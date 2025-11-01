Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Социальный фонд досрочно перечислил пенсии и пособия - 01.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251101/ekonomika-864138580.html
Социальный фонд досрочно перечислил пенсии и пособия
Социальный фонд досрочно перечислил пенсии и пособия - 01.11.2025, ПРАЙМ
Социальный фонд досрочно перечислил пенсии и пособия
Социальный фонд России в субботу досрочно перечислил пенсии и пособия, выплата которых выпадала на ноябрьские праздники, их получили около 17 миллионов россиян, | 01.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-01T18:35+0300
2025-11-01T18:35+0300
общество
сергей чирков
почта россии
https://cdnn.1prime.ru/img/83331/86/833318605_0:48:3077:1779_1920x0_80_0_0_bc95011475b722b05474d5dc7314a5d4.jpg
МОСКВА, 1 ноя - ПРАЙМ. Социальный фонд России в субботу досрочно перечислил пенсии и пособия, выплата которых выпадала на ноябрьские праздники, их получили около 17 миллионов россиян, сообщил РИА Новости председатель фонда Сергей Чирков. "Пенсию за ноябрь досрочно перечислили на карты россиян. Выплаты пришли пенсионерам, которым средства обычно поступают 3 и 4 числа. Доставка пенсий через банки с 5 ноября возобновится по стандартному графику", - сказал Чирков. Он отметил, что общее число получателей этих выплат около 17 миллионов человек, из них пенсии выплатили более 9 миллионам человек, страховые выплаты в связи с несчастными случаями — более 45 тысячам человек, а единое пособие и другие выплаты семьям с детьми – порядка 7,9 миллиона человек. Он отметил, что досрочная выплата распространяется на все виды пенсий, включая страховые, социальные и накопительные, по старости и по инвалидности. Средства придут автоматически, пенсионерам не нужно никуда обращаться для этого. При этом те, кто получает пенсию или детские выплаты через "Почту России", смогут получить их от почтальона или в кассе почтового отделения с 3 по 25 ноября. "Первого ноября были произведены также выплаты семьям с детьми - единое пособие на детей до 17 лет, пособие по уходу за ребенком до 1,5 года и пособие на первого ребенка до 3 лет. Беременные женщины, оформившие единое пособие, и семьи призывников тоже получили средства", - добавил Чирков.
https://1prime.ru/20251028/pensiya-864015301.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83331/86/833318605_224:0:2955:2048_1920x0_80_0_0_5d9164f6cc5b10279ef86c31e55af2f8.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , сергей чирков, почта россии
Общество , Сергей Чирков, Почта России
18:35 01.11.2025
 
Социальный фонд досрочно перечислил пенсии и пособия

Около 17 млн россиян досрочно получили ноябрьские пенсии и пособия

© РИА Новости . Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкРубли
Рубли - ПРАЙМ, 1920, 01.11.2025
Рубли. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 1 ноя - ПРАЙМ. Социальный фонд России в субботу досрочно перечислил пенсии и пособия, выплата которых выпадала на ноябрьские праздники, их получили около 17 миллионов россиян, сообщил РИА Новости председатель фонда Сергей Чирков.
"Пенсию за ноябрь досрочно перечислили на карты россиян. Выплаты пришли пенсионерам, которым средства обычно поступают 3 и 4 числа. Доставка пенсий через банки с 5 ноября возобновится по стандартному графику", - сказал Чирков.
Он отметил, что общее число получателей этих выплат около 17 миллионов человек, из них пенсии выплатили более 9 миллионам человек, страховые выплаты в связи с несчастными случаями — более 45 тысячам человек, а единое пособие и другие выплаты семьям с детьми – порядка 7,9 миллиона человек.
Он отметил, что досрочная выплата распространяется на все виды пенсий, включая страховые, социальные и накопительные, по старости и по инвалидности. Средства придут автоматически, пенсионерам не нужно никуда обращаться для этого. При этом те, кто получает пенсию или детские выплаты через "Почту России", смогут получить их от почтальона или в кассе почтового отделения с 3 по 25 ноября.
"Первого ноября были произведены также выплаты семьям с детьми - единое пособие на детей до 17 лет, пособие по уходу за ребенком до 1,5 года и пособие на первого ребенка до 3 лет. Беременные женщины, оформившие единое пособие, и семьи призывников тоже получили средства", - добавил Чирков.
Трудовая книжка, пенсионное удостоверение. - ПРАЙМ, 1920, 28.10.2025
В Минтруде рассказали, сколько самозанятых россиян получают пенсию
28 октября, 15:56
 
ОбществоСергей ЧирковПочта России
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала