2025-11-01T17:06+0300
2025-11-01T17:06+0300
россия
бизнес
самарская область
рф
казахстан
фтс россии
МОСКВА, 1 ноя - ПРАЙМ. Таможенные органы в Самарской области обеспечивают исполнение указа президента РФ об упрощенном оформлении импортных грузов на границе с Казахстаном, предусматривающем ввоз товаров в Россию лишь с подтверждением от получателя, всего уже въехало 96 машин, сообщает Федеральная таможенная служба (ФТС) РФ. "В Самарской области транспортные средства размещаются на 4 складах временного хранения. Один из них расположен в Самаре, еще 3 – в Тольятти. Всего с момента вступления в силу указа в Самарской области 96 авто пересекли границу и заехали на СВХ. ЦЭД ЦТУ (Центр электронного декларирования Центрального таможенного управления - ред.) - выпущено 25 деклараций", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале. Заместитель руководителя ФТС России Алексей Тимофеев и начальник ГУТКПВТ Агепсим Ашкалов проверили готовность инфраструктуры и ознакомились с обстановкой на складах временного хранения, отмечается в сообщении. "Таможенное оформление проходит штатно и в соответствии с законодательством. Получатель груза подает декларацию, она оперативно выпускается ЦЭД, после чего машина может незамедлительно покинуть СВХ", - сообщает ФТС.
россия, бизнес, самарская область, рф, казахстан, фтс россии
РОССИЯ, Бизнес, Самарская область, РФ, КАЗАХСТАН, ФТС России
17:06 01.11.2025
 
В Самарскую область из Казахстана въехали 96 фур с упрощенным оформлением

ФТС: в Самарскую область из Казахстана въехали 96 фур с упрощенным оформлением

© РИА Новости . Кирилл Каллиников
Работа Смоленского таможенного поста ФТС России
Работа Смоленского таможенного поста ФТС России. Архивное фото
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 1 ноя - ПРАЙМ. Таможенные органы в Самарской области обеспечивают исполнение указа президента РФ об упрощенном оформлении импортных грузов на границе с Казахстаном, предусматривающем ввоз товаров в Россию лишь с подтверждением от получателя, всего уже въехало 96 машин, сообщает Федеральная таможенная служба (ФТС) РФ.
Самарской области транспортные средства размещаются на 4 складах временного хранения. Один из них расположен в Самаре, еще 3 – в Тольятти. Всего с момента вступления в силу указа в Самарской области 96 авто пересекли границу и заехали на СВХ. ЦЭД ЦТУ (Центр электронного декларирования Центрального таможенного управления - ред.) - выпущено 25 деклараций", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
Заместитель руководителя ФТС России Алексей Тимофеев и начальник ГУТКПВТ Агепсим Ашкалов проверили готовность инфраструктуры и ознакомились с обстановкой на складах временного хранения, отмечается в сообщении.
"Таможенное оформление проходит штатно и в соответствии с законодательством. Получатель груза подает декларацию, она оперативно выпускается ЦЭД, после чего машина может незамедлительно покинуть СВХ", - сообщает ФТС.
Государственный флаг Белоруссии - ПРАЙМ, 1920, 28.08.2025
Белорусская таможня пресекла поставку в Россию более 600 кг психотропа
28 августа, 14:05
 
РОССИЯ Бизнес Самарская область РФ КАЗАХСТАН ФТС России
 
 
