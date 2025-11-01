Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Маркетплейсы ответили на претензию Набиуллиной к скидкам на площадках - 01.11.2025
Маркетплейсы ответили на претензию Набиуллиной к скидкам на площадках
Маркетплейсы ответили на претензию Набиуллиной к скидкам на площадках - 01.11.2025, ПРАЙМ
Маркетплейсы ответили на претензию Набиуллиной к скидкам на площадках
Маркетплейсы Ozon и Wildberries выразили готовность к открытому диалогу с банками в ответ на замечания главы Центрального банка Эльвиры Набиуллиной относительно | 01.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-01T17:20+0300
2025-11-01T17:20+0300
финансы
банки
эльвира набиуллина
wildberries
ozon
МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Маркетплейсы Ozon и Wildberries выразили готовность к открытому диалогу с банками в ответ на замечания главы Центрального банка Эльвиры Набиуллиной относительно их ценовой политики, сообщает РБК.Евгений Этин, представляющий компанию Wildberries &amp; Russ в вопросах взаимодействия с государственными органами, подчеркнул, что компания готова к обсуждению, однако уверен, что регулирование должно затрагивать не только маркетплейсы."Если регулировать, то регулировать нужно всех с точки зрения справедливости. Тогда надо запрещать в целом любые программы лояльности, которые есть у банков, у мобильных операторов и у систем, которые связаны с мобильными операторами", — цитирует его слова издание.Александр Васильев, курирующий взаимодействие с госорганами в Ozon, также высказался по этому поводу. В ответ на замечания регулятора компания объявила о расширении своей программы лояльности. Теперь покупатели с картами не только Ozon, но и других банков, участвующих в программе, смогут получить скидки, сообщается в тексте.Глава Центробанка Эльвира Набиуллина в начале недели заявила о несправедливости скидок, которые маркетплейсы дают при оплате карточками их банков. По словам председателя ЦБ, скидки нельзя назвать скрытой формой эмиссии, но это скрытая форма конкурентной борьбы. Это сейчас один из самых острых вопросов, который обсуждают и банки, и платформы, добавила она.
финансы, банки, эльвира набиуллина, wildberries, ozon
Финансы, Банки, Эльвира Набиуллина, Wildberries, Ozon
17:20 01.11.2025
 
Маркетплейсы ответили на претензию Набиуллиной к скидкам на площадках

Маркетплейсы заявили о готовности договариваться с банками после критики Набиуллиной

МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Маркетплейсы Ozon и Wildberries выразили готовность к открытому диалогу с банками в ответ на замечания главы Центрального банка Эльвиры Набиуллиной относительно их ценовой политики, сообщает РБК.
Евгений Этин, представляющий компанию Wildberries & Russ в вопросах взаимодействия с государственными органами, подчеркнул, что компания готова к обсуждению, однако уверен, что регулирование должно затрагивать не только маркетплейсы.
"Если регулировать, то регулировать нужно всех с точки зрения справедливости. Тогда надо запрещать в целом любые программы лояльности, которые есть у банков, у мобильных операторов и у систем, которые связаны с мобильными операторами", — цитирует его слова издание.
Александр Васильев, курирующий взаимодействие с госорганами в Ozon, также высказался по этому поводу. В ответ на замечания регулятора компания объявила о расширении своей программы лояльности. Теперь покупатели с картами не только Ozon, но и других банков, участвующих в программе, смогут получить скидки, сообщается в тексте.
Глава Центробанка Эльвира Набиуллина в начале недели заявила о несправедливости скидок, которые маркетплейсы дают при оплате карточками их банков. По словам председателя ЦБ, скидки нельзя назвать скрытой формой эмиссии, но это скрытая форма конкурентной борьбы. Это сейчас один из самых острых вопросов, который обсуждают и банки, и платформы, добавила она.
ФинансыБанкиЭльвира НабиуллинаWildberriesOzon
 
 
Заголовок открываемого материала