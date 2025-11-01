Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Росимущество выставило на аукцион акции двух компаний Коломойского* - 01.11.2025
Росимущество выставило на аукцион акции двух компаний Коломойского*
Росимущество выставило на аукцион акции двух компаний Коломойского* - 01.11.2025, ПРАЙМ
Росимущество выставило на аукцион акции двух компаний Коломойского*
Росимущество выставило на открытый аукцион акции двух компаний украинского олигарха Игоря Коломойского *: 100% уставного капитала ООО "Южгазэнерджи" и 100%... | 01.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-01T18:42+0300
2025-11-01T18:42+0300
бизнес
россия
адыгея
рф
игорь коломойский
росимущество
всу
https://cdnn.1prime.ru/img/82956/60/829566084_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_2a82996d6327c895fe6b04064c3558e6.jpg
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Росимущество выставило на открытый аукцион акции двух компаний украинского олигарха Игоря Коломойского *: 100% уставного капитала ООО "Южгазэнерджи" и 100% акций ООО "Кейтеринг-Юг", данные о торгах размещены на портале "Торги России". Оба пакета выставлены единым лотом. Начальная цена лота – 3,968 миллиарда рублей. Срок приема заявок от участников торгов – до 25 ноября текущего года. Решение об изъятии в доход государства 100% долей обеих компаний было принято Кошехабльским районным судом Адыгеи по заявлению Генпрокуратуры в 2024 году в связи с экстремистской деятельностью олигарха и его партнеров, а также с финансированием ВСУ. "Южгазэнерджи" зарегистрировано в январе 2006 года и разрабатывает Кошехабльское газоконденсатное месторождение в Адыгее. "Аукцион проводится в порядке, предусмотренном законодательством РФ о приватизации, таким образом, какое-либо дисконтирование не предусмотрено", - сообщили РИА Новости в Росимуществе. Принять участие в указанном аукционе могут любые физические и юридические лица, отвечающие признакам покупателя в соответствии с федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества", добавили в Росимуществе.* В РФ внесен в реестр террористов и экстремистов
адыгея
рф
бизнес, россия, адыгея, рф, игорь коломойский, росимущество, всу
Бизнес, РОССИЯ, Адыгея, РФ, Игорь Коломойский, Росимущество, ВСУ
18:42 01.11.2025
 
Росимущество выставило на аукцион акции двух компаний Коломойского*

"Южгазэнерджи" и "Кейтеринг-Юг" Коломойского выставили на аукцион

© РИА Новости . Антон Денисов | Перейти в медиабанкЗдание Росимущества
Здание Росимущества - ПРАЙМ, 1920, 01.11.2025
Здание Росимущества. Архивное фото
© РИА Новости . Антон Денисов
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Росимущество выставило на открытый аукцион акции двух компаний украинского олигарха Игоря Коломойского *: 100% уставного капитала ООО "Южгазэнерджи" и 100% акций ООО "Кейтеринг-Юг", данные о торгах размещены на портале "Торги России".
Оба пакета выставлены единым лотом. Начальная цена лота – 3,968 миллиарда рублей. Срок приема заявок от участников торгов – до 25 ноября текущего года.
Решение об изъятии в доход государства 100% долей обеих компаний было принято Кошехабльским районным судом Адыгеи по заявлению Генпрокуратуры в 2024 году в связи с экстремистской деятельностью олигарха и его партнеров, а также с финансированием ВСУ.
"Южгазэнерджи" зарегистрировано в январе 2006 года и разрабатывает Кошехабльское газоконденсатное месторождение в Адыгее.
"Аукцион проводится в порядке, предусмотренном законодательством РФ о приватизации, таким образом, какое-либо дисконтирование не предусмотрено", - сообщили РИА Новости в Росимуществе.
Принять участие в указанном аукционе могут любые физические и юридические лица, отвечающие признакам покупателя в соответствии с федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества", добавили в Росимуществе.
* В РФ внесен в реестр террористов и экстремистов
БизнесРОССИЯАдыгеяРФИгорь КоломойскийРосимуществоВСУ
 
 
