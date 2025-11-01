https://1prime.ru/20251101/ekonomika-864138928.html

Российский рынок акций вырос за основную сессию

Российский рынок акций вырос за основную сессию - 01.11.2025, ПРАЙМ

Российский рынок акций вырос за основную сессию

Российский рынок акций за основную торговую сессию субботы вырос на 0,3%, следует из данных Московской биржи. | 01.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-01T18:53+0300

2025-11-01T18:53+0300

2025-11-01T18:55+0300

акции

ртс

мосбиржа

россия

рынок

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/07/852660305_0:54:1601:954_1920x0_80_0_0_ae9726b9efcc599f9a81290abdc11c16.jpg

МОСКВА, 1 ноя - ПРАЙМ. Российский рынок акций за основную торговую сессию субботы вырос на 0,3%, следует из данных Московской биржи.Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов подрос на 0,3%, до 2 532,66 пункта, долларовый индекс РТС - на 0,41%, до 986,38 пункта, индекс Мосбиржи в юанях снизился на 0,02% до 1 033,64 пункта.

https://1prime.ru/20251101/ekonomika-864137415.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

акции, ртс, мосбиржа, россия, рынок