Мантуров отметил необходимость укреплять инвестиционные связи с Китаем

2025-11-01T08:06+0300
2025-11-01T08:06+0300
2025-11-01T08:06+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/10/850160044_0:40:3127:1799_1920x0_80_0_0_3dd70cc67ffddc1abefc200e5c4fa744.jpg
ПЕКИН, 1 ноя – ПРАЙМ. Россия и Китай отмечают необходимость укреплять инвестиционные связи, формировать справедливую, прозрачную, предсказуемую деловую среду, заявил в субботу первый вице-премьер РФ Денис Мантуров на 12-м заседании межправительственной российско-китайской комиссии по инвестиционному сотрудничеству. Заседание комиссии проходит в субботу в Доме народных собраний в Пекине, с китайской стороны ее возглавляет вице-премьер Дин Сюэсян. "В ходе состоявшихся переговоров была отмечена необходимость укреплять инвестиционные связи, формировать справедливую, прозрачную, предсказуемую деловую среду. Это обязательное условие для дальнейшего расширения производственной и технологической кооперации, повышения транспортной связанности России и Китая и наращивания взаимного товарооборота", - заявил Мантуров.
