https://1prime.ru/20251101/ekonomika-864135193.html

Правительство выпустило постановление о программах мотивации топ-менеджеров

Правительство выпустило постановление о программах мотивации топ-менеджеров - 01.11.2025, ПРАЙМ

Правительство выпустило постановление о программах мотивации топ-менеджеров

Правительство РФ выпустило постановление о внедрении в компаниях с госучастием программ долгосрочной мотивации топ-менеджмента: она будет работать при условии... | 01.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-01T17:42+0300

2025-11-01T17:42+0300

2025-11-01T17:42+0300

финансы

рф

антон силуанов

минфин

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/13/859704367_0:3:1036:586_1920x0_80_0_0_8b5849d346169be1d3d0c2df1e5738c4.jpg

МОСКВА, 1 ноя - ПРАЙМ. Правительство РФ выпустило постановление о внедрении в компаниях с госучастием программ долгосрочной мотивации топ-менеджмента: она будет работать при условии выхода на IPO/SPO и в привязке к росту стоимости акций, сообщает министерство. "По предложению Минфина России в действующую систему вознаграждения топ-менеджмента публичных акционерных обществ с госучастием будут внедрены программы долгосрочной мотивации (ПДМ). Соответствующее постановление правительства РФ подписано", - говорится в материалах на сайте. "Документ призван мотивировать отдельных сотрудников и топ-менеджмент компаний работать над ростом капитализации и достижением рыночно-ориентированных показателей. Вознаграждение работников предусматривается в акциях компании или финансовых инструментах, доходность которых зависит от прироста рыночной стоимости акций", - отмечается там. Министр финансов РФ Антон Силуанов подчеркнул важность того, чтобы менеджмент был заинтересован в повышении капитализации своей компании. Министр отметил, что во всем мире для этого используются программы долгосрочной мотивации. "Новая система мотивации будет устанавливаться для компаний с госучастием при условии их выхода на IPO/SPO и предусматривает дополнительное вознаграждение топ-менеджмента, привязанное к росту стоимости акций. Внедрение ПДМ положительно скажется на инвестиционной привлекательности акций и будет способствовать достижению национальной цели по обеспечению роста капитализации фондового рынка не менее чем до 66 % ВВП к 2030 году", – сказал Силуанов.

https://1prime.ru/20250929/minfin--862936333.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, рф, антон силуанов, минфин