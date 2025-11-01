Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
14:29 01.11.2025
 
Аксенов рассказал о росте поступления налогов от туротрасли Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя - ПРАЙМ. Более 5 миллиардов рублей поступили в бюджеты от работы туристической отрасли в Крыму за девять месяцев года, это более чем в 2 раза больше прошлогоднего показателя, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
Туристический поток в Крым к 1 ноября превысил 6,4 миллиона человек, что на 16% превышает показатели 2024 года, а загрузка отелей и санаториев в среднем составила 46%, сообщил ранее Аксенов.
"За 9 месяцев, по данным управления ФНС России по республике Крым, в бюджеты всех уровней от туристической отрасли поступило свыше 5 млрд рублей. Это более чем в 2 раза превышает прошлогодний показатель" , - написал он в канале в Мах.
Министерство курортов и туризма Крыма продолжает информационную кампанию по продвижению санаторно-курортных услуг и оздоровления на зимне-весенний период. Так, до конца этого года запланировано проведение Дней Крыма на Форуме сибирского гостеприимства "Дикоросы" в Новосибирске, а также участие в выставке "MedTravelExpo. Санатории. Курорты. Медицинские центры" в Москве, отметил глава региона.
"Продолжаем планомерно двигаться к нашей стратегической цели, которая заключается в превращении Крыма в круглогодичный курорт мирового уровня", - написал Аксенов.
По итогам 2024 года, турпоток в Крым превысил 6 миллионов человек. В 2023 году Крым принял 5,2 миллиона туристов. В 2022 году на полуострове побывали 6,5 миллиона отдыхающих. За 2021 год полуостров посетили 9,5 миллиона туристов, что стало рекордом за всю постсоветскую историю. В доковидном 2019 году турпоток составил 7,4 миллиона туристов.
 
Заголовок открываемого материала