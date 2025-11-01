Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
https://1prime.ru/20251101/merts-864135356.html
2025-11-01T17:42+0300
2025-11-01T17:43+0300
украина
германия
киев
сергей лавров
нато
МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Журналист Томас Фази в социальной сети Х выразил удивление по поводу стремления Германии оказывать помощь Украине, так как Киев сыграл прямую роль в событиях, которые привели к кризису в энергетической системе Германии. "Германия хочет помочь Украине, которая разбомбила немецкую энергетическую инфраструктуру, восстановить ее. Такое нарочно не придумаешь", — написал Фази.Таким образом, журналист отреагировал на заявление федерального канцлера Томаса Мерца относительно поддержки, которую Германия намерена оказать Киеву в сферах противовоздушной обороны и восстановления поврежденных электростанций и инфраструктуры. По мнению России, поставки оружия Украине препятствуют мирному урегулированию, вовлекают страны НАТО в конфликт и представляют собой рискованную стратегию. Сергей Лавров, глава министерства иностранных дел, подчеркнул, что все грузы с вооружением для Украины рассматриваются Россией как легитимные цели. Он отметил, что США и НАТО участвуют в конфликте напрямую, не только через поставки оружия, но и обучая специалистов на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявили, что западное вооружение, направляемое Украине, не способствует ведению переговоров и будет иметь негативные последствия.
украина
германия
киев
украина, германия, киев, сергей лавров, нато
УКРАИНА, ГЕРМАНИЯ, Киев, Сергей Лавров, НАТО
17:42 01.11.2025 (обновлено: 17:43 01.11.2025)
 
"Такое не придумаешь". На Западе изумлены решением Мерца по Украине

Фази высмеял желание Германии помочь Украине, которая нанесла урон энергетике ФРГ

© CC BY 2.0 / European People's PartyФридрих Мерц
Фридрих Мерц - ПРАЙМ, 1920, 01.11.2025
Фридрих Мерц. Архивное фото
© CC BY 2.0 / European People's Party
МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Журналист Томас Фази в социальной сети Х выразил удивление по поводу стремления Германии оказывать помощь Украине, так как Киев сыграл прямую роль в событиях, которые привели к кризису в энергетической системе Германии.
"Германия хочет помочь Украине, которая разбомбила немецкую энергетическую инфраструктуру, восстановить ее. Такое нарочно не придумаешь", — написал Фази.
"Серьезный прокол". В Германии выступили с предупреждением Зеленскому
17:32
Таким образом, журналист отреагировал на заявление федерального канцлера Томаса Мерца относительно поддержки, которую Германия намерена оказать Киеву в сферах противовоздушной обороны и восстановления поврежденных электростанций и инфраструктуры.
По мнению России, поставки оружия Украине препятствуют мирному урегулированию, вовлекают страны НАТО в конфликт и представляют собой рискованную стратегию. Сергей Лавров, глава министерства иностранных дел, подчеркнул, что все грузы с вооружением для Украины рассматриваются Россией как легитимные цели. Он отметил, что США и НАТО участвуют в конфликте напрямую, не только через поставки оружия, но и обучая специалистов на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявили, что западное вооружение, направляемое Украине, не способствует ведению переговоров и будет иметь негативные последствия.
Меркель поставила на место Мерца, пишут СМИ
28 октября, 12:28
 
УКРАИНАГЕРМАНИЯКиевСергей ЛавровНАТО
 
 
