Россия и Китай подписали меморандум о сотрудничестве в АПК

ПЕКИН, 1 ноя - ПРАЙМ. Минэкономразвития РФ и государственный комитет КНР по развитию и реформам в субботу подписали меморандум о взаимодействии по углублению российско-китайского инвестиционного сотрудничества в агропромышленном комплексе, передает корреспондент РИА Новости. Подписание состоялось в Доме народных собраний в Пекине по итогам 12-го заседания межправительственной российско-китайской комиссии по инвестиционному сотрудничеству, которую возглавляют первый вице-премьер РФ Денис Мантуров и вице-премьер Госсовета КНР Дин Сюэсян. Документ подписали заместитель министра экономического развития РФ, секретарь российской части комиссии Владимир Ильичев и заместитель председателя государственного комитета КНР по развитию и реформам, секретарь китайской части комиссии Чжоу Хайбин. Мантуров и Дин Сюэсян подписали протокол заседания межправительственной комиссии.

