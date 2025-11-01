https://1prime.ru/20251101/murashko-864124059.html

Мурашко рассказал о росте медтуризма между Китаем и Россией

01.11.2025
Мурашко рассказал о росте медтуризма между Китаем и Россией

ПЕКИН, 1 ноя - ПРАЙМ. Объем медицинского туризма между Китаем и Россией растет, отмечается популярность у граждан КНР в получении высокотехнологичной медпомощи в РФ, заявил министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко. "Вопросы касаемо медицинского туризма. Видим, что взаимный обмен гражданами, которые желают получить медицинскую помощь, как в Китае, так и китайские граждане в России, он растет. Поэтому, конечно, видим популярность у граждан Китая в получении медицинской высокотехнологичной помощи в России. Включая в том числе и серьезные операции. И также российские граждане посещают медицинские клиники в Китае", - сказал министр на XXVI заседании Российско-Китайской комиссии по гуманитарному сотрудничеству в Пекине. Он отметил, что такая форма сотрудничества, помощи необходима, поэтому Россия ее поддерживает.

