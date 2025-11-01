https://1prime.ru/20251101/murashko-864124059.html
Мурашко рассказал о росте медтуризма между Китаем и Россией
Мурашко рассказал о росте медтуризма между Китаем и Россией - 01.11.2025, ПРАЙМ
Мурашко рассказал о росте медтуризма между Китаем и Россией
Объем медицинского туризма между Китаем и Россией растет, отмечается популярность у граждан КНР в получении высокотехнологичной медпомощи в РФ, заявил министр... | 01.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-01T14:26+0300
2025-11-01T14:26+0300
2025-11-01T14:26+0300
россия
бизнес
туризм
китай
рф
пекин
михаил мурашко
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859597330_0:1:900:507_1920x0_80_0_0_06f20ed168d7f00d42aef1ff267e5333.jpg
ПЕКИН, 1 ноя - ПРАЙМ. Объем медицинского туризма между Китаем и Россией растет, отмечается популярность у граждан КНР в получении высокотехнологичной медпомощи в РФ, заявил министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко. "Вопросы касаемо медицинского туризма. Видим, что взаимный обмен гражданами, которые желают получить медицинскую помощь, как в Китае, так и китайские граждане в России, он растет. Поэтому, конечно, видим популярность у граждан Китая в получении медицинской высокотехнологичной помощи в России. Включая в том числе и серьезные операции. И также российские граждане посещают медицинские клиники в Китае", - сказал министр на XXVI заседании Российско-Китайской комиссии по гуманитарному сотрудничеству в Пекине. Он отметил, что такая форма сотрудничества, помощи необходима, поэтому Россия ее поддерживает.
китай
рф
пекин
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859597330_112:0:788:507_1920x0_80_0_0_72e89598050a83329fb4a9948318e86a.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, бизнес, туризм, китай, рф, пекин, михаил мурашко
РОССИЯ, Бизнес, Туризм, КИТАЙ, РФ, Пекин, Михаил Мурашко
Мурашко рассказал о росте медтуризма между Китаем и Россией
Мурашко заявил, что объем медицинского туризма между Китаем и Россией растет