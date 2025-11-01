https://1prime.ru/20251101/ekonomika-864137415.html
Объем торгов на рынках Московской биржи вырос на шесть процентов
Объем торгов на рынках Московской биржи вырос на шесть процентов - 01.11.2025, ПРАЙМ
Объем торгов на рынках Московской биржи вырос на шесть процентов
Общий объем торгов на рынках Московской биржи в октябре вырос на 6% по отношению к сентябрю и составил 172,6 триллиона рублей, большая часть приходится на... | 01.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-01T18:16+0300
2025-11-01T18:16+0300
2025-11-01T18:16+0300
рынок
торги
https://cdnn.1prime.ru/img/83437/47/834374731_0:281:2666:1781_1920x0_80_0_0_73783303bf8fa9d20fb25d0415236c97.jpg
МОСКВА, 1 ноя - ПРАЙМ. Общий объем торгов на рынках Московской биржи в октябре вырос на 6% по отношению к сентябрю и составил 172,6 триллиона рублей, большая часть приходится на денежный рынок, оборот которого составил 132,4 триллиона рублей, следует из сообщения торговой площадки. "Общий объем торгов на рынках Московской биржи в октябре 2025 года составил 172,6 триллиона рублей", - говорится в сообщении. Объем торгов акциями, депозитарными расписками и паями в октябре составил 3 триллиона рублей, а среднедневной объем торгов – 103,5 миллиарда рублей. Объем торгов облигациями достиг 3,6 триллиона рублей без учета однодневных облигаций, среднедневной объем торгов – 156,4 миллиарда, а общий объем размещения и обратного выкупа облигаций составил 2 триллиона рублей, включая объем размещения однодневных облигаций на 297 миллиардов. Объем торгов на срочном рынке достиг 17,6 триллиона рублей, в то время как среднедневной объем торгов составил 607,2 миллиарда. Объем торгов на денежном рынке составил 132,4 триллиона рублей, среднедневной объем операций – 5,8 триллиона рублей. В общем объеме торгов денежного рынка объем операций репо с центральным контрагентом достиг 63,1 триллиона рублей, объем операций репо с клиринговыми сертификатами участия – 53,3 триллиона.
https://1prime.ru/20251101/tsb-864122282.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83437/47/834374731_0:31:2666:2031_1920x0_80_0_0_26f0752c3f8ae4c4b86cc9048fdace92.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынок, торги
Объем торгов на рынках Московской биржи вырос на шесть процентов
Объем торгов на рынках Московской биржи в октябре вырос на шесть процентов
МОСКВА, 1 ноя - ПРАЙМ. Общий объем торгов на рынках Московской биржи в октябре вырос на 6% по отношению к сентябрю и составил 172,6 триллиона рублей, большая часть приходится на денежный рынок, оборот которого составил 132,4 триллиона рублей, следует из сообщения торговой площадки.
"Общий объем торгов на рынках Московской биржи в октябре 2025 года составил 172,6 триллиона рублей", - говорится в сообщении.
Объем торгов акциями, депозитарными расписками и паями в октябре составил 3 триллиона рублей, а среднедневной объем торгов – 103,5 миллиарда рублей.
Объем торгов облигациями достиг 3,6 триллиона рублей без учета однодневных облигаций, среднедневной объем торгов – 156,4 миллиарда, а общий объем размещения и обратного выкупа облигаций составил 2 триллиона рублей, включая объем размещения однодневных облигаций на 297 миллиардов.
Объем торгов на срочном рынке достиг 17,6 триллиона рублей, в то время как среднедневной объем торгов составил 607,2 миллиарда.
Объем торгов на денежном рынке составил 132,4 триллиона рублей, среднедневной объем операций – 5,8 триллиона рублей. В общем объеме торгов денежного рынка объем операций репо с центральным контрагентом достиг 63,1 триллиона рублей, объем операций репо с клиринговыми сертификатами участия – 53,3 триллиона.
ЦБ рассказал об итогах акции "Монетная неделя"