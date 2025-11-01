https://1prime.ru/20251101/manturov-864119128.html

Россия и Китай рассматривают портфель проектов на 200 миллиардов долларов

Россия и Китай рассматривают портфель проектов на 200 миллиардов долларов - 01.11.2025, ПРАЙМ

Россия и Китай рассматривают портфель проектов на 200 миллиардов долларов

Россия и Китай в сфере инвестиционного сотрудничества рассматривают портфель проектов на общую сумму более 200 миллиардов долларов, заявил в субботу первый... | 01.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-01T09:09+0300

2025-11-01T09:09+0300

2025-11-01T09:09+0300

россия

бизнес

китай

рф

московская область

денис мантуров

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859597451_0:186:2980:1862_1920x0_80_0_0_15f711cef54c90609d32c73491022b4e.jpg

ПЕКИН, 1 ноя – ПРАЙМ. Россия и Китай в сфере инвестиционного сотрудничества рассматривают портфель проектов на общую сумму более 200 миллиардов долларов, заявил в субботу первый вице-премьер РФ Денис Мантуров на 12-м заседании межправительственной российско-китайской комиссии по инвестиционному сотрудничеству. "Сегодня в фокусе внимания межправкомиссии портфель проектов на общую сумму более 200 миллиардов долларов. Больше половины этой суммы приходится на 63 значимых проекта, из которых 46 уже находятся в практической стадии реализации. Речь преимущественно идет про инициативы развития транспортно-логистической инфраструктуры, металлургии, химии, машиностроения, лесной промышленности, аграрного, сектора и торговой сферы", - заявил Мантуров. Важно, указал он, что этот список постоянно расширяется. В 2025 году в него включены новые инициативы по производству автомобильной техники в трех российских регионах - Калужской, Московской областях и Санкт-Петербурге. По словам Мантурова, своевременным шагом стало подписание в мае обновлённого межправительственного соглашения РФ и КНР о поощрении и взаимной защите инвестиций, на днях этот документ был ратифицирован российской стороной и в декабре вступит в силу. "Он формирует более стабильные и благоприятные условия для трансграничного движения капитала, в частности, положения соглашения предусматривает ускорение разрешительных процедур при осуществлении инвестиций. Кроме того, в документе усовершенствованы механизмы урегулирования споров между инвесторами и государствами, а также уточнены гарантии защиты от принудительного изъятия активов", - подчеркнул Мантуров. Он добавил, что помимо таких системных решений, задачей комиссии является выработка адресных мер поддержки приоритетных проектов.

китай

рф

московская область

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, бизнес, китай, рф, московская область, денис мантуров