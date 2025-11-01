https://1prime.ru/20251101/kitay-864118051.html

Мантуров объяснил снижение товарооборота России и Китая

Мантуров объяснил снижение товарооборота России и Китая

ПЕКИН, 1 ноя – ПРАЙМ. Снижение товарооборота между Россией и Китаем в этом году обусловлено рыночной конъюнктурой и негативными внешними факторами, сторонам необходимо приложить дополнительные усилия для возвращения в режим роста, заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров на 12-м заседании межправительственной российско-китайской комиссии по инвестиционному сотрудничеству. "В этой части (в наращивании взаимного товарооборота – ред.) за последние четыре года мы добились существенного прогресса. Объем двусторонней торговли вырос более чем в два раза - до 245 миллиардов долларов, в текущем году отмечаем некоторое снижение этого показателя, что обусловлено рыночной конъюнктурой и негативными внешними факторами", - заявил Мантуров. "Нам необходимо приложить дополнительные усилия для возвращения в режим роста", - указал первый вице-премьер РФ. Согласно данным китайского таможенного управления, товарооборот Китая и России по итогам прошлого года вырос на 1,9% по сравнению с 2023 годом, составив рекордные 244,819 миллиарда долларов. При этом по итогам первых трёх кварталов текущего года показатель снизился на 9,4% в годовом выражении, составив 163,621 миллиарда долларов.

