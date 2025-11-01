https://1prime.ru/20251101/ekonomika-864139376.html
Курс юаня повысился на четыре копейки по итогам торгов
Рубль по итогам торгов субботы снизился по отношению к юаню: китайская валюта "закрыла торги" на отметке 11,3 рубля, следует из данных Московской биржи.
МОСКВА, 1 ноя - ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов субботы снизился по отношению к юаню: китайская валюта "закрыла торги" на отметке 11,3 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов повысился на 4 копейки, до 11,3 рубля.
МОСКВА, 1 ноя - ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов субботы снизился по отношению к юаню: китайская валюта "закрыла торги" на отметке 11,3 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов повысился на 4 копейки, до 11,3 рубля.
