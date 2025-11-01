Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЦБ рассказал о переводе средств в цифровые рубли - 01.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251101/ekonomika-864139166.html
ЦБ рассказал о переводе средств в цифровые рубли
ЦБ рассказал о переводе средств в цифровые рубли - 01.11.2025, ПРАЙМ
ЦБ рассказал о переводе средств в цифровые рубли
Перевод средств в цифровые рубли не скажется на количестве денег в экономике, для владельца безналичных рублей поменяются только записи в онлайн-банке,... | 01.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-01T19:02+0300
2025-11-01T19:02+0300
финансы
банки
россия
центральные банки
банк россия
https://cdnn.1prime.ru/img/84129/33/841293302_0:273:3074:2002_1920x0_80_0_0_cf13fbcce822fd2ff22670d8c2fa28ce.jpg
МОСКВА, 1 ноя - ПРАЙМ. Перевод средств в цифровые рубли не скажется на количестве денег в экономике, для владельца безналичных рублей поменяются только записи в онлайн-банке, рассказал Банк России в своем Telegram-канале. "Рублей в экономике не станет больше или меньше, если вы переведете их в цифровые. Для владельца безналичных рублей поменяются только записи в онлайн-банке: деньги спишутся с банковского счета и зачислятся в кошелек с цифровыми рублями", - говорится в ответе регулятора на вопрос, как обходятся с теми рублями, которые заменены цифровым рублем. Регулятор отмечает, что для того, чтобы перевести наличные рубли в цифровые, нужно сначала удобным вам способом положить их на счет в своем банке (в этот момент они превратятся в безналичные, а купюры и монеты окажутся в банкомате или кассе банка), а потом в онлайн-приложении банка перевести в свой цифровой кошелек на платформе Банка России. "Все наличные, которые есть у банков, находятся в их кассах, банкоматах или хранилищах. Если банку надо больше наличных для выдачи своим клиентам, он может получить их в Центральном банке. Эта сумма будет списана с его счета в Центральном банке. У каждого банка есть такой счет", - уточняется в ответе. Как пояснил регулятор, если банку не надо столько наличных, сколько у него скопилось, он может сдать излишки в ЦБ, тогда деньги зачислятся на его счет и станут безналичными. Центральный банк хранит наличные в специальных, хорошо защищенных, денежных хранилищах. Наличные, которые нельзя снова использовать (например, поврежденные банкноты), уничтожаются. Со счетом банка, который их сдал, в этот момент уже ничего не происходит – средств на нем меньше не станет, говорится в ответе. Пока наличные рубли находятся в банкоматах, кассах и хранилищах коммерческих банков или в Центробанке, они не участвуют в обслуживании операций клиентов, то есть никак не используются экономикой, и поэтому не учитываются в составе денежной массы, отмечает регулятор. "А в момент, когда вы получаете деньги в банкомате или в кассе банка, соразмерно уменьшается сумма на вашем безналичном банковском счете", - говорится в сообщении. Если речь о цифровых рублях, то сначала сумма из цифрового кошелька перейдет на ваш банковский счет, а потом – в наличные. При любой из этих операций общая сумма рублей в экономике не поменяется, уточняет регулятор. "Вы можете в любой момент сами распределить свои деньги между наличными, безналичными и цифровыми рублями так, как вам удобно", - заключается в ответе.
https://1prime.ru/20251030/nabiullina-864069844.html
https://1prime.ru/20251101/tsb-864121873.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84129/33/841293302_343:0:3074:2048_1920x0_80_0_0_f2cd6653c57856d2ef09ae785409bb0e.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, банки, россия, центральные банки, банк россия
Финансы, Банки, РОССИЯ, центральные банки, банк Россия
19:02 01.11.2025
 
ЦБ рассказал о переводе средств в цифровые рубли

ЦБ: перевод средств в цифровые рубли не скажется на количестве денег в экономике

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЛоготип цифрового рубля
Логотип цифрового рубля - ПРАЙМ, 1920, 01.11.2025
Логотип цифрового рубля. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 1 ноя - ПРАЙМ. Перевод средств в цифровые рубли не скажется на количестве денег в экономике, для владельца безналичных рублей поменяются только записи в онлайн-банке, рассказал Банк России в своем Telegram-канале.
"Рублей в экономике не станет больше или меньше, если вы переведете их в цифровые. Для владельца безналичных рублей поменяются только записи в онлайн-банке: деньги спишутся с банковского счета и зачислятся в кошелек с цифровыми рублями", - говорится в ответе регулятора на вопрос, как обходятся с теми рублями, которые заменены цифровым рублем.
Цифровой рубль - ПРАЙМ, 1920, 30.10.2025
Набиуллина рассказала о преимуществах цифрового рубля
30 октября, 14:23
Регулятор отмечает, что для того, чтобы перевести наличные рубли в цифровые, нужно сначала удобным вам способом положить их на счет в своем банке (в этот момент они превратятся в безналичные, а купюры и монеты окажутся в банкомате или кассе банка), а потом в онлайн-приложении банка перевести в свой цифровой кошелек на платформе Банка России.
"Все наличные, которые есть у банков, находятся в их кассах, банкоматах или хранилищах. Если банку надо больше наличных для выдачи своим клиентам, он может получить их в Центральном банке. Эта сумма будет списана с его счета в Центральном банке. У каждого банка есть такой счет", - уточняется в ответе.
Как пояснил регулятор, если банку не надо столько наличных, сколько у него скопилось, он может сдать излишки в ЦБ, тогда деньги зачислятся на его счет и станут безналичными.
Центральный банк хранит наличные в специальных, хорошо защищенных, денежных хранилищах. Наличные, которые нельзя снова использовать (например, поврежденные банкноты), уничтожаются. Со счетом банка, который их сдал, в этот момент уже ничего не происходит – средств на нем меньше не станет, говорится в ответе.
Пока наличные рубли находятся в банкоматах, кассах и хранилищах коммерческих банков или в Центробанке, они не участвуют в обслуживании операций клиентов, то есть никак не используются экономикой, и поэтому не учитываются в составе денежной массы, отмечает регулятор.
"А в момент, когда вы получаете деньги в банкомате или в кассе банка, соразмерно уменьшается сумма на вашем безналичном банковском счете", - говорится в сообщении.
Если речь о цифровых рублях, то сначала сумма из цифрового кошелька перейдет на ваш банковский счет, а потом – в наличные. При любой из этих операций общая сумма рублей в экономике не поменяется, уточняет регулятор.
"Вы можете в любой момент сами распределить свои деньги между наличными, безналичными и цифровыми рублями так, как вам удобно", - заключается в ответе.
Здание Центрального банка РФ - ПРАЙМ, 1920, 01.11.2025
ЦБ рекомендовал банкам усилить контроль за идентификацией
11:56
 
ФинансыБанкиРОССИЯцентральные банкибанк Россия
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала