Ученые узнали, куда упал метеорит, пролетавший над Центральной Россией

Ученые узнали, куда упал метеорит, пролетавший над Центральной Россией

2025-11-01T06:56+0300

2025-11-01T06:56+0300

2025-11-01T06:58+0300

МОСКВА, 1 ноября — ПРАЙМ. Некоторые обломки метеорита, пролетевшего над Центральной частью России, могли достичь трассы М11 Москва — Санкт-Петербург, согласно информации, опубликованной Лабораторией солнечной астрономии ИКИ РАН в Telegram-канале. "Фрагменты московского тела выпали в окрестностях населенных пунктов Боровичи, Максатиха, Пестово, Удомля. Часть фрагментов могла долететь до трассы М-11 Москва — Санкт-Петербург", — отмечено в сообщении. Согласно данным экспертов, небесный объект представлял собой метеорит, состоящий из железа и железно-каменных элементов, размером примерно в один метр, и разрушился, войдя в земную атмосферу. "На поверхности Земли, согласно наблюдениям, могло оказаться значительное число небольших фрагментов размером порядка 1 см и несколько более крупных тел, размером от теннисного до баскетбольного мяча", — подчеркнули в лаборатории. Ранее в различных Telegram-каналах были размещены видеозаписи, на которых можно увидеть падение неопознанного космического объекта, оставляющего за собой яркий огненный след. Сообщалось, что этот светящийся объект наблюдался жителями Видного, Дубны, Раменского, Жуковского, Люберец, Красногорска и Одинцово в Московской области.

