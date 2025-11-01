Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия и Китай подписали меморандум о сотрудничестве в АПК - 01.11.2025, ПРАЙМ
Россия и Китай подписали меморандум о сотрудничестве в АПК
Россия и Китай подписали меморандум о сотрудничестве в АПК - 01.11.2025, ПРАЙМ
Россия и Китай подписали меморандум о сотрудничестве в АПК
Минэкономразвития РФ и государственный комитет КНР по развитию и реформам в субботу подписали меморандум о взаимодействии по углублению российско-китайского... | 01.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-01T08:47+0300
2025-11-01T08:47+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/82675/08/826750877_0:50:2223:1300_1920x0_80_0_0_bb292233b0261e767a0a868f691ffa6e.jpg
ПЕКИН, 1 ноя - ПРАЙМ. Минэкономразвития РФ и государственный комитет КНР по развитию и реформам в субботу подписали меморандум о взаимодействии по углублению российско-китайского инвестиционного сотрудничества в агропромышленном комплексе, передает корреспондент РИА Новости. Подписание состоялось в Доме народных собраний в Пекине по итогам 12-го заседания межправительственной российско-китайской комиссии по инвестиционному сотрудничеству, которую возглавляют первый вице-премьер РФ Денис Мантуров и вице-премьер Госсовета КНР Дин Сюэсян. Документ подписали заместитель министра экономического развития РФ, секретарь российской части комиссии Владимир Ильичев и заместитель председателя государственного комитета КНР по развитию и реформам, секретарь китайской части комиссии Чжоу Хайбин. Мантуров и Дин Сюэсян подписали протокол заседания межправительственной комиссии.
08:47 01.11.2025
 
Россия и Китай подписали меморандум о сотрудничестве в АПК

Россия и Китай подписали меморандум по углублению сотрудничества в АПК

ПЕКИН, 1 ноя - ПРАЙМ. Минэкономразвития РФ и государственный комитет КНР по развитию и реформам в субботу подписали меморандум о взаимодействии по углублению российско-китайского инвестиционного сотрудничества в агропромышленном комплексе, передает корреспондент РИА Новости.
Подписание состоялось в Доме народных собраний в Пекине по итогам 12-го заседания межправительственной российско-китайской комиссии по инвестиционному сотрудничеству, которую возглавляют первый вице-премьер РФ Денис Мантуров и вице-премьер Госсовета КНР Дин Сюэсян.
Документ подписали заместитель министра экономического развития РФ, секретарь российской части комиссии Владимир Ильичев и заместитель председателя государственного комитета КНР по развитию и реформам, секретарь китайской части комиссии Чжоу Хайбин.
Мантуров и Дин Сюэсян подписали протокол заседания межправительственной комиссии.
 
