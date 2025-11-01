https://1prime.ru/20251101/ekonomika-864139166.html

ЦБ рассказал о переводе средств в цифровые рубли

МОСКВА, 1 ноя - ПРАЙМ. Перевод средств в цифровые рубли не скажется на количестве денег в экономике, для владельца безналичных рублей поменяются только записи в онлайн-банке, рассказал Банк России в своем Telegram-канале. "Рублей в экономике не станет больше или меньше, если вы переведете их в цифровые. Для владельца безналичных рублей поменяются только записи в онлайн-банке: деньги спишутся с банковского счета и зачислятся в кошелек с цифровыми рублями", - говорится в ответе регулятора на вопрос, как обходятся с теми рублями, которые заменены цифровым рублем. Регулятор отмечает, что для того, чтобы перевести наличные рубли в цифровые, нужно сначала удобным вам способом положить их на счет в своем банке (в этот момент они превратятся в безналичные, а купюры и монеты окажутся в банкомате или кассе банка), а потом в онлайн-приложении банка перевести в свой цифровой кошелек на платформе Банка России. "Все наличные, которые есть у банков, находятся в их кассах, банкоматах или хранилищах. Если банку надо больше наличных для выдачи своим клиентам, он может получить их в Центральном банке. Эта сумма будет списана с его счета в Центральном банке. У каждого банка есть такой счет", - уточняется в ответе. Как пояснил регулятор, если банку не надо столько наличных, сколько у него скопилось, он может сдать излишки в ЦБ, тогда деньги зачислятся на его счет и станут безналичными. Центральный банк хранит наличные в специальных, хорошо защищенных, денежных хранилищах. Наличные, которые нельзя снова использовать (например, поврежденные банкноты), уничтожаются. Со счетом банка, который их сдал, в этот момент уже ничего не происходит – средств на нем меньше не станет, говорится в ответе. Пока наличные рубли находятся в банкоматах, кассах и хранилищах коммерческих банков или в Центробанке, они не участвуют в обслуживании операций клиентов, то есть никак не используются экономикой, и поэтому не учитываются в составе денежной массы, отмечает регулятор. "А в момент, когда вы получаете деньги в банкомате или в кассе банка, соразмерно уменьшается сумма на вашем безналичном банковском счете", - говорится в сообщении. Если речь о цифровых рублях, то сначала сумма из цифрового кошелька перейдет на ваш банковский счет, а потом – в наличные. При любой из этих операций общая сумма рублей в экономике не поменяется, уточняет регулятор. "Вы можете в любой момент сами распределить свои деньги между наличными, безналичными и цифровыми рублями так, как вам удобно", - заключается в ответе.

