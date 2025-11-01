https://1prime.ru/20251101/finlyandiya-864125185.html
СМИ раскрыли, что произошло в Финляндии на границе с Россией
СМИ раскрыли, что произошло в Финляндии на границе с Россией - 01.11.2025
СМИ раскрыли, что произошло в Финляндии на границе с Россией
Регион Южная Карелия теряет значительные деньги из-за закрытия границы с Россией, пишет Bloomberg. | 01.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-01T14:41+0300
2025-11-01T14:41+0300
2025-11-01T14:41+0300
МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Регион Южная Карелия теряет значительные деньги из-за закрытия границы с Россией, пишет Bloomberg."По оценкам Южной Карелии, ежедневно область теряет один миллион евро (1,2 миллиона долларов) доходов от туризма", — говорится в статье.В материале также отмечается, что финские предприниматели будут вынуждены закрывать свои бизнесы из-за отсутствия туристов из России.Финляндия начала вводить ограничения на пересечение границы с ноября 2023 года из-за неконтролируемого потока мигрантов из третьих стран. Финские власти неоднократно обвиняли Россию в целенаправленной отправке просителей убежища к их границе.Официальный представитель МИД России Мария Захарова отвергла обвинения в адрес Москвы, касающиеся миграционного кризиса в Евросоюзе, назвав их проявлением двойных стандартов западных государств.
СМИ раскрыли, что произошло в Финляндии на границе с Россией
Bloomberg: Южная Карелия теряет миллионы евро из-за закрытия границы с РФ