Британия выплатит ЕС 50 миллиардов фунтов стерлингов в рамках Brexit

ЛОНДОН, 1 ноя – ПРАЙМ. Великобритания выплатит Евросоюзу в общей сложности 50 миллиардов фунтов стерлингов в рамках соглашения о выходе из ЕС, пишет в субботу газета Daily Mail со ссылкой на данные Бюро национальной статистики (ONS). "Общая сумма выплат Великобритании Европейскому союзу с момента выхода из него в 2020 году составила около 44 миллиардов фунтов стерлингов. Правительство обязалось выделить еще около 6-8 миллиардов фунтов стерлингов в соответствии с условиями соглашения о выходе, а это значит, что общая сумма выплат после Brexit должна превысить 50 млрд фунтов стерлингов", - говорится в материале издания. Эта сумма значительно превышает ту, которую, по заявлениям предыдущих правительств, они были готовы заплатить за выход из блока, пишет газета. Первоначально сумма компенсации оценивалась примерно в 35-39 миллиардов фунтов стерлингов. В июле 2021 года Даунинг-стрит назвала неверной оценку Евросоюза, согласно которой компенсация составит почти 41 миллиард фунтов стерлингов, и заявила, что она будет меньше. Значительная часть этих выплат относится к обязательствам, которые Великобритания взяла на себя, будучи членом ЕС. Часть средств также относится к платежам, осуществленным в так называемый "переходный период" с февраля по декабрь 2020 года после Brexit, когда Великобритания временно оставалась в составе единого рынка и таможенного союза ЕС, сообщает Daily Mail. Согласно данным ONS, в 2020 году Брюсселю было передано 18,1 миллиарда фунтов стерлингов, в 2021 году - 5,8 миллиарда, в 2022 году - 9,3 миллиарда, в 2023 году - 8,2 миллиарда, а в прошлом году - 3,25 миллиарда. Британская оппозиция выразила недовольство готовностью правительства отдать ЕС сумму в 50 миллиардов. "Это не что иное, как пощечина всем трудолюбивым британцам, которые в настоящее время борются с кризисом стоимости жизни. Я считаю, что Европейский Союз больше не должен получать средства от этой страны. Я думаю, мы так отчаянно хотели выйти из ЕС, что в то время мы, по сути, заключили очень плохую сделку", - сказал бывший министр по вопросам Brexit от Консервативной партии Дэвид Джонс, который впоследствии стал членом партии Reform UK. На референдуме в июне 2016 года 52% британцев высказались за выход из Евросоюза. В 23.00 по местному времени 31 января 2020 года страна покинула ЕС после 47 лет членства. Переходный период после Brexit, когда в Британии действовали все нормы и законы ЕС, а граждане путешествовали по упрощенной процедуре, завершился 31 декабря того же года. С 1 января 2021 года в действие вступило соглашение о торговле и сотрудничестве между сторонами. Газета Financial Times писала, что Великобритания перестала быть значимым центром торговли из-за выхода из Евросоюза, Brexit существенно затруднил инвестирование в британские предприятия.

