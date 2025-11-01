https://1prime.ru/20251101/ekonomika-864133564.html

Ozon открыл банкам свою программу лояльности

Ozon открыл банкам свою программу лояльности - 01.11.2025, ПРАЙМ

Ozon открыл банкам свою программу лояльности

Ozon открыл свою программу лояльности - любой банк может присоединиться к ней на коммерческих условиях и предлагать скидки клиентам маркетплейса за оплату его... | 01.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-01T17:14+0300

2025-11-01T17:14+0300

2025-11-01T17:14+0300

финансы

бизнес

банки

эльвира набиуллина

ozon

банк россия

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/13/859707623_173:0:3113:1654_1920x0_80_0_0_a7942951017b3803e2147b15b47b260c.jpg

МОСКВА, 1 ноя - ПРАЙМ. Ozon открыл свою программу лояльности - любой банк может присоединиться к ней на коммерческих условиях и предлагать скидки клиентам маркетплейса за оплату его картой, в Wildberries & Russ (RWB) указывают, что вопрос совместных скидочных программ должен решаться путем коммерческих переговоров, при этом кредитные организации на своей стороне могут предоставлять преимущества своим клиентам за покупку товаров, рассказали РИА Новости в компаниях. В конце октября глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что банки и маркетплейсы горячо дискутируют на тему особенностей предоставления на этих площадках финансовых услуг - оплачивать картой банка маркетплейса иногда выгоднее за счет скидок, и условия конкуренции в платежах обращают на себя внимание других участников финрынка. Сами по себе скидки привлекательны, но важны условия конкуренции, чтобы они были чистыми и прозрачными, пояснила глава регулятора. В пресс-службе Wildberries & Russ назвали предоставление клиентам преимуществ в рамках одной группы компаний общемировой рыночной практикой. Вопрос совместных программ по предоставлению скидок потребителям должен решаться путем коммерческих переговоров, уточнили там. "В запрете скидок мы видим крайне слабую лоббистскую попытку банков и офлайн-ритейла ограничить конкуренцию", - отметили в пресс-службе. "При этом мы не ограничиваем банки в том, чтобы они на своей стороне давали преимущества своим клиентам за оплату товаров на маркетплейсе. При нормальной конкуренции в развитой экономике (а именно такой мы считаем экономику нашей страны) вопрос совместных программ с банками должен лежать в плоскости коммерческих соглашений между двумя организациями. И мы против попыток решения этого вопроса с помощью нерыночных механизмов: регуляторных ограничений и специальных законов", - добавили в компании. В пресс-службе Ozon сказали, что открыли свою программу лояльности – "любой банк может присоединиться к ней на коммерческих условиях и предлагать скидки клиентам Ozon за оплату его картой". Условия сотрудничества одинаковы для всех, в том числе и для "Ozon Банка", заверили там. Доступ к программам лояльности на маркетплейсах, открытый для всех банков, решит разногласия межу кредитными организациями и цифровыми платформами по части скидок и обеспечит равный доступ к клиентам, считает управляющий партнер INFOLine-Аналитика Михаил Бурмистров. "Новая практика в целом решает проблему банков и дает им равный доступ к клиентам маркетплейсов без необходимости ограничивать скидки, которые нужны потребителям, так как ограничивают инфляцию и позволяют решать в том числе социальные задачи", - добавил он. Вопрос можно будет считать закрытым, если все игроки на рынке будут придерживаться этой практики, добавил эксперт. По его словам, скидки по банковским картам работают в рамках программ лояльности платформ и являются традиционной практикой в ритейле. "При этом ⁠недовольство банков понятно. Маркетплейсы забирают у них клиентов и платежный рынок. Поэтому они выступают за полное ограничение скидок", - сказал Бурмистров.

https://1prime.ru/20250926/ozon--862829138.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, бизнес, банки, эльвира набиуллина, ozon, банк россия