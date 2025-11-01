https://1prime.ru/20251101/eks-razvedchik-864116442.html

Экс-разведчик объяснил, почему Трамп решил возобновить ядерные испытания

Экс-разведчик объяснил, почему Трамп решил возобновить ядерные испытания - 01.11.2025, ПРАЙМ

Экс-разведчик объяснил, почему Трамп решил возобновить ядерные испытания

Американский лидер Дональд Трамп был сбит с толку заявлениями российского руководства о тестах "Посейдона" и "Буревестника", из-за чего распорядился возобновить | 01.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-01T06:32+0300

2025-11-01T06:32+0300

2025-11-01T07:00+0300

общество

мировая экономика

сша

рф

москва

дональд трамп

скотт риттер

владимир путин

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864116442.jpg?1761969653

МОСКВА, 1 ноя – ПРАЙМ. Американский лидер Дональд Трамп был сбит с толку заявлениями российского руководства о тестах "Посейдона" и "Буревестника", из-за чего распорядился возобновить ядерные испытания, поделился с РИА Новости мнением бывший американский разведчик Скотт Риттер. В четверг Трамп заявил, что распорядился проводить испытания ядерного оружия "на равных" с другими странами, у которых якобы есть соответствующие программы. Глава комитета по разведке сената США Том Коттон позднее предположил, что анонсированные Трампом ядерные испытания подразумевают небольшие подземные контролируемые взрывы. "Сейчас много путаницы относительно того, что имел в виду президент и какие будут последствия его заявлений. У меня есть чувство, что это не обернется катастрофой в сфере контроля над вооружениями, как все думают. Полагаю, это был политический ход от президента в ответ на технологические успехи России, поставившие его в неловкое положение", - сказал собеседник агентства, комментируя заявления американского лидера на фоне испытаний "Посейдона" и "Буревестника". Как отметил Риттер, при необходимости США могут достаточно оперативно провести ядерные испытания на полигоне в Неваде. В то же время, указывает он, Соединенные Штаты остаются стороной соглашения о запрете ядерных испытаний, хотя в прошлом уже вышли из договора о ликвидации ракет малой и средней дальности. Кроме этого, собеседник агентства указал, что американский лидер отдал распоряжение возобновить ядерные испытания министерству войны, в то время как американским ядерным арсеналом заведует министерство энергетики. Президент РФ Владимир Путин в среду сообщил, что во вторник Россия провела испытания подводного аппарата "Посейдон". Также 26 октября он сообщил о завершении испытаний ракеты "Буревестник". Как ранее заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в Москве надеются, что информация об испытаниях "Буревестника" и "Посейдона" была донесена до президента США Дональда Трампа корректно, поскольку их испытания ни в коей мере нельзя трактовать как ядерные.

сша

рф

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , мировая экономика, сша, рф, москва, дональд трамп, скотт риттер, владимир путин