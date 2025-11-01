Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Мантуров призвал развивать эффективные формы кооперации с Китаем - 01.11.2025
Мантуров призвал развивать эффективные формы кооперации с Китаем
09:29 01.11.2025
 
Мантуров призвал развивать эффективные формы кооперации с Китаем

Мантуров: властям и бизнесу РФ и КНР следует продолжать изучать возможности сотрудничества

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкДенис Мантуров
Денис Мантуров. Архивное фото
ПЕКИН, 1 ноя – ПРАЙМ. Властям и бизнесу России и Китая следует продолжать координировать усилия для изучения возможностей сотрудничества, а также для разработки эффективных форматов кооперации, позволяющих нивелировать геополитические риски, заявил в субботу первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.
Мантуров и вице-премьер Госсовета КНР Дин Сюэсян в субботу в Доме народных собраний в Пекине провели 12-е заседание межправительственной российско-китайской комиссии по инвестиционному сотрудничеству.
"Денис Мантуров рассказал о расширении пула перспективных проектов планами по организации производства растворимой целлюлозы и вискозного волокна в Иркутской области, а также созданию научно-клинического центра ионно-протонной терапии в Москве и запуску круглогодичной контейнерной линии через Северный морской путь", - говорится в заявлении, распространенном секретариатом первого вице-премьера РФ.
Отмечается, что, говоря о подготовке реестра межрегиональных проектов, первый вице-премьер отметил, что российской стороной подготовлены предложения, которые включают 27 проектов в 18 субъектах России.
"В целом, государству и бизнесу наших стран важно продолжать объединять и координировать усилия для всестороннего изучения возможностей сотрудничества. А также для разработки эффективных форматов кооперации, позволяющих нивелировать конъюнктурные и геополитические риски. Убежден, что слаженная работа позволит вывести российско-китайское инвестиционное сотрудничество на качественно новый уровень", – заявил первый вице-премьер.
В завершение выступления Мантуров подчеркнул твердый настрой российской стороны на выполнение всех достигнутых договоренностей и продолжение активного диалога в межсессионный период, а также пригласил Дин Сюэсяна и китайских коллег в Россию для проведения очередного заседания комиссии в 2026 году.
 
