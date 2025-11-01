https://1prime.ru/20251101/kallas-864141097.html
Во Франции разозлились на Каллас из-за заявлений об Украине
Во Франции разозлились на Каллас из-за заявлений об Украине - 01.11.2025, ПРАЙМ
Во Франции разозлились на Каллас из-за заявлений об Украине
Глава внешнеполитической службы Евросоюза Кая Каллас стремится вовлечь европейские страны в конфликт с Россией. Об этом лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо... | 01.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-01T20:50+0300
2025-11-01T20:50+0300
2025-11-01T20:50+0300
украина
франция
сша
сергей лавров
кая каллас
нато
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863494592_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_560ed16e1fd042f495257107506a2186.jpg
МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Глава внешнеполитической службы Евросоюза Кая Каллас стремится вовлечь европейские страны в конфликт с Россией. Об этом лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо написал в социальной сети X. "И эта сумасшедшая женщина еще и отдает нам приказы?! Эти люди хотят втянуть нас в конфликт против России! Достаточно!" — написал Филиппо.Ранее в интервью французским СМИ Каллас выразила надежду на увеличение военной помощи Украине со стороны Франции. С точки зрения России, поставки оружия Украине препятствуют процессу урегулирования, непосредственно втягивают страны НАТО в конфликт и представляют собой крайне рискованную стратегию. Глава Министерства иностранных дел Сергей Лавров указал, что любые партии вооружения для Украины рассматриваются Россией как обоснованные цели. Он также отметил, что США и НАТО принимают активное участие в конфликте, занимаясь не только поставками оружия, но и обучением военнослужащих на территории таких стран, как Великобритания, Германия и Италия. В Кремле подчеркнули, что снабжение Украины западным оружием не способствует мирным переговорам и может привести к негативным последствиям.
https://1prime.ru/20251031/evropa-864084726.html
https://1prime.ru/20251029/rossiya-864036065.html
украина
франция
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863494592_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_4ce61544f2c5ad3d6ec71c265651c3e2.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, франция, сша, сергей лавров, кая каллас, нато, ес
УКРАИНА, ФРАНЦИЯ, США, Сергей Лавров, Кая Каллас, НАТО, ЕС
Во Франции разозлились на Каллас из-за заявлений об Украине
Филиппо: такие люди, как Каллас, хотят нас втянуть в конфликт с Россией