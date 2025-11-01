https://1prime.ru/20251101/manturov-864119458.html
Мантуров призвал развивать эффективные формы кооперации с Китаем
Мантуров призвал развивать эффективные формы кооперации с Китаем
2025-11-01T09:29+0300
ПЕКИН, 1 ноя – ПРАЙМ. Властям и бизнесу России и Китая следует продолжать координировать усилия для изучения возможностей сотрудничества, а также для разработки эффективных форматов кооперации, позволяющих нивелировать геополитические риски, заявил в субботу первый вице-премьер РФ Денис Мантуров. Мантуров и вице-премьер Госсовета КНР Дин Сюэсян в субботу в Доме народных собраний в Пекине провели 12-е заседание межправительственной российско-китайской комиссии по инвестиционному сотрудничеству. "Денис Мантуров рассказал о расширении пула перспективных проектов планами по организации производства растворимой целлюлозы и вискозного волокна в Иркутской области, а также созданию научно-клинического центра ионно-протонной терапии в Москве и запуску круглогодичной контейнерной линии через Северный морской путь", - говорится в заявлении, распространенном секретариатом первого вице-премьера РФ. Отмечается, что, говоря о подготовке реестра межрегиональных проектов, первый вице-премьер отметил, что российской стороной подготовлены предложения, которые включают 27 проектов в 18 субъектах России. "В целом, государству и бизнесу наших стран важно продолжать объединять и координировать усилия для всестороннего изучения возможностей сотрудничества. А также для разработки эффективных форматов кооперации, позволяющих нивелировать конъюнктурные и геополитические риски. Убежден, что слаженная работа позволит вывести российско-китайское инвестиционное сотрудничество на качественно новый уровень", – заявил первый вице-премьер. В завершение выступления Мантуров подчеркнул твердый настрой российской стороны на выполнение всех достигнутых договоренностей и продолжение активного диалога в межсессионный период, а также пригласил Дин Сюэсяна и китайских коллег в Россию для проведения очередного заседания комиссии в 2026 году.
