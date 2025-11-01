https://1prime.ru/20251101/merts-864135356.html
"Такое не придумаешь". На Западе изумлены решением Мерца по Украине
"Такое не придумаешь". На Западе изумлены решением Мерца по Украине - 01.11.2025, ПРАЙМ
"Такое не придумаешь". На Западе изумлены решением Мерца по Украине
Журналист Томас Фази в социальной сети Х выразил удивление по поводу стремления Германии оказывать помощь Украине, так как Киев сыграл прямую роль в событиях,... | 01.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-01T17:42+0300
2025-11-01T17:42+0300
2025-11-01T17:43+0300
украина
германия
киев
сергей лавров
нато
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/18/855207235_936:157:3072:1359_1920x0_80_0_0_882b60659587cff38f87e65b3f377a44.jpg
МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Журналист Томас Фази в социальной сети Х выразил удивление по поводу стремления Германии оказывать помощь Украине, так как Киев сыграл прямую роль в событиях, которые привели к кризису в энергетической системе Германии. "Германия хочет помочь Украине, которая разбомбила немецкую энергетическую инфраструктуру, восстановить ее. Такое нарочно не придумаешь", — написал Фази.Таким образом, журналист отреагировал на заявление федерального канцлера Томаса Мерца относительно поддержки, которую Германия намерена оказать Киеву в сферах противовоздушной обороны и восстановления поврежденных электростанций и инфраструктуры. По мнению России, поставки оружия Украине препятствуют мирному урегулированию, вовлекают страны НАТО в конфликт и представляют собой рискованную стратегию. Сергей Лавров, глава министерства иностранных дел, подчеркнул, что все грузы с вооружением для Украины рассматриваются Россией как легитимные цели. Он отметил, что США и НАТО участвуют в конфликте напрямую, не только через поставки оружия, но и обучая специалистов на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявили, что западное вооружение, направляемое Украине, не способствует ведению переговоров и будет иметь негативные последствия.
https://1prime.ru/20251101/prokol-864134417.html
https://1prime.ru/20251028/merkel-864011750.html
украина
германия
киев
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/18/855207235_1152:8:3004:1397_1920x0_80_0_0_87b36d6b15fd6f87515fc2edecce0d98.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, германия, киев, сергей лавров, нато
УКРАИНА, ГЕРМАНИЯ, Киев, Сергей Лавров, НАТО
"Такое не придумаешь". На Западе изумлены решением Мерца по Украине
Фази высмеял желание Германии помочь Украине, которая нанесла урон энергетике ФРГ