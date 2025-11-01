https://1prime.ru/20251101/mosbirzha-864142520.html
МОСКВА, 1 ноя - ПРАЙМ. Московская биржа приобрела новые офисные площади для размещения компаний группы, рассказали РИА Новости в пресс-службе биржи. Ранее в субботу газета РБК со ссылкой на близкий к бирже источник сообщила, что Московская биржа закрыла сделку по покупке офисных площадей в башне "Сити-4" в комплексе "Москва-Сити", продавцом актива стал девелопер Sezar Group. Обе стороны подтвердили газете эту информацию. "У Московской биржи как центра финансовой инфраструктуры появится свое здание, отвечающее запросам нового времени. Новая штаб-квартира позволит разместить все компании группы на одной площадке и выстроить более эффективную коммуникацию и бизнес-процессы. Здание находится в одном из самых крупных и престижных деловых кластеров Москвы, в непосредственной близости от ряда ключевых клиентов. Рабочие площади, отвечающие самым современным требованиям и запросам нового времени, станут конкурентным преимуществом Московской биржи как работодателя для привлечения и удержания лучших талантов на рынке", - рассказали в пресс-службе площадки.
