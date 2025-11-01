https://1prime.ru/20251101/finlyandiya-864125185.html

СМИ раскрыли, что произошло в Финляндии на границе с Россией

СМИ раскрыли, что произошло в Финляндии на границе с Россией - 01.11.2025, ПРАЙМ

СМИ раскрыли, что произошло в Финляндии на границе с Россией

Регион Южная Карелия теряет значительные деньги из-за закрытия границы с Россией, пишет Bloomberg. | 01.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-01T14:41+0300

2025-11-01T14:41+0300

2025-11-01T14:41+0300

бизнес

мировая экономика

финляндия

москва

мария захарова

bloomberg

мид рф

ес

https://cdnn.1prime.ru/img/76240/87/762408769_0:136:1024:712_1920x0_80_0_0_6961d2b2a954c1443fe596fb28f78038.jpg

МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Регион Южная Карелия теряет значительные деньги из-за закрытия границы с Россией, пишет Bloomberg."По оценкам Южной Карелии, ежедневно область теряет один миллион евро (1,2 миллиона долларов) доходов от туризма", — говорится в статье.В материале также отмечается, что финские предприниматели будут вынуждены закрывать свои бизнесы из-за отсутствия туристов из России.Финляндия начала вводить ограничения на пересечение границы с ноября 2023 года из-за неконтролируемого потока мигрантов из третьих стран. Финские власти неоднократно обвиняли Россию в целенаправленной отправке просителей убежища к их границе.Официальный представитель МИД России Мария Захарова отвергла обвинения в адрес Москвы, касающиеся миграционного кризиса в Евросоюзе, назвав их проявлением двойных стандартов западных государств.

https://1prime.ru/20251101/zelenskiy-864123827.html

https://1prime.ru/20251101/rossiya-864121375.html

финляндия

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, мировая экономика, финляндия, москва, мария захарова, bloomberg, мид рф, ес