"Такое не придумаешь". На Западе изумлены решением Мерца по Украине

"Такое не придумаешь". На Западе изумлены решением Мерца по Украине - 01.11.2025, ПРАЙМ

"Такое не придумаешь". На Западе изумлены решением Мерца по Украине

Журналист Томас Фази в социальной сети Х выразил удивление по поводу стремления Германии оказывать помощь Украине, так как Киев сыграл прямую роль в событиях,... | 01.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-01T17:42+0300

2025-11-01T17:42+0300

2025-11-01T17:43+0300

украина

германия

киев

сергей лавров

нато

МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Журналист Томас Фази в социальной сети Х выразил удивление по поводу стремления Германии оказывать помощь Украине, так как Киев сыграл прямую роль в событиях, которые привели к кризису в энергетической системе Германии. "Германия хочет помочь Украине, которая разбомбила немецкую энергетическую инфраструктуру, восстановить ее. Такое нарочно не придумаешь", — написал Фази.Таким образом, журналист отреагировал на заявление федерального канцлера Томаса Мерца относительно поддержки, которую Германия намерена оказать Киеву в сферах противовоздушной обороны и восстановления поврежденных электростанций и инфраструктуры. По мнению России, поставки оружия Украине препятствуют мирному урегулированию, вовлекают страны НАТО в конфликт и представляют собой рискованную стратегию. Сергей Лавров, глава министерства иностранных дел, подчеркнул, что все грузы с вооружением для Украины рассматриваются Россией как легитимные цели. Он отметил, что США и НАТО участвуют в конфликте напрямую, не только через поставки оружия, но и обучая специалистов на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявили, что западное вооружение, направляемое Украине, не способствует ведению переговоров и будет иметь негативные последствия.

