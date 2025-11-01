Мантуров рассказал о росте объема торговли России и Китая

https://1prime.ru/20251101/manturov-864118261.html
МОСКВА, 1 ноя - ПРАЙМ. Объем двусторонней торговли России и Китая за 4 года вырос более чем в два раза и составил 245 миллиардов долларов, сообщили в секретариате первого вице-премьера РФ Дениса Мантурова по итогам 12 заседания Межправительственной комиссии по инвестиционному сотрудничеству. "За последние четыре года объем двусторонней торговли вырос более чем в два раза, до 245 миллиардов долларов. В декабре этого года должно вступить в силу обновленное межправительственное соглашение о поощрении и взаимной защите инвестиций, что позволит ускорить разрешительные процедуры при осуществлении инвестиций и улучшить защиту прав инвесторов", - говорится в сообщении. Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров и вице-премьер Госсовета КНР Дин Сюэсян провели в Пекине 12 заседание Межправительственной комиссии (МПК) по инвестиционному сотрудничеству. Заседание прошло в преддверии 30 регулярной встречи глав правительств России и Китая. "Сегодня в фокусе внимания МПК портфель проектов на общую сумму более 200 миллиардов долларов. Больше половины этой суммы приходится на 63 значимых проекта, из которых 46 уже находятся в практической стадии реализации. Речь преимущественно идет про инициативы развития транспортно-логистической инфраструктуры, металлургии, химии, машиностроения, лесной промышленности, аграрного сектора и торговой сферы. Важно, что этот список постоянно расширяется. В текущем году в него включены новые инициативы по производству автомобильной техники в трех российских регионах и глинозема в китайской провинции Хэбэй", – заявил Мантуров, чьи слова приводятся секретариатом.
