Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Во Франции разозлились на Каллас из-за заявлений об Украине - 01.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251101/kallas-864141097.html
Во Франции разозлились на Каллас из-за заявлений об Украине
Во Франции разозлились на Каллас из-за заявлений об Украине - 01.11.2025, ПРАЙМ
Во Франции разозлились на Каллас из-за заявлений об Украине
Глава внешнеполитической службы Евросоюза Кая Каллас стремится вовлечь европейские страны в конфликт с Россией. Об этом лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо... | 01.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-01T20:50+0300
2025-11-01T20:50+0300
украина
франция
сша
сергей лавров
кая каллас
нато
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863494592_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_560ed16e1fd042f495257107506a2186.jpg
МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Глава внешнеполитической службы Евросоюза Кая Каллас стремится вовлечь европейские страны в конфликт с Россией. Об этом лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо написал в социальной сети X. "И эта сумасшедшая женщина еще и отдает нам приказы?! Эти люди хотят втянуть нас в конфликт против России! Достаточно!" — написал Филиппо.Ранее в интервью французским СМИ Каллас выразила надежду на увеличение военной помощи Украине со стороны Франции. С точки зрения России, поставки оружия Украине препятствуют процессу урегулирования, непосредственно втягивают страны НАТО в конфликт и представляют собой крайне рискованную стратегию. Глава Министерства иностранных дел Сергей Лавров указал, что любые партии вооружения для Украины рассматриваются Россией как обоснованные цели. Он также отметил, что США и НАТО принимают активное участие в конфликте, занимаясь не только поставками оружия, но и обучением военнослужащих на территории таких стран, как Великобритания, Германия и Италия. В Кремле подчеркнули, что снабжение Украины западным оружием не способствует мирным переговорам и может привести к негативным последствиям.
https://1prime.ru/20251031/evropa-864084726.html
https://1prime.ru/20251029/rossiya-864036065.html
украина
франция
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863494592_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_4ce61544f2c5ad3d6ec71c265651c3e2.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, франция, сша, сергей лавров, кая каллас, нато, ес
УКРАИНА, ФРАНЦИЯ, США, Сергей Лавров, Кая Каллас, НАТО, ЕС
20:50 01.11.2025
 
Во Франции разозлились на Каллас из-за заявлений об Украине

Филиппо: такие люди, как Каллас, хотят нас втянуть в конфликт с Россией

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertКая Каллас
Кая Каллас - ПРАЙМ, 1920, 01.11.2025
Кая Каллас. Архивное фото
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Глава внешнеполитической службы Евросоюза Кая Каллас стремится вовлечь европейские страны в конфликт с Россией. Об этом лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо написал в социальной сети X.
"И эта сумасшедшая женщина еще и отдает нам приказы?! Эти люди хотят втянуть нас в конфликт против России! Достаточно!" — написал Филиппо.
Кая Каллас - ПРАЙМ, 1920, 31.10.2025
"Больше, чем драма": на Западе заявили о ссоре Каллас и фон дер Ляйен
Вчера, 04:23
Ранее в интервью французским СМИ Каллас выразила надежду на увеличение военной помощи Украине со стороны Франции.
С точки зрения России, поставки оружия Украине препятствуют процессу урегулирования, непосредственно втягивают страны НАТО в конфликт и представляют собой крайне рискованную стратегию. Глава Министерства иностранных дел Сергей Лавров указал, что любые партии вооружения для Украины рассматриваются Россией как обоснованные цели. Он также отметил, что США и НАТО принимают активное участие в конфликте, занимаясь не только поставками оружия, но и обучением военнослужащих на территории таких стран, как Великобритания, Германия и Италия. В Кремле подчеркнули, что снабжение Украины западным оружием не способствует мирным переговорам и может привести к негативным последствиям.
Флаги России - ПРАЙМ, 1920, 29.10.2025
"Никакого соглашения". В США сделали новое заявление о российских землях
29 октября, 11:54
 
УКРАИНАФРАНЦИЯСШАСергей ЛавровКая КалласНАТОЕС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала