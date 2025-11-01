Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Ученые узнали, куда упал метеорит, пролетавший над Центральной Россией - 01.11.2025
Ученые узнали, куда упал метеорит, пролетавший над Центральной Россией
Ученые узнали, куда упал метеорит, пролетавший над Центральной Россией - 01.11.2025, ПРАЙМ
Ученые узнали, куда упал метеорит, пролетавший над Центральной Россией
Некоторые обломки метеорита, пролетевшего над Центральной частью России, могли достичь трассы М11 Москва — Санкт-Петербург, согласно информации, опубликованной... | 01.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-01T06:56+0300
2025-11-01T06:58+0300
МОСКВА, 1 ноября — ПРАЙМ. Некоторые обломки метеорита, пролетевшего над Центральной частью России, могли достичь трассы М11 Москва — Санкт-Петербург, согласно информации, опубликованной Лабораторией солнечной астрономии ИКИ РАН в Telegram-канале. "Фрагменты московского тела выпали в окрестностях населенных пунктов Боровичи, Максатиха, Пестово, Удомля. Часть фрагментов могла долететь до трассы М-11 Москва — Санкт-Петербург", — отмечено в сообщении. Согласно данным экспертов, небесный объект представлял собой метеорит, состоящий из железа и железно-каменных элементов, размером примерно в один метр, и разрушился, войдя в земную атмосферу. "На поверхности Земли, согласно наблюдениям, могло оказаться значительное число небольших фрагментов размером порядка 1 см и несколько более крупных тел, размером от теннисного до баскетбольного мяча", — подчеркнули в лаборатории. Ранее в различных Telegram-каналах были размещены видеозаписи, на которых можно увидеть падение неопознанного космического объекта, оставляющего за собой яркий огненный след. Сообщалось, что этот светящийся объект наблюдался жителями Видного, Дубны, Раменского, Жуковского, Люберец, Красногорска и Одинцово в Московской области.
06:56 01.11.2025 (обновлено: 06:58 01.11.2025)
 
Ученые узнали, куда упал метеорит, пролетавший над Центральной Россией

ИКИ РАН: осколки метеорита могли упасть на трассе Москва — Петербург

МОСКВА, 1 ноября — ПРАЙМ. Некоторые обломки метеорита, пролетевшего над Центральной частью России, могли достичь трассы М11 Москва — Санкт-Петербург, согласно информации, опубликованной Лабораторией солнечной астрономии ИКИ РАН в Telegram-канале.
"Фрагменты московского тела выпали в окрестностях населенных пунктов Боровичи, Максатиха, Пестово, Удомля. Часть фрагментов могла долететь до трассы М-11 Москва — Санкт-Петербург", — отмечено в сообщении.
Согласно данным экспертов, небесный объект представлял собой метеорит, состоящий из железа и железно-каменных элементов, размером примерно в один метр, и разрушился, войдя в земную атмосферу.
"На поверхности Земли, согласно наблюдениям, могло оказаться значительное число небольших фрагментов размером порядка 1 см и несколько более крупных тел, размером от теннисного до баскетбольного мяча", — подчеркнули в лаборатории.
Ранее в различных Telegram-каналах были размещены видеозаписи, на которых можно увидеть падение неопознанного космического объекта, оставляющего за собой яркий огненный след. Сообщалось, что этот светящийся объект наблюдался жителями Видного, Дубны, Раменского, Жуковского, Люберец, Красногорска и Одинцово в Московской области.
 
