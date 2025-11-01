Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Китай готов повышать качество сотрудничества с Россией, заявил вице-премьер - 01.11.2025
https://1prime.ru/20251101/kitay-864118815.html
Китай готов повышать качество сотрудничества с Россией, заявил вице-премьер
Китай готов повышать качество сотрудничества с Россией, заявил вице-премьер - 01.11.2025, ПРАЙМ
Китай готов повышать качество сотрудничества с Россией, заявил вице-премьер
2025-11-01T08:51+0300
2025-11-01T08:51+0300
ПЕКИН, 1 ноя – ПРАЙМ. Китай готов постоянно повышать качество и эффективность инвестиционного сотрудничества с Россией, заявил в субботу вице-премьер Госсовета КНР Дин Сюэсян на 12-м заседании межправительственной российско-китайской комиссии по инвестиционному сотрудничеству. Заседание комиссии проходит в субботу в Доме народных собраний в Пекине, с российской стороны ее возглавляет первый вице-премьер РФ Денис Мантуров, который ранее в субботу заявил, что в ходе состоявшихся переговоров была отмечена необходимость укреплять инвестиционные связи. "В дальнейшем Китай готов работать с Россией в соответствии со стратегическим руководством лидеров двух государств, чтобы постоянно повышать качество и эффективность инвестиционного сотрудничества, углублять интеграцию интересов и совместно достигать общего развития", - заявил Дин Сюэсян.
08:51 01.11.2025
 
Китай готов повышать качество сотрудничества с Россией, заявил вице-премьер

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкФлаги Росиии и Китая
Флаги Росиии и Китая - ПРАЙМ, 1920, 01.11.2025
Флаги Росиии и Китая. Архивное фото
ПЕКИН, 1 ноя – ПРАЙМ. Китай готов постоянно повышать качество и эффективность инвестиционного сотрудничества с Россией, заявил в субботу вице-премьер Госсовета КНР Дин Сюэсян на 12-м заседании межправительственной российско-китайской комиссии по инвестиционному сотрудничеству.
Заседание комиссии проходит в субботу в Доме народных собраний в Пекине, с российской стороны ее возглавляет первый вице-премьер РФ Денис Мантуров, который ранее в субботу заявил, что в ходе состоявшихся переговоров была отмечена необходимость укреплять инвестиционные связи.
"В дальнейшем Китай готов работать с Россией в соответствии со стратегическим руководством лидеров двух государств, чтобы постоянно повышать качество и эффективность инвестиционного сотрудничества, углублять интеграцию интересов и совместно достигать общего развития", - заявил Дин Сюэсян.
 
