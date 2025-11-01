https://1prime.ru/20251101/ekonomika-864139376.html

Курс юаня повысился на четыре копейки по итогам торгов

Курс юаня повысился на четыре копейки по итогам торгов - 01.11.2025, ПРАЙМ

Курс юаня повысился на четыре копейки по итогам торгов

Рубль по итогам торгов субботы снизился по отношению к юаню: китайская валюта "закрыла торги" на отметке 11,3 рубля, следует из данных Московской биржи. | 01.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-01T19:07+0300

2025-11-01T19:07+0300

2025-11-01T19:07+0300

рынок

россия

https://cdnn.1prime.ru/img/77061/16/770611628_0:78:1500:922_1920x0_80_0_0_cda24920a03aa68c355fe8f4edb6f525.jpg

МОСКВА, 1 ноя - ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов субботы снизился по отношению к юаню: китайская валюта "закрыла торги" на отметке 11,3 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов повысился на 4 копейки, до 11,3 рубля.

https://1prime.ru/20251101/ekonomika-864137415.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, россия