Китай готов повышать качество сотрудничества с Россией, заявил вице-премьер
2025-11-01T08:51+0300
ПЕКИН, 1 ноя – ПРАЙМ. Китай готов постоянно повышать качество и эффективность инвестиционного сотрудничества с Россией, заявил в субботу вице-премьер Госсовета КНР Дин Сюэсян на 12-м заседании межправительственной российско-китайской комиссии по инвестиционному сотрудничеству. Заседание комиссии проходит в субботу в Доме народных собраний в Пекине, с российской стороны ее возглавляет первый вице-премьер РФ Денис Мантуров, который ранее в субботу заявил, что в ходе состоявшихся переговоров была отмечена необходимость укреплять инвестиционные связи. "В дальнейшем Китай готов работать с Россией в соответствии со стратегическим руководством лидеров двух государств, чтобы постоянно повышать качество и эффективность инвестиционного сотрудничества, углублять интеграцию интересов и совместно достигать общего развития", - заявил Дин Сюэсян.
