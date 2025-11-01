Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия и Китай рассматривают портфель проектов на 200 миллиардов долларов
Россия и Китай рассматривают портфель проектов на 200 миллиардов долларов
Россия и Китай рассматривают портфель проектов на 200 миллиардов долларов - 01.11.2025, ПРАЙМ
Россия и Китай рассматривают портфель проектов на 200 миллиардов долларов
Россия и Китай в сфере инвестиционного сотрудничества рассматривают портфель проектов на общую сумму более 200 миллиардов долларов, заявил в субботу первый... | 01.11.2025, ПРАЙМ
ПЕКИН, 1 ноя – ПРАЙМ. Россия и Китай в сфере инвестиционного сотрудничества рассматривают портфель проектов на общую сумму более 200 миллиардов долларов, заявил в субботу первый вице-премьер РФ Денис Мантуров на 12-м заседании межправительственной российско-китайской комиссии по инвестиционному сотрудничеству. "Сегодня в фокусе внимания межправкомиссии портфель проектов на общую сумму более 200 миллиардов долларов. Больше половины этой суммы приходится на 63 значимых проекта, из которых 46 уже находятся в практической стадии реализации. Речь преимущественно идет про инициативы развития транспортно-логистической инфраструктуры, металлургии, химии, машиностроения, лесной промышленности, аграрного, сектора и торговой сферы", - заявил Мантуров. Важно, указал он, что этот список постоянно расширяется. В 2025 году в него включены новые инициативы по производству автомобильной техники в трех российских регионах - Калужской, Московской областях и Санкт-Петербурге. По словам Мантурова, своевременным шагом стало подписание в мае обновлённого межправительственного соглашения РФ и КНР о поощрении и взаимной защите инвестиций, на днях этот документ был ратифицирован российской стороной и в декабре вступит в силу. "Он формирует более стабильные и благоприятные условия для трансграничного движения капитала, в частности, положения соглашения предусматривает ускорение разрешительных процедур при осуществлении инвестиций. Кроме того, в документе усовершенствованы механизмы урегулирования споров между инвесторами и государствами, а также уточнены гарантии защиты от принудительного изъятия активов", - подчеркнул Мантуров. Он добавил, что помимо таких системных решений, задачей комиссии является выработка адресных мер поддержки приоритетных проектов.
09:09 01.11.2025
 
Россия и Китай рассматривают портфель проектов на 200 миллиардов долларов

Мантуров: Россия и Китай рассматривают портфель проектов на сумму более $200 млрд

© РИА Новости . Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкФлаги России и Китая
Флаги России и Китая - ПРАЙМ, 1920, 01.11.2025
Флаги России и Китая. Архивное фото
© РИА Новости . Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
ПЕКИН, 1 ноя – ПРАЙМ. Россия и Китай в сфере инвестиционного сотрудничества рассматривают портфель проектов на общую сумму более 200 миллиардов долларов, заявил в субботу первый вице-премьер РФ Денис Мантуров на 12-м заседании межправительственной российско-китайской комиссии по инвестиционному сотрудничеству.
"Сегодня в фокусе внимания межправкомиссии портфель проектов на общую сумму более 200 миллиардов долларов. Больше половины этой суммы приходится на 63 значимых проекта, из которых 46 уже находятся в практической стадии реализации. Речь преимущественно идет про инициативы развития транспортно-логистической инфраструктуры, металлургии, химии, машиностроения, лесной промышленности, аграрного, сектора и торговой сферы", - заявил Мантуров.
Важно, указал он, что этот список постоянно расширяется. В 2025 году в него включены новые инициативы по производству автомобильной техники в трех российских регионах - Калужской, Московской областях и Санкт-Петербурге.
По словам Мантурова, своевременным шагом стало подписание в мае обновлённого межправительственного соглашения РФ и КНР о поощрении и взаимной защите инвестиций, на днях этот документ был ратифицирован российской стороной и в декабре вступит в силу.
"Он формирует более стабильные и благоприятные условия для трансграничного движения капитала, в частности, положения соглашения предусматривает ускорение разрешительных процедур при осуществлении инвестиций. Кроме того, в документе усовершенствованы механизмы урегулирования споров между инвесторами и государствами, а также уточнены гарантии защиты от принудительного изъятия активов", - подчеркнул Мантуров.
Он добавил, что помимо таких системных решений, задачей комиссии является выработка адресных мер поддержки приоритетных проектов.
 
