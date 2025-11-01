Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Мурашко рассказал о росте медтуризма между Китаем и Россией
2025-11-01T14:26+0300
2025-11-01T14:26+0300
ПЕКИН, 1 ноя - ПРАЙМ. Объем медицинского туризма между Китаем и Россией растет, отмечается популярность у граждан КНР в получении высокотехнологичной медпомощи в РФ, заявил министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко. "Вопросы касаемо медицинского туризма. Видим, что взаимный обмен гражданами, которые желают получить медицинскую помощь, как в Китае, так и китайские граждане в России, он растет. Поэтому, конечно, видим популярность у граждан Китая в получении медицинской высокотехнологичной помощи в России. Включая в том числе и серьезные операции. И также российские граждане посещают медицинские клиники в Китае", - сказал министр на XXVI заседании Российско-Китайской комиссии по гуманитарному сотрудничеству в Пекине. Он отметил, что такая форма сотрудничества, помощи необходима, поэтому Россия ее поддерживает.
14:26 01.11.2025
 
Мурашко рассказал о росте медтуризма между Китаем и Россией

Мурашко заявил, что объем медицинского туризма между Китаем и Россией растет

© РИА Новости . Илья Питалев
Флаг Китая
Флаг Китая. Архивное фото
© РИА Новости . Илья Питалев
ПЕКИН, 1 ноя - ПРАЙМ. Объем медицинского туризма между Китаем и Россией растет, отмечается популярность у граждан КНР в получении высокотехнологичной медпомощи в РФ, заявил министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко.
"Вопросы касаемо медицинского туризма. Видим, что взаимный обмен гражданами, которые желают получить медицинскую помощь, как в Китае, так и китайские граждане в России, он растет. Поэтому, конечно, видим популярность у граждан Китая в получении медицинской высокотехнологичной помощи в России. Включая в том числе и серьезные операции. И также российские граждане посещают медицинские клиники в Китае", - сказал министр на XXVI заседании Российско-Китайской комиссии по гуманитарному сотрудничеству в Пекине.
Он отметил, что такая форма сотрудничества, помощи необходима, поэтому Россия ее поддерживает.
 
Заголовок открываемого материала