Во Франции разозлились на Каллас из-за заявлений об Украине

Во Франции разозлились на Каллас из-за заявлений об Украине

МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Глава внешнеполитической службы Евросоюза Кая Каллас стремится вовлечь европейские страны в конфликт с Россией. Об этом лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо написал в социальной сети X. "И эта сумасшедшая женщина еще и отдает нам приказы?! Эти люди хотят втянуть нас в конфликт против России! Достаточно!" — написал Филиппо.Ранее в интервью французским СМИ Каллас выразила надежду на увеличение военной помощи Украине со стороны Франции. С точки зрения России, поставки оружия Украине препятствуют процессу урегулирования, непосредственно втягивают страны НАТО в конфликт и представляют собой крайне рискованную стратегию. Глава Министерства иностранных дел Сергей Лавров указал, что любые партии вооружения для Украины рассматриваются Россией как обоснованные цели. Он также отметил, что США и НАТО принимают активное участие в конфликте, занимаясь не только поставками оружия, но и обучением военнослужащих на территории таких стран, как Великобритания, Германия и Италия. В Кремле подчеркнули, что снабжение Украины западным оружием не способствует мирным переговорам и может привести к негативным последствиям.

