ограничений и специальных законов", - добавили в компании. В пресс-службе Ozon сказали, что открыли свою программу лояльности – "любой банк может присоединиться к ней на коммерческих условиях и предлагать скидки клиентам Ozon за оплату его картой". Условия сотрудничества одинаковы для всех, в том числе и для "Ozon Банка", заверили там. Доступ к программам лояльности на маркетплейсах, открытый для всех банков, решит разногласия межу кредитными организациями и цифровыми платформами по части скидок и обеспечит равный доступ к клиентам, считает управляющий партнер INFOLine-Аналитика Михаил Бурмистров. "Новая практика в целом решает проблему банков и дает им равный доступ к клиентам маркетплейсов без необходимости ограничивать скидки, которые нужны потребителям, так как ограничивают инфляцию и позволяют решать в том числе социальные задачи", - добавил он. Вопрос можно будет считать закрытым, если все игроки на рынке будут придерживаться этой практики, добавил эксперт. По его словам, скидки по банковским картам работают в рамках программ лояльности платформ и являются традиционной практикой в ритейле. "При этом ⁠недовольство банков понятно. Маркетплейсы забирают у них клиентов и платежный рынок. Поэтому они выступают за полное ограничение скидок", - сказал Бурмистров.
https://1prime.ru/20250926/ozon--862829138.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/13/859707623_540:0:2745:1654_1920x0_80_0_0_98374a035a937242ad492d5720807d13.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, бизнес, банки, эльвира набиуллина, ozon, банк россия
Финансы, Бизнес, Банки, Эльвира Набиуллина, Ozon, банк Россия
17:14 01.11.2025
 
Ozon открыл банкам свою программу лояльности

Ozon открыл банкам свою программу лояльности, в RWB видят решение по скидкам в переговорах

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВывеска Ozon
Вывеска Ozon - ПРАЙМ, 1920, 01.11.2025
Вывеска Ozon. Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 1 ноя - ПРАЙМ. Ozon открыл свою программу лояльности - любой банк может присоединиться к ней на коммерческих условиях и предлагать скидки клиентам маркетплейса за оплату его картой, в Wildberries & Russ (RWB) указывают, что вопрос совместных скидочных программ должен решаться путем коммерческих переговоров, при этом кредитные организации на своей стороне могут предоставлять преимущества своим клиентам за покупку товаров, рассказали РИА Новости в компаниях.
В конце октября глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что банки и маркетплейсы горячо дискутируют на тему особенностей предоставления на этих площадках финансовых услуг - оплачивать картой банка маркетплейса иногда выгоднее за счет скидок, и условия конкуренции в платежах обращают на себя внимание других участников финрынка. Сами по себе скидки привлекательны, но важны условия конкуренции, чтобы они были чистыми и прозрачными, пояснила глава регулятора.
В пресс-службе Wildberries & Russ назвали предоставление клиентам преимуществ в рамках одной группы компаний общемировой рыночной практикой. Вопрос совместных программ по предоставлению скидок потребителям должен решаться путем коммерческих переговоров, уточнили там.
"В запрете скидок мы видим крайне слабую лоббистскую попытку банков и офлайн-ритейла ограничить конкуренцию", - отметили в пресс-службе.
"При этом мы не ограничиваем банки в том, чтобы они на своей стороне давали преимущества своим клиентам за оплату товаров на маркетплейсе. При нормальной конкуренции в развитой экономике (а именно такой мы считаем экономику нашей страны) вопрос совместных программ с банками должен лежать в плоскости коммерческих соглашений между двумя организациями. И мы против попыток решения этого вопроса с помощью нерыночных механизмов: регуляторных ограничений и специальных законов", - добавили в компании.
В пресс-службе Ozon сказали, что открыли свою программу лояльности – "любой банк может присоединиться к ней на коммерческих условиях и предлагать скидки клиентам Ozon за оплату его картой". Условия сотрудничества одинаковы для всех, в том числе и для "Ozon Банка", заверили там.
Доступ к программам лояльности на маркетплейсах, открытый для всех банков, решит разногласия межу кредитными организациями и цифровыми платформами по части скидок и обеспечит равный доступ к клиентам, считает управляющий партнер INFOLine-Аналитика Михаил Бурмистров.
"Новая практика в целом решает проблему банков и дает им равный доступ к клиентам маркетплейсов без необходимости ограничивать скидки, которые нужны потребителям, так как ограничивают инфляцию и позволяют решать в том числе социальные задачи", - добавил он. Вопрос можно будет считать закрытым, если все игроки на рынке будут придерживаться этой практики, добавил эксперт.
По его словам, скидки по банковским картам работают в рамках программ лояльности платформ и являются традиционной практикой в ритейле. "При этом ⁠недовольство банков понятно. Маркетплейсы забирают у них клиентов и платежный рынок. Поэтому они выступают за полное ограничение скидок", - сказал Бурмистров.
Ozon - ПРАЙМ, 1920, 26.09.2025
Ozon завершил перерегистрацию в качестве МКПАО "Озон"
26 сентября, 15:00
 
ФинансыБизнесБанкиЭльвира НабиуллинаOzonбанк Россия
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала