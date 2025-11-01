Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Мантуров отметил необходимость укреплять инвестиционные связи с Китаем - 01.11.2025
Мантуров отметил необходимость укреплять инвестиционные связи с Китаем
Мантуров отметил необходимость укреплять инвестиционные связи с Китаем - 01.11.2025, ПРАЙМ
Мантуров отметил необходимость укреплять инвестиционные связи с Китаем
Россия и Китай отмечают необходимость укреплять инвестиционные связи, формировать справедливую, прозрачную, предсказуемую деловую среду, заявил в субботу первый | 01.11.2025, ПРАЙМ
ПЕКИН, 1 ноя – ПРАЙМ. Россия и Китай отмечают необходимость укреплять инвестиционные связи, формировать справедливую, прозрачную, предсказуемую деловую среду, заявил в субботу первый вице-премьер РФ Денис Мантуров на 12-м заседании межправительственной российско-китайской комиссии по инвестиционному сотрудничеству. Заседание комиссии проходит в субботу в Доме народных собраний в Пекине, с китайской стороны ее возглавляет вице-премьер Дин Сюэсян. "В ходе состоявшихся переговоров была отмечена необходимость укреплять инвестиционные связи, формировать справедливую, прозрачную, предсказуемую деловую среду. Это обязательное условие для дальнейшего расширения производственной и технологической кооперации, повышения транспортной связанности России и Китая и наращивания взаимного товарооборота", - заявил Мантуров.
россия, китай, рф, пекин, денис мантуров, дин сюэсян
РОССИЯ, КИТАЙ, РФ, Пекин, Денис Мантуров, Дин Сюэсян
08:06 01.11.2025
 
Мантуров отметил необходимость укреплять инвестиционные связи с Китаем

Мантуров: Россия и Китай отмечают необходимость укреплять инвестиционные связи

© РИА Новости . POOL/Валерий Шарифулин | Перейти в медиабанкДенис Мантуров
Денис Мантуров - ПРАЙМ, 1920, 01.11.2025
Денис Мантуров . Архивное фото
© РИА Новости . POOL/Валерий Шарифулин
Перейти в медиабанк
ПЕКИН, 1 ноя – ПРАЙМ. Россия и Китай отмечают необходимость укреплять инвестиционные связи, формировать справедливую, прозрачную, предсказуемую деловую среду, заявил в субботу первый вице-премьер РФ Денис Мантуров на 12-м заседании межправительственной российско-китайской комиссии по инвестиционному сотрудничеству.
Заседание комиссии проходит в субботу в Доме народных собраний в Пекине, с китайской стороны ее возглавляет вице-премьер Дин Сюэсян.
"В ходе состоявшихся переговоров была отмечена необходимость укреплять инвестиционные связи, формировать справедливую, прозрачную, предсказуемую деловую среду. Это обязательное условие для дальнейшего расширения производственной и технологической кооперации, повышения транспортной связанности России и Китая и наращивания взаимного товарооборота", - заявил Мантуров.
 
РОССИЯКИТАЙРФПекинДенис МантуровДин Сюэсян
 
 
