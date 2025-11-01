https://1prime.ru/20251101/memorandum-864118654.html
Россия и Китай подписали меморандум о сотрудничестве в АПК
Россия и Китай подписали меморандум о сотрудничестве в АПК - 01.11.2025, ПРАЙМ
Россия и Китай подписали меморандум о сотрудничестве в АПК
Минэкономразвития РФ и государственный комитет КНР по развитию и реформам в субботу подписали меморандум о взаимодействии по углублению российско-китайского... | 01.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-01T08:47+0300
2025-11-01T08:47+0300
2025-11-01T08:47+0300
россия
мировая экономика
рф
китай
пекин
денис мантуров
дин сюэсян
госсовет
https://cdnn.1prime.ru/img/82675/08/826750877_0:50:2223:1300_1920x0_80_0_0_bb292233b0261e767a0a868f691ffa6e.jpg
ПЕКИН, 1 ноя - ПРАЙМ. Минэкономразвития РФ и государственный комитет КНР по развитию и реформам в субботу подписали меморандум о взаимодействии по углублению российско-китайского инвестиционного сотрудничества в агропромышленном комплексе, передает корреспондент РИА Новости. Подписание состоялось в Доме народных собраний в Пекине по итогам 12-го заседания межправительственной российско-китайской комиссии по инвестиционному сотрудничеству, которую возглавляют первый вице-премьер РФ Денис Мантуров и вице-премьер Госсовета КНР Дин Сюэсян. Документ подписали заместитель министра экономического развития РФ, секретарь российской части комиссии Владимир Ильичев и заместитель председателя государственного комитета КНР по развитию и реформам, секретарь китайской части комиссии Чжоу Хайбин. Мантуров и Дин Сюэсян подписали протокол заседания межправительственной комиссии.
рф
китай
пекин
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82675/08/826750877_212:0:2011:1349_1920x0_80_0_0_36ff3939c7166b46a7e5da2a866fa1d4.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мировая экономика, рф, китай, пекин, денис мантуров, дин сюэсян, госсовет
РОССИЯ, Мировая экономика, РФ, КИТАЙ, Пекин, Денис Мантуров, Дин Сюэсян, Госсовет
Россия и Китай подписали меморандум о сотрудничестве в АПК
Россия и Китай подписали меморандум по углублению сотрудничества в АПК
ПЕКИН, 1 ноя - ПРАЙМ. Минэкономразвития РФ и государственный комитет КНР по развитию и реформам в субботу подписали меморандум о взаимодействии по углублению российско-китайского инвестиционного сотрудничества в агропромышленном комплексе, передает корреспондент РИА Новости.
Подписание состоялось в Доме народных собраний в Пекине
по итогам 12-го заседания межправительственной российско-китайской комиссии по инвестиционному сотрудничеству, которую возглавляют первый вице-премьер РФ Денис Мантуров
и вице-премьер Госсовета КНР Дин Сюэсян
.
Документ подписали заместитель министра экономического развития РФ, секретарь российской части комиссии Владимир Ильичев и заместитель председателя государственного комитета КНР по развитию и реформам, секретарь китайской части комиссии Чжоу Хайбин.
Мантуров и Дин Сюэсян подписали протокол заседания межправительственной комиссии.