Российский рынок акций вырос за основную сессию

МОСКВА, 1 ноя - ПРАЙМ. Российский рынок акций за основную торговую сессию субботы вырос на 0,3%, следует из данных Московской биржи.Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов подрос на 0,3%, до 2 532,66 пункта, долларовый индекс РТС - на 0,41%, до 986,38 пункта, индекс Мосбиржи в юанях снизился на 0,02% до 1 033,64 пункта.
