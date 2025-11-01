https://1prime.ru/20251101/mitroshina-864123607.html

Частично признавшую вину блогера Митрошину ждет суд за отмывание денег

МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Уголовное дело блогера Александры Митрошиной, обвиняемой в легализации денежных средств в особо крупном размере, направлено в суд, сообщает СК России. "Завершено расследование уголовного дела в отношении Александры Митрошиной. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пунктом "б" части 4 статьи 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств в особо крупном размере или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления)... Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в Telegram-канале СК. Установлено, что Митрошина приобрела свыше 127 миллионов рублей в результате совершения ею преступления, предусмотренного статьей об уклонении физлица от уплаты налогов. Для придания видимости правомерного владения, пользования и распоряжения деньгами она легализовала их часть, купив недвижимость в Москве. Подчеркивается, что сначала Митрошина признала вину в совершении преступления, однако позднее изменила позицию, признавшись частично. Ранее возбужденное против нее дело о неуплате налогов (ч. 2 ст. 198 УК РФ) было впоследствии прекращено из-за погашения части долга. Защита Митрошиной заявляла, что блогер полностью погасила долг перед ФНС на сумму более 200 миллионов рублей, сотрудничает со следствием и дает подробные показания. Чертановский суд Москвы 10 марта отправил Митрошину под домашний арест, наложив запреты на пользование интернетом и сотовой связью, общение с привлеченными по делу лицами, за исключением близких родственников. Следствие настаивало на заключении под стражу.

