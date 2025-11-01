https://1prime.ru/20251101/kitay-864118815.html

Китай готов повышать качество сотрудничества с Россией, заявил вице-премьер

Китай готов повышать качество сотрудничества с Россией, заявил вице-премьер - 01.11.2025, ПРАЙМ

Китай готов повышать качество сотрудничества с Россией, заявил вице-премьер

Китай готов постоянно повышать качество и эффективность инвестиционного сотрудничества с Россией, заявил в субботу вице-премьер Госсовета КНР Дин Сюэсян на 12-м | 01.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-01T08:51+0300

2025-11-01T08:51+0300

2025-11-01T08:51+0300

россия

мировая экономика

китай

пекин

рф

дин сюэсян

денис мантуров

госсовет

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/08/861938528_0:194:3055:1912_1920x0_80_0_0_92114ae6023af715b480d4e2d7a7b2b4.jpg

ПЕКИН, 1 ноя – ПРАЙМ. Китай готов постоянно повышать качество и эффективность инвестиционного сотрудничества с Россией, заявил в субботу вице-премьер Госсовета КНР Дин Сюэсян на 12-м заседании межправительственной российско-китайской комиссии по инвестиционному сотрудничеству. Заседание комиссии проходит в субботу в Доме народных собраний в Пекине, с российской стороны ее возглавляет первый вице-премьер РФ Денис Мантуров, который ранее в субботу заявил, что в ходе состоявшихся переговоров была отмечена необходимость укреплять инвестиционные связи. "В дальнейшем Китай готов работать с Россией в соответствии со стратегическим руководством лидеров двух государств, чтобы постоянно повышать качество и эффективность инвестиционного сотрудничества, углублять интеграцию интересов и совместно достигать общего развития", - заявил Дин Сюэсян.

китай

пекин

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, мировая экономика, китай, пекин, рф, дин сюэсян, денис мантуров, госсовет