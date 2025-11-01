https://1prime.ru/20251101/marketpleysy-864133859.html

Маркетплейсы ответили на претензию Набиуллиной к скидкам на площадках

2025-11-01T17:20+0300

2025-11-01T17:20+0300

2025-11-01T17:20+0300

финансы

банки

эльвира набиуллина

wildberries

ozon

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/06/02/858119173_0:44:3070:1771_1920x0_80_0_0_8ec88af53b30f2cbdc293a8b106a0eb1.jpg

МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Маркетплейсы Ozon и Wildberries выразили готовность к открытому диалогу с банками в ответ на замечания главы Центрального банка Эльвиры Набиуллиной относительно их ценовой политики, сообщает РБК.Евгений Этин, представляющий компанию Wildberries & Russ в вопросах взаимодействия с государственными органами, подчеркнул, что компания готова к обсуждению, однако уверен, что регулирование должно затрагивать не только маркетплейсы."Если регулировать, то регулировать нужно всех с точки зрения справедливости. Тогда надо запрещать в целом любые программы лояльности, которые есть у банков, у мобильных операторов и у систем, которые связаны с мобильными операторами", — цитирует его слова издание.Александр Васильев, курирующий взаимодействие с госорганами в Ozon, также высказался по этому поводу. В ответ на замечания регулятора компания объявила о расширении своей программы лояльности. Теперь покупатели с картами не только Ozon, но и других банков, участвующих в программе, смогут получить скидки, сообщается в тексте.Глава Центробанка Эльвира Набиуллина в начале недели заявила о несправедливости скидок, которые маркетплейсы дают при оплате карточками их банков. По словам председателя ЦБ, скидки нельзя назвать скрытой формой эмиссии, но это скрытая форма конкурентной борьбы. Это сейчас один из самых острых вопросов, который обсуждают и банки, и платформы, добавила она.

финансы, банки, эльвира набиуллина, wildberries, ozon