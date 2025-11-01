https://1prime.ru/20251101/fts-864133067.html

В Самарскую область из Казахстана въехали 96 фур с упрощенным оформлением

2025-11-01T17:06+0300

2025-11-01T17:06+0300

2025-11-01T17:06+0300

МОСКВА, 1 ноя - ПРАЙМ. Таможенные органы в Самарской области обеспечивают исполнение указа президента РФ об упрощенном оформлении импортных грузов на границе с Казахстаном, предусматривающем ввоз товаров в Россию лишь с подтверждением от получателя, всего уже въехало 96 машин, сообщает Федеральная таможенная служба (ФТС) РФ. "В Самарской области транспортные средства размещаются на 4 складах временного хранения. Один из них расположен в Самаре, еще 3 – в Тольятти. Всего с момента вступления в силу указа в Самарской области 96 авто пересекли границу и заехали на СВХ. ЦЭД ЦТУ (Центр электронного декларирования Центрального таможенного управления - ред.) - выпущено 25 деклараций", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале. Заместитель руководителя ФТС России Алексей Тимофеев и начальник ГУТКПВТ Агепсим Ашкалов проверили готовность инфраструктуры и ознакомились с обстановкой на складах временного хранения, отмечается в сообщении. "Таможенное оформление проходит штатно и в соответствии с законодательством. Получатель груза подает декларацию, она оперативно выпускается ЦЭД, после чего машина может незамедлительно покинуть СВХ", - сообщает ФТС.

