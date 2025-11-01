Индекс PMI обрабатывающих отраслей России снизился до 48 пунктов

https://1prime.ru/20251101/indeks-864119303.html
промышленность
россия
рф
markit
МОСКВА, 1 ноя - ПРАЙМ. Индекс деловой активности (PMI) обрабатывающих отраслей РФ в октябре снизился до 48 пункта с 48,2 пункта в сентябре, говорится в сообщении агентства S&P Global. "С учетом сезонных колебаний индекс деловой активности в производственном секторе России (PMI) S&P Global составил 48 пунктов в сентябре, снизившись с 48,2 пункта в сентябре, что свидетельствует о самом резком ухудшении состояния сектора с июля. Ухудшение условий деятельности стало пятым за последние несколько месяцев", - говорится в сообщении. Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности, ниже - на ее спад. Ранее этот индекс носил название IHS Markit PMI, однако теперь исследовательская организация Markit входит в S&P Global.
